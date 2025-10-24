'ମୁଁ ଦୁଃଖିତ..', 'ସ୍ପିରିଟ୍' ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ ଖୁଲାସା ନେଇ ଦୀପିକା ଦେଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହା କେତେ ସତ ?

ETV Bharat / entertainment

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: 'ଆନିମଲ' ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସନ୍ଦୀପ ରେଡ୍ଡି ଭଙ୍ଗା ଆଗାମୀ ଫିଲ୍ମ 'ସ୍ପିରିଟ' ନେଇ ଶିରୋନାମାରେ ରହିଛନ୍ତି । ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ପ୍ରଭାସ ନଜର ଆସିବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲି (ଗୁରୁବାର) ଦିନ ପ୍ରଭାସଙ୍କ ୪୬ତମ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ସନ୍ଦୀପ ରେଡ୍ଡୀ 'ସ୍ପିରିଟ୍' ପ୍ରଥମ ଅଡିଓ ଟିଜର ରିଲିଜ କରିଛନ୍ତି । ଯେଉଁଥିରେ ଫିଲ୍ମର ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟଙ୍କ ଉପରୁ ପରଦା ହଟାଇଛନ୍ତି । ଏହି ଟିଜର ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ନେଇ ଆଉ ଏକ ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । 'ସ୍ପିରିଟ' ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ ନେଇ ଦୀପିକା ପାଦୁକୋନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଥିବା ଏକ ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଯାହା ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ତେବେ ଦୀପିକାଙ୍କ ଏହି ଭିଡିଓ କେତେ ସତ ?ଜାଣନ୍ତୁ,

'ସ୍ପିରିଟ୍' ନେଇ ଦୀପିକା ଦେଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା

ଅଭିନେତ୍ରୀ ଦୀପିକା ପାଦୁକୋନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ୍ସରେ ଏକ ଏହି ଟିଜର ଭିଡିଓ ସେୟାର କରାଯାଇଛି । ଯେଉଁଥିରେ ଲେଖାହୋଇଛି, "ମୁଁ ଦୁଃଖିତ କିନ୍ତୁ ଚମତ୍କାର ଭିଡିଓ ସନ୍ଦୀପ ରେଡ୍ଡୀ ଏବଂ ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ପ୍ରଭାସ ସାର୍ ।" ଅନେକ ପ୍ରଶଂସକ ଏହି ପୋଷ୍ଟକୁ ପ୍ରକୃତ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଧରି ନେଇଥିଲେ ଯେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ତ୍ରିପ୍ତୀ ଡିମ୍ରିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଫିଲ୍ମରେ ସ୍ଥାନିତ ହେବା ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ଭାବନା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ।

ଭାଇରାଲ ପୋଷ୍ଟ କେତେ ସତ ?

ଭାଇରାଲ୍ ମନ୍ତବ୍ୟ ପଛରେ ଥିବା ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ନକଲି ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି । ଦୀପିକା ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ ନୀରବ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସନ୍ଦୀପ ରେଡ୍ଡୀ ଭାଙ୍ଗାଙ୍କ ନୂତନ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ବାର୍ତ୍ତା ସେୟାର କରିନାହାଁନ୍ତି । ବାସ୍ତବରେ, ଏହି ପୋଷ୍ଟଟି ଦୀପିକା ପାଦୁକୋନଙ୍କ ନାମକ ଏକ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ସେୟାର ହୋଇଛି । ହେଲେ ଏହା ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ଅଫିସିଆଲ୍ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ଏବଂ ଏକ୍ସ ପ୍ରୋଫାଇଲ ନୁହଁ । ଏଥିସହ ଅଭିନେତ୍ରୀ 'ସ୍ପିରିଟ' ​​କିମ୍ବା ପ୍ରଭାସଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ସହ ଜଡିତ କୌଣସି ପୋଷ୍ଟ କିମ୍ବା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇନାହାନ୍ତି ।

କହିରଖୁଛୁ କି, ପୂର୍ବରୁ ଦୀପିକା ପାଦୁକୋନ 'ସ୍ପିରିଟ୍' ସହିତ ଜଡିତ ଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଭାସଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଥିବା ସୃଜନଶୀଳ ଏବଂ ସମୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ସମସ୍ୟା ଓ ଅଧିକ ଫିସ୍ ଯୋଗୁଁ ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରୁ ବାଦ୍ ପଡିଥିବା ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା । ଏହା ସହ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ । ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀ ଲିକ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଏକ କ୍ରିପ୍ଟିକ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ । ସେ ଦୀପିକାଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଫିଲ୍ମରୁ ବାଦ କରିଦେଇଥିବା ଅନୁମାନ କରିଥିଲେ ନେଟିଜେନ୍ସ । ଯାହା ପରେ ଦୀପିକାଙ୍କ ବଦଳରେ ସେ ତ୍ରିପ୍ତୀ ଡିମ୍ରିଙ୍କୁ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଭାବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିଥିଲେ ।

'ସ୍ପିରିଟ୍‌' ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ

ପ୍ରଭାସଙ୍କ ସହିତ ତ୍ରିପ୍ତୀ ଡିମ୍ରି, ପ୍ରକାଶ ରାଜ, କାଞ୍ଚନା ଏବଂ ବିବେକ ଓବୋରୟ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ । ଶେଷ ଥର ପାଇଁ କେଶରୀ ବୀରରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ବିବେକ ଓବରୟ ଖଳନାୟକ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

