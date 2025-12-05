ପରଦାରେ 'ଧୁରନ୍ଧର'; ରଣଭୀରଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'ପଇସା ବସୁଲ ନା ଫ୍ଲପ୍', ଜାଣନ୍ତୁ ରିଭ୍ୟୁ
ରିଲିଜ ହେଲା ରଣଭୀର ସିଂଙ୍କ 'ଧୁରନ୍ଧର' । ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ମନ ଜିତିଲା କି ଫିଲ୍ମ ? କଣ କହୁଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ, ଜାଣନ୍ତୁ...
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 5, 2025 at 11:37 AM IST|
Updated : December 5, 2025 at 1:08 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଜି ପରଦାକୁ ଆସିଲା ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ରଣଭୀର ସିଂଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'ଧୁରନ୍ଧର' । ଦର୍ଶକମାନେ ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏବେ ସେମାନଙ୍କର ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି । ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ଥିଏଟରରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଛି । ଏଥିସହ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ପ୍ରଥମ ଶୋ' ଦେଖି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ । ଅନେକ ଏହାକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଫିଲ୍ମ କହିଥିବା ବେଳେ କ୍ଲାଇମାକ୍ସ ମନକୁ ଛୁଇଁଥିବା କହିଛନ୍ତି । ଆଉ କେତେକ ଏହାକୁ ପଇସା ବସୁଲ ଫିଲ୍ମ ବୋଲି ଟ୍ୟାଗ ଦେଇଛନ୍ତି ।
Just Watched #Dhurandhar— GEN Z (@DilipKu57214508) December 5, 2025
Rating ⭐⭐⭐⭐/5#Dhurandhar is a high-adrenaline patriotic action drama that hits hard from the very first frame.#RanveerSingh delivers one of his most intense performances as Major Mohit, bringing grit, emotion, and raw power to every scene.
The film… pic.twitter.com/ALNmmNK5G6
#DhurandharReview - ⭐⭐⭐⭐⭐— Filmy_Duniya (@FMovie82325) December 5, 2025
It's a Paisa Wasool Movie, Ranveer Singh Doing Phenomenal Job, The BGM, The Action and The Storyline Is Literally Mind-blowing, Direction & Music Is Top Notch, A Must Watch Movie.
Tsunami Loading 🔥🔥🔥 #Dhurandhar #RanveerSingh pic.twitter.com/EceHDchJcn
'ଧୁରନ୍ଧର' ରିଭ୍ୟୁ
ଜଣେ ୟୁଜର୍ସ ଫିଲ୍ମଟିକୁ 4 ଷ୍ଟାର ରେଟିଂ ଦେଇ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଧୁରନ୍ଧର ଏକ ହାଇ-ଆଡ୍ରେନାଲାଇନ୍ ଦେଶପ୍ରେମୀ ଆକ୍ସନ୍ ଡ୍ରାମା । ରଣଭୀର ସିଂ ମେଜର ମୋହିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ତୀବ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି - ସାହସୀ, ଭାବପ୍ରବଣ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା । ଆଉ ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଧୁରନ୍ଧର ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଧମାକାଦାର ଫିଲ୍ମ । ପ୍ରଥମ ଫ୍ରେମ୍ ଠାରୁ ଶେଷ ଫ୍ରେମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏହି ଫିଲ୍ମ ଆପଣଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖେ । ଚମତ୍କାର ଅଭିନୟ, ଦୃଢ଼ କାହାଣୀ, ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା, ସବୁକିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ।
R Madhavan The actor you are🙇♂️🙇♂️— Kshitiz Bhardwaj (@KshitizCritic) December 5, 2025
Got chills in the 1st sequence only🥶#Dhurandhar
ଆଉ ଜଣେ ଦର୍ଶକ 5 ଷ୍ଟାର ଦେଇ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏହା ଏକ ପଇସା ୱାସୁଲ ସିନେମା, ରଣଭୀର ସିଂ ଅସାଧାରଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ବିଜିଏମ୍, ଆକ୍ସନ ଏବଂ କାହାଣୀ ପ୍ରକୃତରେ ମନକୁ ଛୁଇଁପାରୁଛି, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଏକ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବା ଉଚିତ ସିନେମା ।" ଅଭିନେତା ଆର ମାଧବନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସାର ସୁଅ ଛୁଟିଛି, ଜଣେ ପ୍ରଶଂସକ କହିଛନ୍ତି, "ଆର ମାଧବନ, ତୁମେ ଯେଉଁ ଅଭିନେତା... କେବଳ ପ୍ରଥମ ସିକ୍ୱେନ୍ସରେ ମଜା ଆସିଛି । ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପ୍ରଶଂସକ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଏକ ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ... ଧୁରନ୍ଧରର ପ୍ରଥମ 30 ମିନିଟ୍ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ।
#dhurandharreview. Watched FDFS in Australia. #threewordreview POWERFUL ACTION-PACKED THEATRICAL. #dhurandhar is a high-adrenaline patriotic action drama that hits hard. #ranveersingh delivers one of his most emotional gritful performances as a super spy, bringing alpha energy to… pic.twitter.com/NfDUtNJHe7— Viral Kohli (@jabraViratFan) December 5, 2025
VOLCANO HAI YE FILM...🔥🔥🔥— Mahesh Bhong (@MaheshBhong17) December 5, 2025
First 30 mins of #Dhurandhar खतरनाक...#RMadhavan #RanveerSingh#Akhanda2 #Ashes2025 pic.twitter.com/JgepovpIWs
ଧୁରନ୍ଧର ଫିଲ୍ମ ରନ୍ ଟାଇମ୍ ତିନି ଘଣ୍ଟା 32 ମିନିଟ୍ । ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, 'ଧୁରନ୍ଧର' ଏକ ମୌଳିକ କାହାଣୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ, ଯାହା ଅଜିତ ଡୋଭାଲ (ଭାରତୀୟ ସୁପର ସ୍ପାଇ ଏବଂ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରାମର୍ଶଦାତା) ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ, ଯିଏ ଏକ ବଡ଼ ସଙ୍କଟକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଶତ୍ରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଯାଆନ୍ତି । ଆଦିତ୍ୟ ଧରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ରଣବୀର ସିଂଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଫିଲ୍ମରେ ଆର ମାଧବନ, ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତ, ଅର୍ଜୁନ ରାମପାଲ, ଅକ୍ଷୟ ଖନ୍ନା, ସାରା ଅର୍ଜୁନ ଏବଂ ରଜତ ବେଦୀ ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ।
