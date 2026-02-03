ETV Bharat / entertainment

'ଧୁରନ୍ଧର ସିକ୍ୱେଲ' ଟାଇଟଲ୍ 'ଧୁରନ୍ଧର ଦ ରିଭେଞ୍ଜ' ଘୋଷଣା, ଏହି ଦିନ ଆସୁଛି ଟିଜର

'ଧୁରନ୍ଧର ସିକ୍ୱେଲ' ନେଇ ଅଫିସିଆଲ ଟାଇଟଲ 'ଧୁରନ୍ଧର ଦ ରିଭେଞ୍ଜ' ଘୋଷଣା । ନୂଆ ପୋଷ୍ଟର ସହ ଟିଜର ରିଲିଜ ତାରିଖ ବି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ନିର୍ମାତା ।ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ରିଲିଜ ?

DHURANDHAR THE REVENGE
'ଧୁରନ୍ଧର ଦ ରିଭେଞ୍ଜ' (film poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : February 3, 2026 at 10:25 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଅପେକ୍ଷାର ହେଲା ଅନ୍ତ । 'ଧୁରନ୍ଧର' ପରେ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଏହାର ସିକ୍ୱେଲକୁ ଉତ୍ସାହର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ଶେଷ ହୋଇଛି । ନିର୍ମାତା ଫିଲ୍ମ ପାର୍ଟ 2ର ଅଫିସିଆଲ ଟାଇଟଲ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ‘ଧୁରନ୍ଧର’ ନିର୍ମାତାମାନେ ଫିଲ୍ମର ସିକ୍ୱେଲ୍‌ର ନାମ ‘ଧୁରନ୍ଧର: ଦ ରିଭେଞ୍ଜ’ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଶୀର୍ଷକ ସହ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ନୂତନ ପୋଷ୍ଟର ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଯାହା ହାଇ-ଅକ୍ଟେନ୍ ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍‌ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟର ଏକ ଝଲକ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି । ଏଥିସହ ଫିଲ୍ମର ଟିଜର କେବେ ଆସିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।

'ଧୁରନ୍ଧର ଦ ରିଭେଞ୍ଜ' ଟିଜର କେବେ ଆସିବ ?

ରଣଭୀର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଯାଇଥିଲେ ପୋଷ୍ଟରଟି ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ଯେଉଁଥିରେ ରଣଭୀର ଲାଲ ରଙ୍ଗର ରକ୍ତ ଭିଜା ପାଣିରେ ଭୟଙ୍କର ଅବତାରରରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ଶୀର୍ଷରେ 19.03.26 ତାରିଖ ପ୍ରମୁଖ ଭାବରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି, ଯାହା ଫିଲ୍ମର ରିଲିଜର ସଙ୍କେତ ଦିଏ । ପୋଷ୍ଟର ଆଗକୁ ଏକ ଅନ୍ଧାର, ଅଧିକ ଭୟଙ୍କର ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛି । ପୋଷ୍ଟରର କ୍ୟାପସନ ଦେଇ ରଣଭୀର ଲେଖିଛନ୍ତି: “ଅବ ବିଗଡନେ କା ୱକ୍ତ ଆ ଗୟା ହୈ। ଏବେ ବିଗିଡିବାର ସମୟ ଆସଯାଇଛି । ଧୁରନ୍ଧର: ଦ ରିଭେଞ୍ଜ ଟିଜର ଆଜି ଦିନ ୧୨:୧୨ ରେ ହିନ୍ଦୀ, ତେଲୁଗୁ, ତାମିଲ, କନ୍ନଡ ଏବଂ ମାଲାୟଲମ ଭାଷାରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ।”

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ପାକିସ୍ତାନରେ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ 'ଧୁରନ୍ଧର'; Netflixରେ 1 ନମ୍ବର, ଥିଏଟର ବ୍ୟାନ୍ ସତ୍ତ୍ୱେ ଉତ୍ସାହର ସହ ଦେଖୁଛି ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ

'ଧୁରନ୍ଧର' ଡିସେମ୍ବର ୫, ୨୦୨୫ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା ​​ଏବଂ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ୧୩୦୦ କୋଟିରୁ ଅଧିକ(1328.23) ଆୟ କରିଛି ଏବଂ ଘରୋଇ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ପ୍ରାୟ ୯୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଛି । ରିଲିଜର ୪୬ ଦିନ ପୂରଣ କରି ଏବେ ବି ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଧୁରନ୍ଧର ଦୃଢ଼ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି । ଆଦିତ୍ୟ ଧରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ରଣଭୀର ସିଂ, ସାରା ଅର୍ଜୁନ, ଅର୍ଜୁନ ରାମପାଲ, ଆର. ମାଧବନ, ଅକ୍ଷୟ ଖାନ, ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତ ଏବଂ ରାକେଶ ବେଦୀ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଭିନେତା ସେମାନଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ଜୀବନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଧୁରନ୍ଧର ଏହି ସମସ୍ତ ତାରକାଙ୍କ କ୍ୟାରିଅରର ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଲଟିଛି । ଧୁରନ୍ଧର ମଧ୍ୟ ବଲିଉଡର ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ଯାହା ଆମୀର ଖାନଙ୍କ 'ଦଙ୍ଗଲ' ପରେ ଏବଂ ଶାହାରୁଖ ଖାନଙ୍କ 'ଜବାନ' ଏବଂ 'ପଠାନ'କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛି ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

DHURANDHAR 2
DHURANDHAR 2 TEASER
ଧୁରନ୍ଧର 2 ଟିଜର
ଧୁରନ୍ଧର ଦ ରିଭେଞ୍ଜ
DHURANDHAR THE REVENGE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.