ବିଗ ବିଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁ ସମାଲୋଚନା ହେଲେ ଦିଲଜିତ ଦୋସାଞ୍ଜ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ କନସର୍ଟ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ SFJର ଦାବି

ବିଗ ବିଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁ ସମାଲୋଚନାର ଶିକାର ହେଲେ ଦିଲଜିତ ଦୋସାଞ୍ଜ। ଗାୟକଙ୍କ ନାଁରେ 1984 ଶିଖ ବିରୋଧୀ ଦଙ୍ଗା ପୀଡିତଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରିବା ଅଭିଯୋଗ କଲା SFJ ।

DILJIT DOSANJH AUSTRALIA CONCERT
DILJIT DOSANJH AUSTRALIA CONCERT (PHOTO: ANI)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 29, 2025 at 3:36 PM IST

2 Min Read
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସମାଲୋଚନାର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ପଞ୍ଜାବୀ ଗାୟକ ତଥା ଅଭିନେତା ଦିଲଜିତ୍ ଦୋସାଞ୍ଜ । ବଲିଉଡ ମେଗାଷ୍ଟାର ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁ ଟ୍ରୋଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଦିଲଜିତ । ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁବା ଘଟଣାକୁ ଖାଲିସ୍ତାନ ସମର୍ଥକ ସଂଗଠନ ଶିଖ୍ସ ଫର୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ (SFJ) କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛି । ଏହି ସଂଗଠନ ଏହାକୁ ୧୯୮୪ ଦଙ୍ଗା ପୀଡିତଙ୍କ ପ୍ରତି "ଅପମାନ" ବୋଲି କହିବା ସହଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଦିଲଜିତଙ୍କ ଆଗାମୀ କନସର୍ଟକୁ 'ବନ୍ଦ' କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛି ।

ବିଗ ବିଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁ ସମାଲୋଚନା ହେଲେ ଦିଲଜିତ ଦୋସାଞ୍ଜ

ନିକଟରେ ଦିଲଜିତ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟ କୁଇଜ ଶୋ' କେବିସିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ଦିଲଜିତ ବିଗ ବିଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇଥିଲେ । ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ସମାଲୋଚନାର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ଦିଲଜିତ । ଗାୟକଙ୍କ ନାଁରେ 1984 ଶିଖ ବିରୋଧୀ ଦଙ୍ଗା ପୀଡିତଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି SFJ । ଏନେଇ SFJ ସାଧାରଣ ପରିଷଦ ଗୁରପତୱନ୍ତ ସିଂହ ପାନ୍ନ ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦୋସାଞ୍ଜ ବିଗ ବିଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ୧୯୮୪ ଗଣହତ୍ୟାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୀଡିତ, ବିଧବା ଏବଂ ଅନାଥଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିଛନ୍ତି ।

କହିରଖୁଛୁ କି, ଅକାଲ ତଖ୍ତ ସାହିବ ୧୯୮୪ ଶିଖ ଦଙ୍ଗାର ପ୍ରତିବାଦ କରି ନଭେମ୍ବର ୧ କୁ ଶିଖ ଗଣହତ୍ୟା ସ୍ମୃତି ଦିବସ ଭାବରେ ପାଳନ କରେ । ଏଥିସହ ଗୋଷ୍ଠୀ ଦାବି କରୁଛି ଯେ ୧୯୮୪ ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ୩୧ ତାରିଖରେ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ 'ଖୁନ୍ କା ବଦଲା ଖୁନ୍' (ରକ୍ତ ପାଇଁ ରକ୍ତ) ନାରା ଦେଇ 'ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ ଜନତା'ଙ୍କୁ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ ଉସୁକାଇଥିଲେ, ଯାହା ନରସଂହାର ହିଂସା ଘଟାଇଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁ ସମେତ ସାରା ଦେଶରେ ଶିଖ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ୩୦,୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା ।

ଏଣୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଦୋସାଞ୍ଜଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଶୋ' କୁ 'ସ୍ମରଣର ଉପହାସ' ବୋଲି ଅଭିହିତ କରି, SFJ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଶିଖ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏବଂ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ କନସର୍ଟ ବର୍ଜନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲା । ନଭେମ୍ବର ମାସରେ, ପଞ୍ଜାବୀ ଗାୟକ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ବିଭିନ୍ନ କନସର୍ଟରେ ଯୋଗଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଗତ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦୋସାଞ୍ଜ ବ୍ରିସବେନର ସିଡନୀରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିସାରିଛନ୍ତି । SFJ ଦାବି କରିଛି ଯେ ଏହା ନଭେମ୍ବର ୧ ତାରିଖରେ ସ୍ଥାନ ବାହାରେ ଏକ ପାନ୍ଥିକ ବନ୍ଦ ରାଲି କରିବ । ଏହା ଅକାଲ ତଖ୍ତ ଜାଠେଦାର ଜ୍ଞାନୀ କୁଲଦୀପ ସିଂହ ଗର୍ଗଜଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଗାୟକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଡକାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି।

ଶିଖ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସାମୟିକ ପୀଠ, ଅକାଲ ତଖ୍ତ, ୨୦୧୦ ମସିହାରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ୧୯୮୪ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡକୁ ନରସଂହାର ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା ​​ଏବଂ ନଭେମ୍ବର ୧ କୁ ଶିଖ ଗଣସଂହାର ସ୍ମୃତି ଦିବସ ଭାବରେ ନାମିତ କରିଥିଲା । ତେବେ ଦିଲଜିତଙ୍କ କନସର୍ଟ ଏନେଇ SFJ କହିଛି, ''ସ୍ମରଣ ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ନୁହେଁ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସା ପାଇଁ ଗଣସଂହାରକୁ ସାଧାରଣ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ।'' ସେପଟେ SFJଙ୍କ ବୟାନ ଉପରେ ଗାୟକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିନାହିଁ ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

