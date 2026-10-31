ଦିଲ୍ଲୀ କନସର୍ଟ; ସତଲୁଜ୍' ବିବାଦ ଓ CJP ଉପରେ ଦିଲଜିତ୍ ଦୋସାଞ୍ଜଙ୍କ କଟାକ୍ଷ, କହିଲେ 'କେମିତି ଲଢିବା ପଞ୍ଜାବୀଙ୍କୁ ଶିଖାଅନି'
ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆୟୋଜିତ କନସର୍ଟରେ ଦିଲଜିତ୍ ଦୋସାଞ୍ଜ କାହାର ନାମ ନ ନେଇ 'କକରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି' ଉପରେ କଟାକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି ।ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କେମିତି ଲଢାଯାଏ ପଞ୍ଜାବୀମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଇବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 31, 2026 at 10:37 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପଞ୍ଜାବୀ ଗାୟକ ଦିଲଜିତ୍ ଦୋସାଞ୍ଜ କନସର୍ଟ 'ଅରା ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁର୍' ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ସେ ଏକ କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ ନିଜର ପୂର୍ବ ମନ୍ତବ୍ୟ "ମୁଁ ଜଣେ କଳାକାର, ଭାଇ" କୁ ନେଇ ହୋଇଥିବା ସମାଲୋଚନାର ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି । ଯାହାର ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଭିଡିଓରେ ଦିଲଜିତ୍ 'କକରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି'କୁ କଟାକ୍ଷ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଯଦିଓ ସେ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଏହାର ନାମ ନେଇନାହାନ୍ତି । ଏହି ଘଟଣାଟି ପୂର୍ବରୁ ଦିଲଜିତ୍ଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ସତଲୁଜ୍' (Satluj) କୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବିବାଦ ସହ ଜଡ଼ିତ । ସେହି ସମୟରେ CJP ପ୍ରଦର୍ଶନ ଚାଲିଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ ଅଭିଜିତ ଦୀପକେ 'ସତଲୁଜ୍' କୁ ନେଇ ଉପହାସ କରିଥିଲେ । ଏବେ ଦିଲଜିତ୍ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି । ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ, ଦିଲଜିତ୍ ରାଜନୀତିରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ କିମ୍ବା 'ସିଜେପି'ର ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ ।
ଦିଲଜିତ୍ ଦୋସାଞ୍ଝ ଏବଂ CJP ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ କିପରି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ?
ଦିଲଜିତ୍ ଏବଂ 'କକରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି' ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ସେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ସିଜେପି ଦିଲ୍ଲୀରେ NEET ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିଲା । ସେହି ସମୟରେ, ଦିଲଜିତ୍ଙ୍କୁ ଏହି ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପରେ ମତାମତ ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା । ସେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଉପରେ ମତାମତ ଦେବାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦେଇ କହିଲେ, "ଭାଇ, ମୁଁ ଜଣେ କଳାକାର । ମୋତେ ଏସବୁରୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ ।" ଦିଲଜିତ୍ଙ୍କ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବ୍ୟାପକ ସମାଲୋଚନାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲା । ଏହା ପରେ ଦିଲଜିତ୍ ଙ୍କ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ଅଭିଜିତ୍ ଦୀପକେଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ନାହିଁ । ଦିଲଜିତ୍ଙ୍କୁ କଟାକ୍ଷ କରି ସେ କହିଥିଲେ, "ଭାଇ, ତୁମକୁ ତ ଆସିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ । ନଚେତ୍ ତୁମ ସିନେମାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇ ଦିଆଯିବ ।"
👑🔥 They tried to stop Diljit Dosanjh, but he showed up and owned the stage! “Try and stop me now!” — Diljit made it clear that no controversy could silence his music. With a roaring Delhi crowd behind him, he proudly declared, “I am Punjab!” ❤️ This is more than a concert. This is Punjabi pride on a global stage! 🌍🔥 #DiljitDosanjh #Delhi #Punjab https://t.co/Q588b4LHic— Samridhi (@samridhi_i) October 30, 2026
ବର୍ତ୍ତମାନ କନସର୍ଟ ନିଜ ଫିଲ୍ମ ବିବାଦ ଓ CJP ନେଇ ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି ଦିଲଜିତ୍
ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଉଦ୍ସମ୍ବୋଧନ କରି ଦିଲଜିତ୍ କହିଲେ, “ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲପାଏ କାରଣ ମୁଁ ଜଣେ କଳାକାର, ଭାଇ । ମୁଁ ଚୁପ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ମୋତେ ଚୁପ୍ ରହିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ । ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରେ । କିନ୍ତୁ ପଞ୍ଜାବୀମାନଙ୍କୁ ଲଢ଼ିବା କିପରି ହୁଏ, ତାହା ଶିଖାନ୍ତୁ ନାହିଁ ।”
ଏହା ପରେ ସେ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ତାଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ନେଇ ହୋଇଥିବା କଥିତ ଉପହାସ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ କହିଲେ, “ଯେଉଁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ନେଇ ଆପଣମାନେ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ମଜାକ ଉଡ଼ାଉଛନ୍ତି । ଯାହା ଜସୱନ୍ତ ସିଂ ଖାଲରାଙ୍କ ଉପରେ ଆଧାରିତ । ସେହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ ଆମେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ସଂଘର୍ଷ କରିଛୁ । ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲପାଏ । ଯଦି କେହି ଆମକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି, ତେବେ ତାହା ଠିକ୍ ଅଛି । କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲପାଏ ।”
Who all in Delhi attended Diljit Dosanjh concert today? #DiljitDosanjh #diljitconcert #दिलजीत_दोसांझ @diljitdosanjh https://t.co/deh2hHpx5X— Ramniwas Bhakar (@BhakarRN) October 30, 2026
ଗାୟକ ଜଣକ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଦୃଢ଼ତାର ସହ କହିଲେ ଯେ, କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ଛିଡ଼ା ହେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଞ୍ଜାବୀମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ କାହାର ଶିକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ । ସେ କହିଲେ, “ପଞ୍ଜାବୀମାନଙ୍କୁ ଶିଖାନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ଲଢ଼େଇ କିପରି ଲଢ଼ାଯାଏ ।”
ଦିଲଜିତ୍ ଏକ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଲାଇଭ୍ ସେସନ୍ରେ ନିଜ ବିରୋଧରେ ହେଉଥିବା ସମାଲୋଚନା ଉପରେ ମଧ୍ୟ କଥା ହୋଇଥିଲେ । ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହିଥିଲେ ଯେ, ତାଙ୍କୁ ନେଇ ନକାରାତ୍ମକତା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ କଥାରେ ସେ ଆଦୌ ବିଚଳିତ ନୁହଁନ୍ତି । ସେ କହିଲେ ଯେ, ସେ ଜାଣନ୍ତି ଏହି ଲୋକମାନେ କେବଳ ନକାରାତ୍ମକତା ଖେଳାଇବାକୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଅଶାନ୍ତି କିମ୍ବା ବିରକ୍ତି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଏସବୁଠାରୁ ବହୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ।
ସେପଟେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ ଅଭିଜିତ ଦୀପକେ
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଦିଲ୍ଲୀ କନସର୍ଟରେ ଦିଲଜିତ୍ ଦେଇଥିବା ମନ୍ତବ୍ୟ ପରେ, ଅଭିଜିତ୍ ଦିପକେ ନିଜ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଗାୟକଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ଦୀର୍ଘ ବାର୍ତ୍ତା ଲେଖି ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାର ଶୀର୍ଷକ ରହିଛି 'ତୋ ଦିଲଜିତ୍ ପାଜି' (To Diljit Paaji)।
Who all in Delhi attended Diljit Dosanjh concert today? #DiljitDosanjh https://t.co/lwF9xk8vPD— Spraha Joshi (@sprahajoshi) October 30, 2026
ନିଜ ପୋଷ୍ଟରେ ଦୀପକେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଦିଲଜିତ୍ ପାଜି, ଜୁନ୍ ମାସରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ମୋତେ ଟିକେ ଆଘାତ ଦେଇଥିଲା । ଏଥିପାଇଁ ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ଅଛି, ବରଂ ଏଥିପାଇଁ ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ଜଣେ ଏଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବେ ଦେଖିଆସିଛି ଯିଏ କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବା କାରଣ ପାଇଁ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରନ୍ତି । ଯେପରି ଆପଣ ନିଜେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ।"
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଲେ, “ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଜଣେ ପ୍ରଶଂସକ ରହିଆସିଛି ଏବଂ ଏଥିରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିନାହିଁ । ମୁଁ ଏବେ ବି ଆପଣଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣେ । ବାସ୍ତବରେ, ଭାରତ ଫେରିବା ପୂର୍ବରୁ, ଏହି ମେ’ ମାସରେ ମୁଁ ଚିକାଗୋରେ ଆୟୋଜିତ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ (କନସର୍ଟ) ଯାଇଥିଲି । କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆପଣ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ଯେପରି, ସେଥିପାଇଁ ମୋ ମନରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ସର୍ବଦା ଅତ୍ୟଧିକ ସମ୍ମାନ ରହିଆସିଛି । ଆପଣଙ୍କ ସାହସ, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାଭାବିକତା ଏବଂ ନିଜ ମୂଳ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯେପରି ଭାରତକୁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି । ଏସବୁ ଗୁଣ ପାଇଁ ମୁଁ ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଆସିଛି । ଆଉ ମୋତେ ଲାଗୁଛି, ସେହି କାରଣରୁ ହିଁ ସେହି ମନ୍ତବ୍ୟଟି ମୋତେ ଟିକେ ଆଘାତ ଦେଲା, କାରଣ ମୁଁ ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ ଦେଇଆସିଛି ।”
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଲେଖିଲେ, “କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ମତଭେଦ କିମ୍ବା ଭୁଲ୍ ବୁଝାମଣା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ମୋର ସମ୍ମାନ ଓ ପ୍ରଶଂସାକୁ ବଦଳାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ବାକି ପାଜି, ମୋତେ ସାନ ଭାଇ ଭାବି ଏ କଥାକୁ ଏଇଠି ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ । ଆଉ ଶେଷରେ ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ‘ଗବରୁ ତ ଶତ୍ରୁ ସହ ମଧ୍ୟ ମିଠା କଥା କୁହେ, ଆଉ ତୁମେ ତ ପୁଣି ଜାଟ୍ର ପ୍ରେମିକ !’”