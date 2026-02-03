'ଧୁରନ୍ଧର: ଦ ରିଭେଞ୍ଜ ଟିଜର' ଦେଖି ନିରାଶ ଦର୍ଶକ, କହିଲେ 'କରନି ଏଭଳି ମଜା, ଆମେ ଟକ୍ସିକ ଦେଖିବାକୁ ଯିବୁ'
ଧୁରନ୍ଧର: ଦ ରିଭେଞ୍ଜର ଟିଜର ଦେଖିବା ପରେ, ଦର୍ଶକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି ଏବଂ ଏବେ ସେମାନେ ୟଶଙ୍କ ଟକ୍ସିକ ଦେଖିବା ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ।
Published : February 3, 2026 at 3:29 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ରଣଭୀର ସିଂଙ୍କ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଆକ୍ସନ୍ ଥ୍ରୀଲର, ଧୁରନ୍ଧର: ଦ ରିଭେଞ୍ଜର ପ୍ରଥମ ଟିଜର ଆଜି, ଫେବୃଆରୀ 3 ତାରିଖରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା ଦର୍ଶକଙ୍କ ଆଶା ପୂରଣ କରିପାରିନାହିଁ। ଟିଜରରେ ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିର ସିନ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଟିଜରରେ ଗୋଟିଏ ସଂଳାପ ଅଛି, ଯାହା ଫିଲ୍ମ "ଉରି: ଦ ସର୍ଜିକାଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍"ର । "ଏହା ହେଉଛି ନୂତନ ଭାରତ, ସେ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରି ତୁମକୁ ହତ୍ୟା କରିବ ।" ଡିସେମ୍ବର 5, 2025 ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା ଏହି ଫିଲ୍ମ "ଧୁରନ୍ଧର" ଦର୍ଶକଙ୍କଠାରୁ ଅପାର ଭଲପାଇବା ପାଇଥିଲା ଏବଂ ସେବେଠାରୁ ଦର୍ଶକମାନେ "ଧୁରନ୍ଧର" ପାର୍ଟ 2 ପାଇଁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ହେଲେ ଆଜି ଟିଜରଟି ରିଲିଜ୍ ହେବା ପରେ ଦର୍ଶକ ମିଶ୍ରିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି ।
How Aditya Dhar felt after releasing the Dhurandhar post credit scene as the teaser for Dhurandhar The Revenge pic.twitter.com/NvjDnJ1Wuv— Prad Bitt 😶🌫️ (@ShivUnfiltered) February 3, 2026
I hope the makers of Dhurandhar: The Revenge have bought the rights to the theme song of the TV series 'Knight Rider' :)— Karthik S (@milliblog) February 3, 2026
Dhurandhar: The Revenge (teaser): https://t.co/r2bw4RcpiA
Knight Rider theme: https://t.co/A1yhg4rKPM pic.twitter.com/2YDV6TNjU5
ଧୁରନ୍ଧର 2 ଟିଜର ରିଭ୍ୟୁ
ଧୁରନ୍ଧର ଦର୍ଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହିଟ୍ ହେବା ଜାରି ରଖିଛି ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନରେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ କରୁଛି । ଏହି ସମୟରେ, ଧୁରନ୍ଧର: ଦ ରିଭେଞ୍ଜର ଟିଜର ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ନିରାଶ କରିଛି । ଜଣେ ୟୁଜର ଗୋଲମାଲ ଫିଲ୍ମର ଭାସୁଲି ଭାଇଙ୍କ ମିମ୍ ସେୟାର କରି ଟିଜରର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କ୍ୟାପସନ ଦେଇଥିଲେ, ଚୁନା ଲଗା ଦିଆ । ଆଉ ଜଣେ ୟୁଜର ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏଥର ରଣଭୀର ଷ୍ଟାର, ହମଜା ନୁହେଁ, ବରଂ ଜସ୍କିରତ । ଟିଜରରେ ପୋଷ୍ଟ-କ୍ରେଡିଟ୍ ଦୃଶ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି । ଆଉ ଜଣେ ୟୁଜର ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏହି ପ୍ରକାରର ମଜା ଦର୍ଶକଙ୍କ ସହ କାମ କରିବ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ସେମାନେ ଟକ୍ସିକ ଦେଖିବାକୁ ଯିବେ ।"
Yeh Naya Hindustan hai — ghar mein ghusega bhi aur maarega bhi. 🇮🇳🔥— 𝐃𝐞𝐯𝐚𝐧𝐚𝐧𝐝 𝐃𝐚𝐬🇮🇳 (@DevajiDas) February 3, 2026
𝗗𝗵𝘂𝗿𝗮𝗻𝗱𝗵𝗮𝗿: The Revenge
Teaser Out Now.@RanveerOfficial@AdityaDharFilms@duttsanjay@yamigautam#DhurandharTheRevenge #TeaserOutNow #NewHindustan #PowerPacked 💥#DhurandharTheRevenge pic.twitter.com/uU4yVdlFTj
ये नया हिंदुस्तान है - घर में घुसेगा भी और मारेगा भी !— Rajneeti Tadka 🌶️ (@RajneetiTadka) February 3, 2026
Dhurandhar: The Revenge
Teaser Out Now
रनवीर सिंह का खतरनाक अवतार + वो डायलॉग = Goosebumps #DhurandharTheRevenge Releasing In Cinemas Worldwide on 19th March 2026 pic.twitter.com/GvZNdk6nOD
ଜଣେ ୟୁଜର ଧୁରନ୍ଧର: ଦ ରିଭେଞ୍ଜର ଟିଜରରେ ଅକ୍ଷୟ କୁମାରଙ୍କ କାନ୍ଦର ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଫଟୋ ସେୟାର କରି ସେମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଧୁରନ୍ଧର 2ର ଟିଜର ଦେଖିବା ପରେ ଲୋକଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ।" ଏହି କ୍ୟାପସନ ସହ ଏକ କାନ୍ଦର ଇମୋଜି ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରାଯାଇଛି । ଏବେ, ଧୁରନ୍ଧର 2 ଟିଜରର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନିର୍ମାତାଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇପାରେ ।
RANVEER SINGH × JIO STUDIOS × ADITYA DHAR -DHURANDHAR: THE REVENGE’ TEASER IS HERE 🔥— Dr Vikas kumar Modi (@vikaskumarmodi) February 3, 2026
Absolutely brilliant! The #DhurandharTheRevenge teaser is explosive and sets the stage for a massive big-screen spectacle.
Before Hamza, there was Jaskirat Singh Rangi and his story is ready to… pic.twitter.com/vOVbmjgVHG
#DhurandharTheRevenge TEASER is here and this isn’t just a launch — it’s a HISTORY-MAKING MOMENT in Indian cinema 🔥🎥— 𝐏𝐫𝐢𝐧𝐜𝐞 𝐑𝐚𝐣 (@PrinceRajSRK) February 3, 2026
A MEGA MONSTER in the making… expect RECORDS TO FALL LIKE DOMINOES across Hindi cinema 🚀🙏🏻 pic.twitter.com/IKorgBQzJt
After watching #DhurandharTheRevenge teaser 😭 pic.twitter.com/rXWQZLDzfd— Random Cine Mood (@RandomCineMood) February 3, 2026
ଟକ୍ସିକ ଏବଂ ଧୁରନ୍ଧର 2 ମଧ୍ୟରେ କଡା ଟକ୍କର
ୟଶଙ୍କ ଫିଲ୍ମ "ଟକ୍ସିକ" ଏବଂ ରଣଭୀର ସିଂହଙ୍କ "ଧୁରନ୍ଧର: ଦ ରିଭେଞ୍ଜ" ମାର୍ଚ୍ଚ 19 ତାରିଖରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । "ଟକ୍ସିକ" ଏବଂ "ଧୁରନ୍ଧର 2" ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷକୁ 2026 ର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ ଟକ୍ସିକ୍ ଭାବରେ କୁହାଯାଉଛି । ଆଦିତ୍ୟ ଧର ଏବଂ "ଟକ୍ସିକ" ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଗୀତୁ ମୋହନଦାସ ମାର୍ଚ୍ଚ 19 ତାରିଖ ମୁକ୍ତିଲାଭ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ନିରନ୍ତର ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଇଦରେ, ଟକ୍ସିକ ଏବଂ ଧୁରନ୍ଧର 2 ଏକ ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ । ଜନସାଧାରଣ ଏବେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଯେ କେଉଁ ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବେ ।
ଆଦିତ୍ୟ ଧରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ରଣଭୀର ସିଂ, ସାରା ଅର୍ଜୁନ, ଅର୍ଜୁନ ରାମପାଲ, ଆର. ମାଧବନ, ଅକ୍ଷୟ ଖାନ, ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତ ଏବଂ ରାକେଶ ବେଦୀ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । 'ଧୁରନ୍ଧର' ଡିସେମ୍ବର ୫, ୨୦୨୫ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା ଏବଂ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ୧୩୦୦ କୋଟିରୁ ଅଧିକ(1328.23) ଆୟ କରିଛି ଏବଂ ଘରୋଇ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ପ୍ରାୟ ୯୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଥିଲା । ଧୁରନ୍ଧର 2 ପ୍ରଥମ ଭାଗ ପରି ଧମାକା କରିବ କି ନାହିଁ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ।
