ସିକ୍ୱେଲ୍ ରିଲିଜ୍ ପୂର୍ବରୁ 'ଧୁରନ୍ଧର 3' ନେଇ ହିଣ୍ଟ୍ ଦେଲେ ଆଦିତ୍ୟ ଧର, ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ କ୍ରେଡିଟ୍ ଶେଷ ନହେବା ଯାଏଁ ସିଟ୍ ନ ଛାଡିବାକୁ କଲେ ନିବେଦନ

'ଧୁରନ୍ଧର 2' ରିଲିଜ ପୂର୍ବରୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆଦିତ୍ୟ ଧର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିବୃତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଦର୍ଶକ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ଏକ ବିଶେଷ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ।

ADITYA DHAR ON DHURANDHAR 2 (IANS/Poster)
Published : March 18, 2026 at 3:55 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଦିତ୍ୟ ଧରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏବଂ ରଣବୀର ସିଂ, ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତ ଏବଂ ଆର. ମାଧବନ ଅଭିନୀତ ଫିଲ୍ମ 'ଧୁରନ୍ଧର: ଦ ରିଭେଞ୍ଜ' ଥିଏଟର ରିଲିଜ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ଏହି ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଆଶା ଅତୁଳନୀୟ ଏବଂ ଏହା ଦର୍ଶକ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅପାର ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଏହାର ରିଲିଜକୁ ଉତ୍ସାହର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ରିଲିଜର ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ଆଦିତ୍ୟ ଧର ନିଜେ ଏକ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିଛି ।

ସିକ୍ୱେଲ ରିଲିଜର ମାତ୍ର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ, ଆଦିତ୍ୟ ଧର 'ଧୁରନ୍ଧର 2' ଦେଖୁଥିବା ଦର୍ଶକ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ନୋଟ୍ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । 18 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ସେୟାର କରାଯାଇଥିବା ଏହି ନୋଟରେ, ସେ ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଦ୍ୱାରା ମିଳିଥିବା ଭଲପାଇବା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ସେ 'ଧୁରନ୍ଧର 2'କୁ କେବଳ ଏକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ବଡ଼ କିଛି ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି । ସେ ସ୍ପଏଲରମାନଙ୍କୁ ଏଡାଇବା ଏବଂ ସିନେମା ହଲ୍ ଭିତରେ ଫିଲ୍ମର ମୋଡ଼କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି । ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ସେମାନେ ଶ୍ରେୟ ଶେଷ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ଆସନ ନ ଛାଡିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି । ଯେପରି 'ଧୁରନ୍ଧର 3' ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ସଙ୍କେତ ଦେଉଥିବା ମନେ ହେଉଛି ।

ତାଙ୍କ ନୋଟରେ, ଆଦିତ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଡିସେମ୍ବର 5, 2025 ରେ 'ଧୁରନ୍ଧର' ସାରା ବିଶ୍ୱର ସିନେମା ହଲରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା ଏବଂ ସେହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ଆପଣ କେବଳ ଆମର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଏହାକୁ ପ୍ରେମରେ ଭରପୁର କରିଛନ୍ତି । ଆପଣ ଏହାକୁ ବଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି । ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିବରଣୀକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବିତର୍କ କରିଛନ୍ତି, ଏହାକୁ ବାରମ୍ବାର ଦେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏପରି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଯାହା ମୁଁ କେବେ କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ କରିନଥିଲି ଯେ କେହି ଏପରି କରିବେ ।"

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ସେହି ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଚମତ୍କାର ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ, ଆମର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ହୋଇଗଲା । ତା'ପରେ, ସମଗ୍ର ଦେଶର। ଏବଂ ଶେଷରେ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର । ଏହା ଜଣେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତାଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଶା କରୁଥିବା ସବୁଠାରୁ ନମ୍ର ଏବଂ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଉପହାର । ତେଣୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ 'ଧୁରନ୍ଧର: ଦ ରିଭେଞ୍ଜ' ତିଆରି କରିବାକୁ ବସିଲୁ, ଆମେ ଗୋଟିଏ କଥାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଶ୍ଚିତ ଥିଲୁ: ଆମକୁ ତୁମକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡିଲା । ଆମକୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏପରି ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ କରିବାକୁ ପଡିଲା ଯାହା ପାଇଁ ତୁମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ - ଗଭୀର ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଚ୍ଚୋଟତାର ସହ । ଏହା କେବେବି ଏକ ସହଜ କାମ ନୁହେଁ । କିନ୍ତୁ ତୁମ ପାଇଁ, ଆମେ ଏଥିରେ ଆମର ଆତ୍ମା ​​ଢାଳି ଦେଇଛୁ । ଆମେ ଆମର ହୃଦୟକୁ 'ଧୁରନ୍ଧର: ଦ ରିଭେଞ୍ଜ' ରେ ଢାଳି ଦେଇଛୁ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୋଡ଼ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାବନାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ ଯେପରି ତାହା ଅନୁଭବ କରାଯିବା କଥା ଥିଲା ।"

ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆହୁରି ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଏକ ଥିଏଟରରେ, ଅନ୍ଧାର ମଧ୍ୟରେ, ବନ୍ଧୁ, ପରିବାର ଏବଂ ଅପରିଚିତ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘେରି ରହିଛି- ଯେଉଁଠାରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ ସାମୂହିକ ଭାବନା ବାଣ୍ଟି ଥାଆନ୍ତି - ଫିଲ୍ମଗୁଡ଼ିକୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରାଯିବା ଉଚିତ । କାହାର ଫୋନ୍ ସ୍କ୍ରିନରେ ଏକ ଝାପ୍ସା ପ୍ରତିଛବି ଭାବରେ ନୁହେଁ । ତେଣୁ, ମୋର ତୁମ ପାଇଁ ଏକ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ, ଆନ୍ତରିକ ଅନୁରୋଧ... ଦୟାକରି, ସ୍ପଏଲରଗୁଡ଼ିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ।"

ଆଦିତ୍ୟ ତାଙ୍କ ନୋଟ୍ ଶେଷ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି: "'ଧୁରନ୍ଧର: ଦି ରିଭେଞ୍ଜ' ୧୯ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଗୁଡ଼ି ପାଡୱା, ଉଗାଦି ଏବଂ ଇଦର ଶୁଭ ଅବସରରେ ହିନ୍ଦୀ, ତେଲୁଗୁ, ତାମିଲ, କନ୍ନଡ ଏବଂ ମାଲାୟଲମରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରୁଛି । କ୍ରେଡିଟ୍ ଶେଷ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ସିଟ୍ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ । ତୁମେ ହିଁ 'ଧୁରନ୍ଧର'କୁ ଆଜି ଯାହା ଅଛି ତାହା କରିଛ । ଏବେ, ମୁଁ ତୁମ ଉପରେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛି ଯେ ତୁମେ ଏହାକୁ ଆଗକୁ ସମାନ ଭାବରେ ପାଳନ କରି ଚାଲିବ । ମୋର ସମସ୍ତ ପ୍ରେମ ଏବଂ କୃତଜ୍ଞତା ସହ ଆଦିତ୍ୟ ଧର । ଭାରତ ମାତା କି... ଜୟ ।''

କହିରଖୁଛୁ କି, ଆଦିତ୍ୟ ଧରଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ଆସନ୍ତାକାଲି, ଗୁରୁବାର, ୧୯ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ବକ୍ସ ଅଫିସରେ, ଏହା ପବନ କଲ୍ୟାଣଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'ଉସ୍ତାଦ ଭଗତ ସିଂ' ସହ ଟକ୍କର ଦେବ ।

