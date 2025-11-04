ETV Bharat / entertainment

'କିଙ୍ଗ'ରେ ବ୍ରାଡ୍ ପିଟ୍‌ଙ୍କ F1 ଲୁକ୍ କପି କରିଛନ୍ତି କି ଶାହାରୁଖ ? ଟ୍ରୋଲ କଲେ ୟୁଜର୍ସ, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ

ଶାହାରୁଖ ଖାନଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ 'କିଙ୍ଗ' ଟାଇଟଲ ଟିଜର ରିଲିଜ ହୋଇଥିଲା ।ଏଥିରେ ତାଙ୍କ ଲୁକ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏବେ ହଇଚଇ । ବ୍ରାଡ୍ ପିଟ୍‌ଙ୍କ F1 ଲୁକ୍ କପି କରିଥିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ।

SHAH RUKH KHAN KING LOOK
SHAH RUKH KHAN KING LOOK (Screen Grab)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 4, 2025 at 1:44 PM IST

2 Min Read
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଶାହାରୁଖ ଖାନଙ୍କ 60ତମ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ ବଡ଼ ଭେଟି ଦେଇଥିଲେ । ସେ ତାଙ୍କ ଆଗାମୀ ଫିଲ୍ମ 'କିଙ୍ଗ୍' ଟାଇଟଲ ଟିଜର ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । ଯାହା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଖୁବ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି । "କିଙ୍ଗ୍" ଟିଜର ଦେଖି ଶାହରୁଖ ଖାନଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। "କିଙ୍ଗ୍" ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏତେ ଜବରଦସ୍ତ ଥିଲା ଯେ ଫିଲ୍ମଟି ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ହେବ ବୋଲି ପୂର୍ବରୁ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି । ଏହି ସମୟରେ 'କିଙ୍ଗ୍' ର ଶାହeରୁଖ ଖାନଙ୍କ ଭାଇରାଲ ମଷ୍ଟର୍ଡ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଏବଂ ନୀଳ ଡେନିମ୍ ସାର୍ଟ ଲୁକ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଏହି ଲୁକ୍ କୁ "F1" ଫିଲ୍ମର ହଲିଉଡ୍ ସୁପରଷ୍ଟାର ବ୍ରାଡ୍ ପିଟ୍‌ଙ୍କ ଲୁକ୍ ର କପି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ ଏବେ ଫିଲ୍ମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଆନନ୍ଦ ଏହା ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଶାହାରୁଖ ଖାନ କ’ଣ ବ୍ରାଡ୍ ପିଟ୍‌ଙ୍କ ଲୁକ୍ କପି କରିଛନ୍ତି କି ?

ନଭେମ୍ବର ୨ ତାରିଖରୁ, ଶାହାରୁଖ ଖାନଙ୍କ କିଙ୍ଗ୍ ଲୁକ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଲୋକମାନେ ଶାହାରୁଖ ଖାନ ଏବଂ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଆନନ୍ଦଙ୍କୁ କପିକ୍ୟାଟ୍ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି । କେତେକ ଏହାକୁ ଏକ ସମ୍ମାନଜନକ ପ୍ରେରଣା ବୋଲି କହିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ଏହାକୁ ସିଧାସଳଖ ନକଲ ବୋଲି ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ । ଅନେକ ୟୁଜର୍ସ ମିମ୍ସ ତିଆରି କରି ଶାହାରୁଖ ଖାନଙ୍କୁ ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଯାହାକୁ ନେଇ କିଙ୍ଗ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ।

ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ’ଣ ?

ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଆନନ୍ଦ ଏହି ପୋଷ୍ଟର ଜବାବରେ ଦୁଇଟି ହସିବା ଇମୋଜି ଏବଂ ଦୁଇଟି OK ସାଇନ୍ ଇମୋଜି ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ଏକ୍ସ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଭାଇରାଲ ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖାଯାଇଛି, "ଆଜିକାଲି ଘୃଣାକାରୀଙ୍କ ଯୁକ୍ତି ଏହିପରି: ଯଦି ଏକ ବଲିଉଡ୍ ଫିଲ୍ମରେ ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନ ଅଛି, ତେବେ ତାହା ଟପ୍ ଗନର ଏକ କପି । ଯଦି ଏକ ଫିଲ୍ମରେ ଏକ ଜାହାଜ ଅଛି । ତେବେ ତାହା ଟାଇଟାନିକ୍ ର ଏକ କପି; ଯଦି ଆପଣ ସମାନ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତି, ତେବେ ଏହା F1 ରୁ ଚୋରି ହୋଇଛି । ଯଦି ଆପଣ କମଳା ରଙ୍ଗର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ହିନ୍ଦୁ ବିରୋଧୀ; ୧୯୪୭ ମସିହାରୁ, ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ପରଠାରୁ ସେମାନଙ୍କର IQ ବଫର ହେଉଛି ।" ଏଥିସହ ଅନେକ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ ଶାହାରୁଖ ଖାନ ଏହି ପୋଷାକ 2017 ଫିଲ୍ମ ଜବ୍ ହ୍ୟାରି ମେଟ୍ ସେଜଲରେ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ରଜନୀକାନ୍ତ 2007 ଫିଲ୍ମ ଶିବାଜୀରେ ଏହାକୁ ପିନ୍ଧିଥିଲେ । ତେବେ ଫିଲ୍ମ, 'କିଙ୍ଗ୍' 2026 ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ, ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଫିଲ୍ମର ରିଲିଜ ତାରିଖ ଏବଂ ଏହାର ଟ୍ରେଲରକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

SHAH RUKH KHAN
KING
ଶାହାରୁଖ ଖାନ
କିଙ୍ଗ ଲୁକ
SHAH RUKH KHAN KING LOOK

