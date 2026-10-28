ଦିଲ୍ଲୀରେ ଦିଲଜିତ୍ ଦୋସାଞ୍ଜଙ୍କ କନସର୍ଟ: ୨,୦୦୦ ଘରୋଇ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ, ‘ନୋ-କାର୍ ଜୋନ୍’ ପ୍ଲାନ୍ ଓ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ କଡ଼ା ବ୍ୟବସ୍ଥା
ପଞ୍ଜାବୀ ଗାୟକ ତଥା ଅଭିନେତା ଦିଲଜିତ୍ ଦୋସାଞ୍ଜଙ୍କ ‘ଦିଲ୍-ଲୁମିନାଟି’ ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁର୍ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏଥିପାଇଁ କ’ଣ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି...
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 28, 2026 at 2:52 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପଞ୍ଜାବୀ ଗାୟକ ଦିଲଜିତ୍ ଦୋସାଞ୍ଜ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ତାଙ୍କର 'ଅରା ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁର୍ ୨୦୨୬' ଆରମ୍ଭ କରିବେ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅକ୍ଟୋବର ୩୦ ତାରିଖରେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଟ୍ରାଫିକ୍ ପରିଚାଳନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।
ଅକ୍ଟୋବର ୩୦ରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଦିଲଜିତ୍ ଦୋସାଞ୍ଜଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ ଏବଂ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ପ୍ରାୟ ୨,୦୦୦ ଘରୋଇ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଥଳ ନିକଟରେ ଯାନବାହାନ ଚଳାଚଳ ସମସ୍ୟା (ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍)କୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ପାର୍କିଂ ସୁବିଧା ବୃଦ୍ଧି କରିବା, ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଏବଂ କ୍ୟାବ୍ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ସହ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆୟୋଜକମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ପୋଲିସ ଆୟୋଜକମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ନିୟୋଜିତ କରିବାକୁ କହିଛି । ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଧିକ ପ୍ରବେଶ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ଥାନ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି । ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏବଂ ଆୟୋଜକମାନେ ଦିଲଜିତ ଦୋସାଞ୍ଜ କନସର୍ଟରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ଭିଡ଼କୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ମିଳିତ ଭାବରେ କାମ କରିବେ ।
ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକ ସୂଚିତ କରୁଛି ଯେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଆୟୋଜକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ୪୦୦ ପରିବର୍ତ୍ତେ ୧,୫୦୦ ରୁ ୨,୦୦୦ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ନିୟୋଜିତ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି । ଏହି ଅତିରିକ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ବିଶାଳ ଭିଡ଼କୁ ପରିଚାଳନା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି, ଯାହାର କ୍ଷମତା ପ୍ରାୟ ୫୫,୦୦୦ ।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀମାନେ ଧାଡ଼ି ପରିଚାଳନା କରିବେ, କନ୍ସର୍ଟ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରବେଶ ଫାଟକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ ସହାୟତା କିଓସ୍କରେ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବେ । ସେମାନେ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଚାରିପାଖରେ ପଦଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଗତିବିଧିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ । ଆୟୋଜକମାନଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ଏବଂ ଟ୍ରାଫିକ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ସୁଗମ ପିକ୍-ଅପ୍ ଏବଂ ଡ୍ରପ୍-ଅଫ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ କ୍ୟାବ୍ ଆଗ୍ରିଗେଟର ଏବଂ ନାଭିଗେସନ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
ପାର୍କିଂ ସମ୍ପର୍କରେ, ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକ ସୂଚିତ କରେ ଯେ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଚାରିପାଖରେ ଭିଡ଼ ରୋକିବା ପାଇଁ, ପୋଲିସ ସ୍ଥାନର 500 ରୁ 700 ମିଟର ପରିଧି ମଧ୍ୟରେ ଏକ 'ନୋ-କାର ଜୋନ୍' ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି । ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ - ପଦଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ - କେବଳ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଅନୁମୋଦିତ ଯାନଗୁଡ଼ିକୁ ପରିବହନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ।
ଦିଲଜିତ୍ ଦୋସାଞ୍ଜଙ୍କ ‘ଅରା’ (Aura) ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁର୍ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକ କନସର୍ଟ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଏହା ପରେ ନଭେମ୍ବର ୧୫ରେ ଇନ୍ଦୋର, ନଭେମ୍ବର ୨୧ରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦ, ନଭେମ୍ବର ୨୭ରେ ମୁମ୍ବାଇ, ନଭେମ୍ବର ୨୯ରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର ୫ରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହି ତାଲିକାରେ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ତାରିଖ ଏବଂ ସ୍ଥାନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥିର ହୋଇନାହିଁ ।