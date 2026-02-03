ETV Bharat / entertainment

'ଧୁରନ୍ଧର: ଦ ରିଭେଞ୍ଜ ଟିଜର' ଦେଖି ନିରାଶ ଦର୍ଶକ, କହିଲେ 'କରନି ଏଭଳି ମଜା, ଆମେ ଟକ୍ସିକ ଦେଖିବାକୁ ଯିବୁ'

ଧୁରନ୍ଧର: ଦ ରିଭେଞ୍ଜର ଟିଜର ଦେଖିବା ପରେ, ଦର୍ଶକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି ଏବଂ ଏବେ ସେମାନେ ୟଶଙ୍କ ଟକ୍ସିକ ଦେଖିବା ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ।

DHURANDHAR 2 TEASER REACTIONS
DHURANDHAR 2 TEASER REACTIONS (film poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : February 3, 2026 at 3:29 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ରଣଭୀର ସିଂଙ୍କ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଆକ୍ସନ୍ ଥ୍ରୀଲର, ଧୁରନ୍ଧର: ଦ ରିଭେଞ୍ଜର ପ୍ରଥମ ଟିଜର ଆଜି, ଫେବୃଆରୀ 3 ତାରିଖରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା ଦର୍ଶକଙ୍କ ଆଶା ପୂରଣ କରିପାରିନାହିଁ। ଟିଜରରେ ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିର ସିନ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଟିଜରରେ ଗୋଟିଏ ସଂଳାପ ଅଛି, ଯାହା ଫିଲ୍ମ "ଉରି: ଦ ସର୍ଜିକାଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍"ର । "ଏହା ହେଉଛି ନୂତନ ଭାରତ, ସେ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରି ତୁମକୁ ହତ୍ୟା କରିବ ।" ଡିସେମ୍ବର 5, 2025 ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା ଏହି ଫିଲ୍ମ "ଧୁରନ୍ଧର" ଦର୍ଶକଙ୍କଠାରୁ ଅପାର ଭଲପାଇବା ପାଇଥିଲା ଏବଂ ସେବେଠାରୁ ଦର୍ଶକମାନେ "ଧୁରନ୍ଧର" ପାର୍ଟ 2 ପାଇଁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ହେଲେ ଆଜି ଟିଜରଟି ରିଲିଜ୍ ହେବା ପରେ ଦର୍ଶକ ମିଶ୍ରିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଧୁରନ୍ଧର 2 ଟିଜର ରିଭ୍ୟୁ

ଧୁରନ୍ଧର ଦର୍ଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହିଟ୍ ହେବା ଜାରି ରଖିଛି ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନରେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ କରୁଛି । ଏହି ସମୟରେ, ଧୁରନ୍ଧର: ଦ ରିଭେଞ୍ଜର ଟିଜର ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ନିରାଶ କରିଛି । ଜଣେ ୟୁଜର ଗୋଲମାଲ ଫିଲ୍ମର ଭାସୁଲି ଭାଇଙ୍କ ମିମ୍ ସେୟାର କରି ଟିଜରର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କ୍ୟାପସନ ଦେଇଥିଲେ, ଚୁନା ଲଗା ଦିଆ । ଆଉ ଜଣେ ୟୁଜର ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏଥର ରଣଭୀର ଷ୍ଟାର, ହମଜା ନୁହେଁ, ବରଂ ଜସ୍କିରତ । ଟିଜରରେ ପୋଷ୍ଟ-କ୍ରେଡିଟ୍ ଦୃଶ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି । ଆଉ ଜଣେ ୟୁଜର ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏହି ପ୍ରକାରର ମଜା ଦର୍ଶକଙ୍କ ସହ କାମ କରିବ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ସେମାନେ ଟକ୍ସିକ ଦେଖିବାକୁ ଯିବେ ।"

ଜଣେ ୟୁଜର ଧୁରନ୍ଧର: ଦ ରିଭେଞ୍ଜର ଟିଜରରେ ଅକ୍ଷୟ କୁମାରଙ୍କ କାନ୍ଦର ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଫଟୋ ସେୟାର କରି ସେମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଧୁରନ୍ଧର 2ର ଟିଜର ଦେଖିବା ପରେ ଲୋକଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ।" ଏହି କ୍ୟାପସନ ସହ ଏକ କାନ୍ଦର ଇମୋଜି ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରାଯାଇଛି । ଏବେ, ଧୁରନ୍ଧର 2 ଟିଜରର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନିର୍ମାତାଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇପାରେ ।

ଟକ୍ସିକ ଏବଂ ଧୁରନ୍ଧର 2 ମଧ୍ୟରେ କଡା ଟକ୍କର

ୟଶଙ୍କ ଫିଲ୍ମ "ଟକ୍ସିକ" ଏବଂ ରଣଭୀର ସିଂହଙ୍କ "ଧୁରନ୍ଧର: ଦ ରିଭେଞ୍ଜ" ମାର୍ଚ୍ଚ 19 ତାରିଖରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । "ଟକ୍ସିକ" ଏବଂ "ଧୁରନ୍ଧର 2" ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷକୁ 2026 ର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ ଟକ୍ସିକ୍ ଭାବରେ କୁହାଯାଉଛି । ଆଦିତ୍ୟ ଧର ଏବଂ "ଟକ୍ସିକ" ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଗୀତୁ ମୋହନଦାସ ମାର୍ଚ୍ଚ 19 ତାରିଖ ମୁକ୍ତିଲାଭ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ନିରନ୍ତର ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଇଦରେ, ଟକ୍ସିକ ଏବଂ ଧୁରନ୍ଧର 2 ଏକ ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ । ଜନସାଧାରଣ ଏବେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଯେ କେଉଁ ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବେ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: 'ଏହା ନୂଆ ଭାରତ, ଏ ଘରେ ପଶିବ ବି ଆଉ ମାରିବ ବି...' ଆସିଲା 'ଧୁରନ୍ଧର 2' ଟିଜର

ଆଦିତ୍ୟ ଧରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ରଣଭୀର ସିଂ, ସାରା ଅର୍ଜୁନ, ଅର୍ଜୁନ ରାମପାଲ, ଆର. ମାଧବନ, ଅକ୍ଷୟ ଖାନ, ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତ ଏବଂ ରାକେଶ ବେଦୀ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । 'ଧୁରନ୍ଧର' ଡିସେମ୍ବର ୫, ୨୦୨୫ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା ​​ଏବଂ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ୧୩୦୦ କୋଟିରୁ ଅଧିକ(1328.23) ଆୟ କରିଛି ଏବଂ ଘରୋଇ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ପ୍ରାୟ ୯୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଥିଲା । ଧୁରନ୍ଧର 2 ପ୍ରଥମ ଭାଗ ପରି ଧମାକା କରିବ କି ନାହିଁ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

