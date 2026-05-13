ହୃଦଘାତରେ ଆକି ବୁଜିଲେ କନ୍ନଡ ଅଭିନେତା ଦିଲୀପ ରାଜ; ଶେଷ ଇନଷ୍ଟା ପୋଷ୍ଟ୍ ଭାଇରାଲ୍, ଶୋକରେ ସେଲିବ୍ରିଟି
ପରଲୋକରେ କନ୍ନଡ ଅଭିନେତା ଦିଲୀପ ରାଜ । ହୃଦଘାତରେ ଅଭିନେତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ । ଶୋକରେ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଓ ସେଲିବ୍ରିଟି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 13, 2026 at 1:20 PM IST
ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ: ଆରପାରିରେ କନ୍ନଡ ଅଭିନେତା, ପ୍ରଯୋଜକ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦିଲୀପ ରାଜ । ୪୭ ବର୍ଷ ବୟସରେ ହୃଦଘାତରେ ଶେଷ ନିଃଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି । ବୁଧବାର ସକାଳେ ତାଙ୍କର ହଠାତ୍ ବିୟୋଗ ଖବର ଆସିବା ପରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳି ଯାଇଛି । ଅଭିନେତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପ୍ରଶଂସକ, ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସାଥୀ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଗଭୀର ମର୍ମାହତ କରିଛି ।
ହୃଦଘାତରେ ଦେହାନ୍ତ
ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଦିଲୀପ ରାଜଙ୍କ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଦିନର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ହୃଦଘାତ ହୋଇଥିଲା । ତାଙ୍କୁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କୁମାରସ୍ୱାମୀ ଲେଆଉଟ୍ ସ୍ଥିତ ଆପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ, ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇପାରିଲେନି ଡାକ୍ତର ।
ଦିଲୀପ ରାଜ କନ୍ନଡ ଟେଲିଭିଜନ ଏବଂ ସିନେମାର ଜଣେ ପରିଚିତ ଚେହେରା ଥିଲେ । ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି, ସେ ତାଙ୍କର ବହୁମୁଖୀ ଅଭିନୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ପ୍ରଶଂସକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଗଠନ କରିଥିଲେ । କନ୍ନଡ ମନୋରଞ୍ଜନରେ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଅଭିନୟଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଥିଲା କାରଣ ସେ ଜଣେ ପ୍ରଯୋଜକ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଡବିଂ କଳାକାର ଏବଂ ଥିଏଟର କଳାକାର ଭାବରେ କାମ କରିଥିଲେ ।
ಒಳ್ಳೆಯ ನಟ, ನಿರ್ದೇಶಕ, ನಿರ್ಮಾಪಕ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಮನುಷ್ಯ …— Rishab Shetty (@shetty_rishab) May 13, 2026
ಭೇಟಿಯಾದ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಷ್ಟಾದರೂ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೂತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಭಾವ ಮಾಸಿಹೋಗಲಾರದು.
ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ.
Rest in peace #DileepRaj pic.twitter.com/mnKWshF9yz
ଶୋକରେ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଓ ସେଲିବ୍ରିଟି
ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ଖବର ଆସିବା ପରେ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ପୋଷ୍ଟ ଏବେ ଅନଲାଇନରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି । ଏହି ପୋଷ୍ଟଟି ଜାନୁଆରୀ 2025 ରେ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ଆସିଥିବା ତାଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର "ନିମ୍ମା ବାସ୍ତୁଗାଲିଗେ ନୀଭେ ଜାଭାବ୍ଦାରାରୁ" ର ମୁକ୍ତିଲାଭ ସହିତ ଜଡିତ ଥିଲା । ଫିଲ୍ମର ପୋଷ୍ଟର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ସେୟାର କରି ଦିଲୀପ ରାଜ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିବାକୁ ଏବଂ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ । ପ୍ରଶଂସକମାନେ ତାଙ୍କ ଅଭିନୟକୁ ମନେ ପକାଇବା ସହ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଛନ୍ତି । ଅନେକ ଫ୍ୟାନ୍ସ "ରେଷ୍ଟ ଇନ୍ ପିସ୍" ଏବଂ "ଓମ୍ ଶାନ୍ତି" ଲେଖିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦଶନ୍ଧି ଧରି କନ୍ନଡ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ।
ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପରେ, ଜୀ କନ୍ନଡ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ଅଭିନେତା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ପ୍ରଯୋଜକ ଭାବରେ ମନେ ପକାଇ ଏକ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ବାର୍ତ୍ତା ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଅଭିନେତା ରିଷଭ ସେଟ୍ଟୀ ତାଙ୍କ ଏକ୍ସ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି । ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଜଣେ ଭଲ ଅଭିନେତା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ପ୍ରଯୋଜକ, ଏବଂ ସର୍ବୋପରି, ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ... ଯଦିଓ ଆମେ ଭେଟିଥିବା ସୁଯୋଗ ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା, ତୁମର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଛାପ ମୋ ହୃଦୟରେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ରହିଛି ଏବଂ କେବେ କ୍ଷୀଣ ହେବ ନାହିଁ । ତୁମର ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତିରେ ମିଳୁ । ଦିଲୀପ ରାଜ ।"
ଦିଲୀପ ରାଜଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ....
୨ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯୭୮ରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଦିଲୀପ ରାଜ ଥିଏଟର ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କର ଅଭିନୟ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ସେ ନଟରଙ୍ଗ ଏବଂ ଦୃଷ୍ଟି ଭଳି ନାଟ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ସହିତ ଜଡିତ ଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ତାଙ୍କର ଅଭିନୟ ଦକ୍ଷତାକୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅଭିନୟର ଗଭୀର ବୁଝାମଣା ବିକଶିତ କରିଥିଲେ । ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ସେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ନନ୍ଦିତାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିଲେ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି, ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଟେଲିଭିଜନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାରେ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ।
ତାଙ୍କର ଟେଲିଭିଜନ କ୍ୟାରିଅର ଟେଲିଫିନ୍ କାମ୍ବାଡା ମନେ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ପରେ ସେ ଜନନୀ, ଅର୍ଦ୍ଧ ସତ୍ୟ, ରଙ୍ଗୋଲି, କୁମକୁମା ଭାଗ୍ୟ, ମଙ୍ଗଳ୍ୟ, ମାଙ୍ଗଲ୍ୟ, ମାଲେବିଲ୍ଲୁ ଏବଂ ରଥସପ୍ତମୀ ଭଳି ଅନେକ ସଫଳ ଧାରାବାହିକ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ ହୋଇଥିଲେ । ତାଙ୍କର ଅଭିନୟ ଶୈଳୀ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କିତ ଚରିତ୍ର ତାଙ୍କୁ ପାରିବାରିକ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରିୟ କରିଦେଇଥିଲା ।
ଦିଲୀପ ବୟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହିତ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିନେତା ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ତଥାପି, ୨୦୦୭ରେ ହିଟ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମିଲାନାରେ ସ୍ୱର୍ଗତ ସୁପରଷ୍ଟାର ପୁନୀତ ରାଜକୁମାରଙ୍କ ସହ ଅଭିନୟ କରିବା ପରେ ସେ ବ୍ୟାପକ ପରିଚିତି ପାଇଥିଲେ । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିଅରରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଏକ ବୃହତ ଦର୍ଶକଙ୍କ ନିକଟରେ ପରିଚିତ କରାଇଲା ।
ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ, ସେ ଜୀ କନ୍ନଡ ଧାରାବାହିକ ହିଟଲର କଲ୍ୟାଣରେ ତାଙ୍କ ଭୂମିକା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଥିଲେ । ୨୦୨୧ ରୁ ୨୦୨୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସାରିତ ଏହି ଶୋ’ କନ୍ନଡ଼ ଟେଲିଭିଜନର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧାରାବାହିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଥିଲା । ଦିଲୀପ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ଏବଂ ତୀବ୍ର ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ଯାହା ଦର୍ଶକଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରଶଂସା ପାଇଥିଲେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ହେଉଛି, ସେ ନିଜ ବ୍ୟାନରରେ ଧାରାବାହିକ ପ୍ରଯୋଜନାରେ ମଧ୍ୟ ଜଡିତ ଥିଲେ ।
ଅଭିନୟ ବ୍ୟତୀତ, ସେ ବିଦ୍ୟା ବିନାୟକ, ପାରୁ ଏବଂ ହିଟଲର କଲ୍ୟାଣ ଭଳି ଲୋକପ୍ରିୟ ଧାରାବାହିକ ପ୍ରଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ସେ କୃଷ୍ଣ ରୁକ୍କୁ ନାମକ ଅନ୍ୟ ଏକ ଧାରାବାହିକର ପ୍ରଯୋଜନାରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ୁଛି । ଅଭିନୟ, ପ୍ରଯୋଜନା ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରିବାର ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ତାଙ୍କୁ କନ୍ନଡ଼ ଟେଲିଭିଜନ ଶିଳ୍ପର ସବୁଠାରୁ ସମ୍ମାନିତ ନାମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ କରିଥିଲା । ସେ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିଅର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ୨୫ଟି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ମିଲାନା, ୟୁ ଟର୍ଣ୍ଣ, ଗାନା ବଜାନା, ଆମ୍ବି ନିଙ୍ଗ୍ ଭାୟାସୟତୋ ଏବଂ ଲଭ୍ ମକଟେଲ୍ ୩ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ନାୟକ, ଖଳନାୟକ କିମ୍ବା ସହ ଅଭିନେତା ଭାବରେ, ଦିଲୀପ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୂମିକାରେ ସେ ନିଜ ନିଖୁଖ ଭୂମିକା ନିଭାଇଥିବା ବେଳେ ବେଶ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଥିଲେ ।