କିଏ ସମାରା ତିଜୋରି ? 13 ବର୍ଷରେ ହୋଇଥିଲେ ଅପହରଣ, 'ଦଲଦଲ' ସହ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ
ସମରା ତିଜୋରି 'ଦଲଦଲ୍' ସହ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି । ଯିଏ ୧୩ବର୍ଷ ବୟସରେ ଏକ ଅପହରଣ ହୋଇଥିଲେ । ତେବେ ସେ କିଏ ଜାଣନ୍ତି କି ?
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପ୍ରାଇମ୍ ଭିଡିଓ କ୍ରାଇମ୍ ଥ୍ରୀଲର୍ 'ଦଲଦଲ' ଏକ ନୂଆ ସିରିଜ ସହ ଫେରୁଛି । ଯେଉଁଥିରେ ଭୂମି ପେଡେନକର ସମେତ ଆଦିତ୍ୟ ରାୱଲ୍, ଗୀତା ଅଗ୍ରୱାଲ୍, ଚିନ୍ମୟ ମାଣ୍ଡଲେକର, ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ମହାଦେବନ୍, ରାହୁଲ ଭଟ୍ଟ, ସନ୍ଦୀପ କୁଲକର୍ଣ୍ଣି ଏବଂ ଜୟା ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଜାନୁଆରୀ 30 ରେ ପ୍ରାଇମ୍ ଭିଡିଓରେ ପ୍ରିମିୟର୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି ସିରିଜରେ ଆଉ ଜଣେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି, ସମାରା ତିଜୋରି ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି । ଗତକାଲି ଏହାର ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ ହୋଇଥିଲା । ଯାହା ପରେ ସେ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛନ୍ତି । ସସପେନ୍ସ-ଚାଳିତ ଶୋ’ରେ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଅଭିନୟ ଦେଖିବାକୁ ଦର୍ଶକମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ସମାରାଙ୍କ ବାସ୍ତବ ଜୀବନ ଏମିତି କିଛି ଅପରାଧ ଥିଲର ଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା । ସେ ମାତ୍ର 13 ବର୍ଷରେ ଅପହରଣ ହୋଇଥିଲେ । ତେବେ ସେ କିଏ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା,
ଏହି ଅଭିନେତାଙ୍କ ଝିଅ ସମାରା ତିଜୋରି
ସମାରା ତିଜୋରି 90 ଦଶକର ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଭିନେତା ଦୀପକ ତିଜୋରିଙ୍କ ଝିଅ ଅଟନ୍ତି । ଯିଏ ହୁଏତ ଏବେ ବଡ଼ ପରଦାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏକ ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କର ଚମତ୍କାର ଅଭିନୟ ଦ୍ୱାରା ଦର୍ଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିଜର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ । ଦୀପକ ତିଜୋରି କେବେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ନିଜକୁ ନାୟକ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏକ ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ମୁଖ୍ୟ ନାୟକଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଭୂମିକାରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ । ସେ ଆମୀର ଖାନଙ୍କ ଅଭିନୀତ "ଜୋ ଜିତା ୱହି ସିକନ୍ଦର" ରେ ତାଙ୍କ ଭୂମିକା ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ ପାଇଥିଲେ । ସେ "ଜୋ ଜିତା ୱହି ସିକନ୍ଦର", "କଭି ହାନ୍ କଭି ନା", "ଦୋ ଲଫଜୋନ୍ କି କାହାଣୀ", "ଅଞ୍ଜାମ", "ଖିଲାଡି" ଏବଂ "ପେହଲା ନଶା" ଭଳି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ । ତେବେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ସମାରା ଏବେ ଧମାକା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ।
13 ବର୍ଷ ବୟସରେ ହୋଇଥିଲେ ଅପହରଣ
୨୦୦୯ ମସିହାରେ, ଯେତେବେଳେ ସମରା ମାତ୍ର ୧୩ ବର୍ଷ ବୟସର ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମୁମ୍ବାଇରେ ଅପହରଣ କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଘଟଣାଟି ଘଟିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସମରା ଅନ୍ଧେରୀରେ ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ସପିଂ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ପୋଲିସର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଘରକୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଲୋଖଣ୍ଡୱାଲା ବଜାରରେ ଜୋରଜବରଦସ୍ତ ଏକ ଅଟୋ-ରିକ୍ସାରେ ଟାଣି ନିଆଯାଇଥିଲା ।ସେହି ସମୟରେ ଘଟଣାର ସତ୍ୟତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି, "ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ, ଜଣେ ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଟକାଇ ତାଙ୍କୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ ୫ଟା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ରିକ୍ସାରେ ଟାଣି ନେଇଥିଲେ ।
ଘଟଣାଟି ଦେଖିଥିବା ସମାରାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ତୁରନ୍ତ ଦୀପକ ତିଜୋରିଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ, ଯାହା ପରେ ତାଙ୍କ ବାପାମା ଓଶିୱାରା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ଏକ ଅପହରଣ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଥିଲା ଯେ ଅପହରଣକାରୀଙ୍କ ବୟସ ୨୦ ରୁ ୨୫ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ । ତଥାପି, ମାତ୍ର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ, ସମରା ରାତି ପ୍ରାୟ ୮ଟାରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଘରକୁ ଫେରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ ।
ପରେ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଥିଲା ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମଲାଡ ନିବାସୀ ପ୍ରୀତେଶ ଦୋଷୀ (୨୬) ଥିଲେ । ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ମେ ୧୦ ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନ ୪ଟାରେ ଲୋଖଣ୍ଡୱାଲା ବଜାରରୁ ଅପହରଣ ପରେ ସମାରାଙ୍କୁ ମାଲାଡର ଏକ ଲଜ୍ କୁ ନିଆଯାଇଥିଲା । ମେ ୧୯, ୨୦୦୯ରେ ଚାରକୋପର ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରି ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବା ପରେ ଦୋଶିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଘଟଣା ତିଜୋରି ପରିବାର ଉପରେ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା, ଦୀପକ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଶିବାନୀ ସେହି ଅଗ୍ନିପରୀକ୍ଷାକୁ ମନେ ପକାଇଥିଲେ ଯାହା କୌଣସି ପିତାମାତା କେବେ ଅନୁଭବ କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ ।
ଦଲଦଲ କାହାଣୀ
ସମାରା ତିଜୋରି ଏବେ ଦଲଦଲ ସହ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛନ୍ତି । ପ୍ରାଇମ୍ ଭିଡିଓ ସିରିଜରେ ଭୂମି ପେଡନେକରଙ୍କୁ ଡିସିପି ରୀତା ଫେରେରା ଭାବରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି, ଯିଏ ମୁମ୍ବାଇର ଜଣେ ସିରିଏଲ୍ କିଲରଙ୍କ ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ । ସମାରା ଜଣେ ଦୃଢ଼ ସାମ୍ବାଦିକା ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ଯିଏ ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ଭୂମିଙ୍କ ଚରିତ୍ର ସହିତ ପଥ ଅତିକ୍ରମ କରନ୍ତି ।
