ପାକିସ୍ତାନରେ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ 'ଧୁରନ୍ଧର'; Netflixରେ 1 ନମ୍ବର, ଥିଏଟର ବ୍ୟାନ୍ ସତ୍ତ୍ୱେ ଉତ୍ସାହର ସହ ଦେଖୁଛି ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ
ଥିଏଟର ବ୍ୟାନ୍ ସତ୍ତ୍ୱେ, ରଣଭୀର ସିଂଙ୍କ ନୂତନ ଫିଲ୍ମ 'ଧୁରନ୍ଧର' ପାକିସ୍ତାନରେ Netflixରେ ନମ୍ବର 1 ରେ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ କରୁଛି ।
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଦିତ୍ୟ ଧରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏବଂ ରଣଭୀର ସିଂ ଅଭିନୀତ ସ୍ପାଇ ଥ୍ରୀଲର 'ଧୁରନ୍ଧର' ଥିଏଟରରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାର ପ୍ରାୟ 8 ସପ୍ତାହ ପରେ ଜାନୁଆରୀ 30 ତାରିଖରେ Netflix ରେ ଡେବ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । OTT ରେ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ହେବାର କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରସାରିତ ସ୍କ୍ରିନସଟ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲା ଯେ 'ଧୁରନ୍ଧର' ଅନେକ ଲୋକପ୍ରିୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ପଛରେ ପକାଇ Netflix ପାକିସ୍ତାନର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ରାଙ୍କିଂରେ ନମ୍ବର 1 ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।
ରଣଭୀର ସିଂଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'ଧୁରନ୍ଧର' ପାକିସ୍ତାନରେ ଥିଏଟରରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ନିଷେଧ କରାଯାଇଥିଲା । ତଥାପି ଓଟିଟି ମୁକ୍ତିଲାଭ ପରେ, ଫିଲ୍ମଟି ପାକିସ୍ତାନରେ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଶଂସା ପାଉଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଏହା କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପାକିସ୍ତାନରେ ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସରେ ନମ୍ବର 1 ରେ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ କରୁଛି । ଯାହାର ଏକ ସ୍କ୍ରିନସଟ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି । ଭାଇରାଲ ସ୍କ୍ରିନସଟ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଅତି କମରେ ଶନିବାର ଠାରୁ ପାକିସ୍ତାନରେ ନମ୍ବର 1 ରେ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ କରୁଛି । ପାକିସ୍ତାନରେ ଏହାର OTT ରିଲିଜ୍ ପରେ, ପ୍ରଶଂସକମାନେ "ଧୁରନ୍ଧର" କୁ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି ।
'ଧୁରନ୍ଧର' ବ୍ୟତୀତ ଏହି ଫିଲ୍ମଗୁଡ଼ିକ ପାକିସ୍ତାନରେ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ସ୍କ୍ରିନସଟ୍ରେ, ରଣଭୀରଙ୍କ "ଧୁରନ୍ଧର" ଏକମାତ୍ର ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ଫିଲ୍ମ ନୁହେଁ; "ଧୁରନ୍ଧର" ପରେ, ଧନୁଷ ଏବଂ କୃତି ସାନନଙ୍କ "ତେରେ ଇଶ୍କ ମେ" ଏବଂ "ହକ୍" ଭଳି ବଲିଉଡ୍ ଫିଲ୍ମ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତିନିଟିରେ ଅଛି ।
"ଧୁରନ୍ଧର" ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ନମ୍ବର 1
ରଣଭୀରଙ୍କ ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣକାରୀ ଆକ୍ସନ୍ ଫିଲ୍ମ ଜାନୁଆରୀ 30 ତାରିଖରେ Netflix ରେ ଡେବ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । OTT ରେ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ଦର୍ଶକ ଏହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଭିଡ଼ ଜମାଇଥିଲେ । ପାକିସ୍ତାନ ପରି, "ଧୁରନ୍ଧର" ଏବେ ଭାରତରେ Netflix ର ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ତାଲିକାରେ ଆରାମରେ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି ।
ଧୁରନ୍ଧର ଡିସେମ୍ବର ୫, ୨୦୨୫ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା ଏବଂ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ୧୩୦୦ କୋଟିରୁ ଅଧିକ(1328.23) ଆୟ କରିଛି ଏବଂ ଘରୋଇ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ପ୍ରାୟ ୯୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଛି । ରିଲିଜର ୪୬ ଦିନ ପୂରଣ କରି ଏବେ ବି ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଧୁରନ୍ଧର ଦୃଢ଼ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି । ଆଦିତ୍ୟ ଧରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ରଣଭୀର ସିଂ, ସାରା ଅର୍ଜୁନ, ଅର୍ଜୁନ ରାମପାଲ, ଆର. ମାଧବନ, ଅକ୍ଷୟ ଖାନ, ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତ ଏବଂ ରାକେଶ ବେଦୀ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଭିନେତା ସେମାନଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ଜୀବନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଧୁରନ୍ଧର ଏହି ସମସ୍ତ ତାରକାଙ୍କ କ୍ୟାରିଅରର ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଲଟିଛି । ଧୁରନ୍ଧର ମଧ୍ୟ ବଲିଉଡର ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ଯାହା ଆମୀର ଖାନଙ୍କ 'ଦଙ୍ଗଲ' ପରେ ଏବଂ ଶାହାରୁଖ ଖାନଙ୍କ 'ଜବାନ' ଏବଂ 'ପଠାନ'କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛି ।
