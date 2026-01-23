ବକ୍ସ ଅଫିସ ଧମାକା ପରେ ଏବେ ଓଟିିଟି ରିଲିଜ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ 'ଧୁରନ୍ଧର', ଏହି ଦିନ ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ
ରଣଭୀର ସିଂ ଏବଂ ଅକ୍ଷୟ ଖନ୍ନାଙ୍କ ଅଭିନୀତ 'ଧୁରନ୍ଧର' ବ୍ଲକବ୍ଲଷ୍ଟର ହୋଇଥିଲା । ଏବେ ଏହା ଓଟିଟି ରିଲିଜ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ଓ କେଉଁଠି ଦେଖିବେ ?
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଦିତ୍ୟ ଧରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ 'ଧୁରନ୍ଧର' ସିନେମା ହଲରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାର କିଛି ସପ୍ତାହ ପରେ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା ଏବଂ ଭାରତରେ ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ହିନ୍ଦୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଲଟିଥିଲା । ଦର୍ଶକମାନେ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଥିଲେ, ଅନେକ ଏହାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖିବାକୁ ସିନେମା ହଲକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ । ସେପଟେ ଏହି ଫିଲ୍ମର ଅପାର ସଫଳତା ପରେ ଏହାର ସିକ୍ୱେଲ 'ଧୁରନ୍ଧର 2' ପୂର୍ବରୁ ଘୋଷଣା ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ଏହି ବର୍ଷ ଶେଷ ଭାଗରେ ସିନେମା ହଲରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ବୋଲି ସ୍ଥିର ହୋଇଛି । ଏପରି ସମୟରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ଖୁସି ଖବର ରହିଛି । ଅନେକ ଦର୍ଶକ ପ୍ରଥମ ଭାଗ କେବେ ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ତାହା ଜାଣିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ନିର୍ମାତାମାନେ ଏବେ OTT ରିଲିଜ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛନ୍ତି ।
କେବେ ଓ କେଉଁଠି ଦେଖିବେ ?
ସାକନିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସିନେମା ଘରେ ରିଲିଜ ହେବାର ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ମାସ ପରେ, ଜାନୁଆରୀ 30 ରୁ ଧୁରନ୍ଧର ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସରେ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ଆରମ୍ଭ କରିବ । ରିପୋର୍ଟରେ ଆହୁରି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସ ଧୁରନ୍ଧର ଏବଂ ଧୁରନ୍ଧର 2 ପାଇଁ ଡିଜିଟାଲ୍ ଅଧିକାର 130 କୋଟି ଟଙ୍କାର ମିଳିତ ଡିଲରେ ହାସଲ କରିଛି, ଯାହା ଏହାକୁ ଏକ ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ OTT ଡିଲ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ କରିଛି ।
'ଧୁରନ୍ଧର' ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଡିସେମ୍ବର ୫, ୨୦୨୫ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା ଏବଂ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ୧୩୦୦ କୋଟିରୁ ଅଧିକ(1328.23) ଆୟ କରିଛି ଏବଂ ଘରୋଇ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ପ୍ରାୟ ୯୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଛି । ଆଦିତ୍ୟ ଧରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ରଣଭୀର ସିଂ, ସାରା ଅର୍ଜୁନ, ଅର୍ଜୁନ ରାମପାଲ, ଆର. ମାଧବନ, ଅକ୍ଷୟ ଖନ୍ନା, ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତ ଏବଂ ରାକେଶ ବେଦୀ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଧୁରନ୍ଧର ଏହି ସମସ୍ତ ତାରକାଙ୍କ କ୍ୟାରିଅରର ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଲଟିଛି । ଧୁରନ୍ଧର ମଧ୍ୟ ବଲିଉଡର ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ଯାହା ଆମୀର ଖାନଙ୍କ 'ଦଙ୍ଗଲ' ପରେ ଏବଂ ଶାହାରୁଖ ଖାନଙ୍କ 'ଜବାନ' ଏବଂ 'ପଠାନ'କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: 'ଧୁରନ୍ଧର 2'କୁ ମିଳିଲା ଟାଇଟଲ୍; ଟିଜରକୁ A ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଏହି ଦିନ ରିଲିଜ
'ଧୁରନ୍ଧର 2' କେବେ ପରଦାକୁ ଆସିବ ?
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଧୁରନ୍ଧରର ସିକ୍ୱେଲର ନାମ 'ଧୁରନ୍ଧର 2: ଦି ରିଭେଞ୍ଜ' ରଖାଯାଇଛି । ନିର୍ମାତାମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିନାହାଁନ୍ତି । କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହରେ ଦର୍ଶକମାନେ ଧୁରନ୍ଧର 2 ଉପରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଅପଡେଟ୍ ପାଇପାରନ୍ତି । ଧୁରନ୍ଧର 2 19, ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ।
