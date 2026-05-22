'ଧୁରନ୍ଧର RAW ଆଣ୍ଡ୍ ଅଣଦେଖା' OTT ରିଲିଜ୍ ଡେଟ୍ ଆଉଟ୍, ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ଓ କେଉଁଠି ଦେଖିବେ ?
'ଧୁରନ୍ଧର RAW ଆଣ୍ଡ୍ ଅଣଦେଖା' ଭର୍ସନର ରିଲିଜ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତାମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଫିଲ୍ମର OTT ରିଲିଜ୍ ତାରିଖ ସମ୍ପର୍କରେ ବିବରଣୀ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 22, 2026 at 8:50 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଧମାକା କରିବା ପରେ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଥିଏଟର ହିଟ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଫିଲ୍ମ ଭାବେ ରଣବୀର ସିଂହଙ୍କ ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ଫିଲ୍ମ 'ଧୁରନ୍ଧର' ପରିଗଣିତ ହୋଇଛି । ଏବେ ଏହାର "ର ଆଣ୍ଡ୍ ଅଣଦେଖା" ସଂସ୍କରଣକୁ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି । ପାର୍ଟ 2 ର 'ର ଆଣ୍ଡ୍ ଅଣଦେଖା' ସଂସ୍କରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତାମାନେ 'ଧୁରନ୍ଧର RAW ଆଣ୍ଡ ଅଣଦେଖା' ସଂସ୍କରଣ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ସେମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ 'RAW ଆଣ୍ଡ ଅଣଦେଖା' ସଂସ୍କରଣର OTT ରିଲିଜ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଅପଡେଟ୍ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ଏହି ସଂସ୍କରଣରେ, ଦର୍ଶକମାନେ ଫିଲ୍ମର ସେନ୍ସରଡ୍ କଟ୍ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ, ସହିତ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ।
ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଫିଲ୍ମର ରେକର୍ଡ-ଭଙ୍ଗ ଥିଏଟର ଧାରାବାହିକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏବଂ OTT ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁକ୍ତି ପରେ, ଫିଲ୍ମର ଯାତ୍ରାରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ । ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତାମାନେ OTT ରେ ଏହାର ସିକ୍ୱେଲ୍ ରିଲିଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ଫିଲ୍ମର ଲୋକପ୍ରିୟତାକୁ ପୁଞ୍ଜି କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି । ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତାଙ୍କ ଘୋଷଣା ଅନୁଯାୟୀ, 'ଧୁରନ୍ଧର RAW ଆଣ୍ଡ ଅଣଦେଖା' ସଂସ୍କରଣଟି ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ ମେ 22 ତାରିଖରୁ Jio Hotstar ଏବଂ Netflix ଉଭୟରେ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଏହି ଦୁଇଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ, ଦର୍ଶକମାନେ ଶୋ'ର ସେନ୍ସର ବିହୀନ କଟ୍ ପାଇବାର ସୁବିଧା ପାଇବେ । ଏହି ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ସଂସ୍କରଣଟି ଫିଲ୍ମକୁ ପୁନଃ ଦେଖୁଥିବା ଏବଂ ଏହାକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖୁଥିବା ଦର୍ଶକ ଉଭୟଙ୍କୁ ଅଧିକ ନିମଜ୍ଜିତ ଅନୁଭୂତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି ।
ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଫିଲ୍ମଟି ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୌଳିକ ଏବଂ ଅକଟ୍ ରୂପରେ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ ଥିଏଟର ରିଲିଜରେ ଉପସ୍ଥିତ ନଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ମୁହୂର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବ । ଏହି ବିକଳ୍ପ ଶୀର୍ଷକକୁ ଏକ ଅଧିକ ତୀବ୍ର ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ସଂସ୍କରଣ ବଜାର ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସେନ୍ସର ବିହୀନ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଏବଂ ଥିଏଟର ରିଲିଜର ଅଂଶ ନଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ଦୃଶ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । OTT ସଂସ୍କରଣର ରନ୍ଟାଇମ୍ ପ୍ରାୟ 3 ଘଣ୍ଟା 25 ମିନିଟ୍, ଯାହା ଏହାକୁ 3 ଘଣ୍ଟା 32 ମିନିଟ୍ ସିନେମାଟିକ୍ ସଂସ୍କରଣ ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରାୟ 7 ମିନିଟ୍ କମ୍ କରିଥାଏ ।
ଜିଓ ଷ୍ଟୁଡିଓ ଦ୍ୱାରା ଉପସ୍ଥାପିତ ଏବଂ B62 ଷ୍ଟୁଡିଓ ସହିତ ମିଳିତ ଭାବରେ ନିର୍ମିତ, "ଧୁରନ୍ଧର" ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଆଦିତ୍ୟ ଧରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲେଖାଯାଇଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଆଦିତ୍ୟ ଧର ମଧ୍ୟ ଫିଲ୍ମଟି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଜ୍ୟୋତି ଦେଶପାଣ୍ଡେ ଏବଂ ଲୋକେଶ ଧର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି । ଧୁରନ୍ଧର ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଏବେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ୩,୧୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଅତିକ୍ରମ କରିଛି, କେବଳ ଧୁରନ୍ଧର ୨ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ପ୍ରାୟ ୧୮୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ