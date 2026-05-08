50 ଦିନରେ 'ଧୁରନ୍ଧର 2'; କମାଇଲା ଏତେ କୋଟି, ବନିଲା ସର୍ବାଧିକ ଆୟ କରିଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଫିଲ୍ମ
ମାର୍ଚ୍ଚ 19ରେ ରିଲିଜ ହୋଇଥିବା 'ଧୁରନ୍ଧର 2' ଥିଏଟରରେ 50ଦିନ ପୂରଣ କରିଛି । ଏହା ବେଶ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିବା ସହ କୋଟି କୋଟି ଆୟ କରି ରେକର୍ଡ ରଖିଛି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 8, 2026 at 5:10 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ରଣବୀର ସିଂ ଏବଂ ଆଦିତ୍ୟ ଧରଙ୍କ "ଧୁରନ୍ଧର: ଦ ରିଭେଞ୍ଜ" ସିନେମା ହଲରେ ସଫଳତାର ସହ ୫୦ ଦିନ ପୂରଣ କରି ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ନିଜର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛି । ଶୁକ୍ରବାର (୭ ମେ, ଆଜି) ରିଲିଜ୍ ହେବାର ୫୦ ଦିନ ପୂରଣ ହେବା ସହ ଏହି ସ୍ପାଏ ଥ୍ରୀଲର୍ ଫିଲ୍ମଟି ନିଜ ନାମରେ ଆଉ ଏକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଯୋଡ଼ିଛି । ଏହି ୫୦ ଦିନରେ ରଣବୀରଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବା ରୋଜଗାର ହାସଲ କରିଛି ।
ଯଦିଓ ଗତ କିଛି ସପ୍ତାହରେ ଫିଲ୍ମର ଆୟ ଟିକେ କମିଛି, ତଥାପି ଏହା ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଏହାର ଜଲୱା ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି । "ଧୁରନ୍ଧର ୨" ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ୬୭୪.୧୭ କୋଟି ସହ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ଫିଲ୍ମଟି ଆଉ ୨୬୩.୬୫ କୋଟି ରୋଜଗାର କରିଥିଲା, ଏବଂ ତା’ପରେ ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ୧୧୦.୬୦ କୋଟି ରୋଜଗାର କରିଥିଲା ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ସପ୍ତାହଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି ଧାରା ଜାରି ରହିଲା, ଚତୁର୍ଥ ସପ୍ତାହରେ ଫିଲ୍ମଟି ୫୪.୭୦ କୋଟି ରୋଜଗାର କରିଥିଲା । ପଞ୍ଚମ, ଷଷ୍ଠ ଏବଂ ସପ୍ତମ ସପ୍ତାହରେ ଯଥାକ୍ରମେ ୧୯.୫୨ କୋଟି, ୧୨.୪୫ କୋଟି ଏବଂ ୫.୫୮ କୋଟି ଅତିରିକ୍ତ ରୋଜଗାର ସହିତ, ଫିଲ୍ମର ମୋଟ କଲେକ୍ସନ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଏକ ନୂତନ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ ସହ, ଫିଲ୍ମଟି "ବାହୁବଳୀ ୨: ଦ କନକ୍ଲୁଜନ" (୧୭୮୮.୬୦ କୋଟି)କୁ ପଛରେ ପକାଇ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ଭାରତୀୟ ଫିଲ୍ମ ହୋଇଛି । ଫିଲ୍ମଟି ବର୍ତ୍ତମାନ 'ଦଙ୍ଗଲ' (୧,୯୬୮.୦୩ କୋଟି) ପରେ ଅଛି । ସାକନିକଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, 'ଧୁରନ୍ଧର ୨' ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ୧,୭୯୧.୫୫ କୋଟି ରୋଜଗାର କରିଛି ।
ଏହା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଅସାଧାରଣ ସଫଳତା, ଏହି ବର୍ଷ ଭାରତରେ 1,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ନେଟ୍ ଆୟ ଅତିକ୍ରମ କରିବାରେ ପ୍ରଥମ ହିନ୍ଦୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ହୋଇ ଇତିହାସ ରଚିଛି । ଏହା 2026ର ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି । 'ଧୁରନ୍ଧର' ସିରିଜର ମୋଟ କଲେକ୍ସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ 3,100 କୋଟି ଅତିକ୍ରମ କରିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଏହା ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଏହି ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ହାସଲ କରିବାରେ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ