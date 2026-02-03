'ଧୁରନ୍ଧର ସିକ୍ୱେଲ' ଟାଇଟଲ୍ 'ଧୁରନ୍ଧର ଦ ରିଭେଞ୍ଜ' ଘୋଷଣା, ଏହି ଦିନ ଆସୁଛି ଟିଜର
'ଧୁରନ୍ଧର ସିକ୍ୱେଲ' ନେଇ ଅଫିସିଆଲ ଟାଇଟଲ 'ଧୁରନ୍ଧର ଦ ରିଭେଞ୍ଜ' ଘୋଷଣା । ନୂଆ ପୋଷ୍ଟର ସହ ଟିଜର ରିଲିଜ ତାରିଖ ବି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ନିର୍ମାତା ।ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ରିଲିଜ ?
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଅପେକ୍ଷାର ହେଲା ଅନ୍ତ । 'ଧୁରନ୍ଧର' ପରେ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଏହାର ସିକ୍ୱେଲକୁ ଉତ୍ସାହର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ଶେଷ ହୋଇଛି । ନିର୍ମାତା ଫିଲ୍ମ ପାର୍ଟ 2ର ଅଫିସିଆଲ ଟାଇଟଲ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ‘ଧୁରନ୍ଧର’ ନିର୍ମାତାମାନେ ଫିଲ୍ମର ସିକ୍ୱେଲ୍ର ନାମ ‘ଧୁରନ୍ଧର: ଦ ରିଭେଞ୍ଜ’ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଶୀର୍ଷକ ସହ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ନୂତନ ପୋଷ୍ଟର ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଯାହା ହାଇ-ଅକ୍ଟେନ୍ ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟର ଏକ ଝଲକ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି । ଏଥିସହ ଫିଲ୍ମର ଟିଜର କେବେ ଆସିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।
'ଧୁରନ୍ଧର ଦ ରିଭେଞ୍ଜ' ଟିଜର କେବେ ଆସିବ ?
ରଣଭୀର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଯାଇଥିଲେ ପୋଷ୍ଟରଟି ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ଯେଉଁଥିରେ ରଣଭୀର ଲାଲ ରଙ୍ଗର ରକ୍ତ ଭିଜା ପାଣିରେ ଭୟଙ୍କର ଅବତାରରରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ଶୀର୍ଷରେ 19.03.26 ତାରିଖ ପ୍ରମୁଖ ଭାବରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି, ଯାହା ଫିଲ୍ମର ରିଲିଜର ସଙ୍କେତ ଦିଏ । ପୋଷ୍ଟର ଆଗକୁ ଏକ ଅନ୍ଧାର, ଅଧିକ ଭୟଙ୍କର ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛି । ପୋଷ୍ଟରର କ୍ୟାପସନ ଦେଇ ରଣଭୀର ଲେଖିଛନ୍ତି: “ଅବ ବିଗଡନେ କା ୱକ୍ତ ଆ ଗୟା ହୈ। ଏବେ ବିଗିଡିବାର ସମୟ ଆସଯାଇଛି । ଧୁରନ୍ଧର: ଦ ରିଭେଞ୍ଜ ଟିଜର ଆଜି ଦିନ ୧୨:୧୨ ରେ ହିନ୍ଦୀ, ତେଲୁଗୁ, ତାମିଲ, କନ୍ନଡ ଏବଂ ମାଲାୟଲମ ଭାଷାରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ।”
'ଧୁରନ୍ଧର' ଡିସେମ୍ବର ୫, ୨୦୨୫ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା ଏବଂ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ୧୩୦୦ କୋଟିରୁ ଅଧିକ(1328.23) ଆୟ କରିଛି ଏବଂ ଘରୋଇ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ପ୍ରାୟ ୯୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଛି । ରିଲିଜର ୪୬ ଦିନ ପୂରଣ କରି ଏବେ ବି ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଧୁରନ୍ଧର ଦୃଢ଼ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି । ଆଦିତ୍ୟ ଧରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ରଣଭୀର ସିଂ, ସାରା ଅର୍ଜୁନ, ଅର୍ଜୁନ ରାମପାଲ, ଆର. ମାଧବନ, ଅକ୍ଷୟ ଖାନ, ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତ ଏବଂ ରାକେଶ ବେଦୀ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଭିନେତା ସେମାନଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ଜୀବନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଧୁରନ୍ଧର ଏହି ସମସ୍ତ ତାରକାଙ୍କ କ୍ୟାରିଅରର ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଲଟିଛି । ଧୁରନ୍ଧର ମଧ୍ୟ ବଲିଉଡର ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ଯାହା ଆମୀର ଖାନଙ୍କ 'ଦଙ୍ଗଲ' ପରେ ଏବଂ ଶାହାରୁଖ ଖାନଙ୍କ 'ଜବାନ' ଏବଂ 'ପଠାନ'କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛି ।
