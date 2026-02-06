ମନର ସାଥୀ ପାଇଲେ କି ଏଲଭିଶ ଯାଦବ, ଏହି ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ଧରିଲେ ହାତ, ସରିଲା ନିର୍ବନ୍ଧ ?
ଏଲଭିଶ ଯାଦବ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯାହା ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ନଜର ପକାନ୍ତୁ ପୋଷ୍ଟ ଉପରେ,
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 6, 2026 at 7:28 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଷ୍ଟାର ଏବଂ ବିଗ୍ ବସ୍ ଓଟିଟି ବିଜେତା ଏଲଭିଶ ଯାଦବଙ୍କ ସରିଲା ନିର୍ବନ୍ଧ । ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଏହି ପୋଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି । ଏଲଭିଶ ଯାଦବଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପକାଇଛି ।
ମନର ସାଥୀ ପାଇଲେ ଏଲଭିଶ
ଗୁରୁବାର, ଫେବୃଆରୀ 5 ତାରିଖରେ, ଏଲଭିଶ ଯାଦବ ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଷ୍ଟୋରୀରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିଥିଲେ, ଯାହା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା । ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଷ୍ଟୋରୀରେ, ଏଲଭିଶ ଜଣେ ଝିଅର ହାତ ଧରିଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି । କିନ୍ତୁ ଯାହା ଲୋକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛି ତାହା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ହାତରେ ଥିବା ମୁଦି । ଏହି ଫଟୋଟି ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କଲା, ଯେଉଁମାନେ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ଏହି ପୋଷ୍ଟଟି YouTuberଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟର ସଙ୍କେତ ଦେଉଛି କି ନାହିଁ । ଏହି ଫଟୋଟି ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ କୌତୁହଳକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି ।
ଏହି ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ଧରିଲେ ହାତ
ଫଟୋଟି ସେୟାର କରି, ଏଲଭିଶ ଯାଦବ ଏକ ମିଠା କ୍ୟାପସନ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଲାଲ ହାର୍ଟ ଇମୋଜି ସହ ଲେଖାଥିଲା, "ମୁଁ ପ୍ରେମକୁ ଆଉ ଏକ ସୁଯୋଗ ଦେଲି ଏବଂ ମୁଁ ମୋର ପ୍ରେମ ପାଇଲି ।" ଏହି ଭାବପ୍ରବଣ ଧାଡିଟି ଅନେକ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେଲା ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବ୍ୟାପିଗଲା । ଏହି ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ, ଏଲଭିଶ ସେହି ରହସ୍ୟମୟ ଝିଅର ନା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । ଏହି ରହସ୍ୟମୟ ଝିଅ ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହେଁ ବରଂ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଜିୟା ଶଙ୍କର । ଜିୟା ଶଙ୍କର ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଷ୍ଟୋରୀରେ ଏଲଭିଶଙ୍କ ପୋଷ୍ଟକୁ ପୁନଃ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏକ ଲାଲ ହାର୍ଟ ଇମୋଜି ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଥିଲେ ।
ନିର୍ବନ୍ଧ ନା ପ୍ରମୋସନ କରୁଛନ୍ତି ଏଲଭିଶ
ତଥାପି, ଚର୍ଚ୍ଚା ଅନୁସାରେ ଏହା ଏକ ବ୍ରାଣ୍ଡର ପ୍ରମୋସନାଲ୍ ପୋଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ, କିମ୍ବା ହୁଏତ ଏକ ସଙ୍ଗୀତ ଭିଡିଓ କିମ୍ବା ଆଗାମୀ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପ୍ରଚାର ହୋଇପାରେ । ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଘୋଷଣା ନହୁଏ, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ବିଷୟରେ କିଛି କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ।
ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଯୋଡା ଯାଇଥିଲା ଏଲଭିଶଙ୍କ ନାଁ
ଏଲଭିଶ ଯାଦବ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଥର ବିଭିନ୍ନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଏବଂ ମହିଳା ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କ ସହ ଯୋଡା ଯାଇଛି । ଲାଫଟର୍ ସେଫ୍ ଶୋ’ରେ ଜନ୍ନତ ଜୁବେରଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଘନିଷ୍ଠତା ବହୁତ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲା । ବିଗ୍ ବସ୍ ଓଟିଟି ପରେ, ତାଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା ଏବଂ ଏହା ସହିତ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହେଲା । ତଥାପି, ଏଲଭିଶ ସର୍ବଦା ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିଆସିଛନ୍ତି, ଅଧିକାଂଶ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ କେବଳ ବନ୍ଧୁତା ବୋଲି କହି ଖାରଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି ।
ଜିୟା ବି ଥିଲେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ
ଅଭିନେତ୍ରୀ ଜିୟା ଶଙ୍କର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଟିଭି ଏବଂ ରିଆଲିଟି ଶୋ’ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସହ-କଳାକାରଙ୍କ ସହ ଯୋଡା ଯାଇଛନ୍ତି । ସମ୍ପ୍ରତି, ୟୁଟ୍ୟୁବର ଅଭିଷେକ ମାଲହାନଙ୍କ ସହ ଡେଟିଂ ଚର୍ଚ୍ଚା ଉଠିଥିଲା, ଯାହାକୁ ଜିୟା ଅସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ । ସେ ଜଣେ ରହସ୍ୟମୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଫଟୋ ସେୟାର କରିଥିଲେ, ଯାହା ସୂଚାଇ ଦେଉଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କେହି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି । ଜିୟା ସର୍ବଦା କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରଖିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ।
