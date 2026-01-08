'ଧୁରନ୍ଧର': ଏହି ଦେଶରେ ଫିଲ୍ମ ବ୍ୟାନ୍, ମୋଦିଙ୍କୁ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ IMPPAର ଅପିଲ୍
ୟୁଏଇ ଏବଂ ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶରେ 'ଧୁରନ୍ଧର' ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯାଇଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ IMPPA ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 8, 2026 at 3:26 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମୋସନ୍ ପିକ୍ଚର୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍ (IMPPA) ଆଦିତ୍ୟ ଧରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏବଂ ରଣଭୀର ସିଂ ଅଭିନୀତ ଫିଲ୍ମ 'ଧୁରନ୍ଧର' ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଏକ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି । ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଦେଶରେ ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ "ଧୁରନ୍ଧର" ଉପରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ବ୍ୟାନ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ଆସୋସିଏସନ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛି ।
IMPPA urges Prime Minister @narendramodi to intervene against the ban on film #Dhurandhar by UAE and other Middle Eastern nations, calling it an unjust suppression of freedom of expression, despite CBFC certification, and requests diplomatic efforts to revoke the ban urgently. pic.twitter.com/8NqL2azv4C— Ravi Gupta (@FilmiHindustani) January 8, 2026
ୟୁଏଇ, ବାହାରିନ୍, କୁଏତ, କତାର, ଓମାନ ଏବଂ ସାଉଦି ଆରବ ସମେତ ଅନେକ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଦେଶରେ ଭାରତୀୟ ଫିଲ୍ମ "ଧୁରନ୍ଧର" ଉପରେ ନିଷେଧ କରାଯାଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ ପରେ ଏହି ଆବେଦନ ଆସିଛି। IMPPA ତାଙ୍କ ଚିଠିରେ ଏହି ନିଷେଧକୁ "ଏକପାକ୍ଷିକ ଏବଂ ଅନୁଚିତ" ବୋଲି କହିଛି ଏବଂ ଜୋର ଦେଇଛି ଯେ ଏହା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ସଙ୍କ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛି । ଆସୋସିଏସନ କହିଛି ଯେ "ଧୁରନ୍ଧର" ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ଫିଲ୍ମ ସାର୍ଟିଫିକେସନ୍ ଠାରୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇଛି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ସିନେମାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହିଟ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛି । ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ UAE, ବାହାରିନ୍, କୁଏତ, କତାର, ଓମାନ ଏବଂ ସାଉଦି ଆରବରେ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି ।
ଚିଠିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରି ଆସୋସିଏସନ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ UAE, ବାହାରିନ୍, କୁଏତ, କତାର, ଓମାନ ଏବଂ ସାଉଦି ଆରବ ଦ୍ୱାରା 'ଧୁରନ୍ଧର' ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଉପରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ଏକପାଖିଆ ଏବଂ ଅନ୍ୟାୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ମାମଲାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ । ଆମର ସଦସ୍ୟ ପ୍ରଯୋଜକ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ଫିଲ୍ମ ସାର୍ଟିଫିକେସନ୍ ଠାରୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇବା ପରେ ଏହାକୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆମ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତାର ଦମନ, କାରଣ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଭାରତୀୟ ସିନେମାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହିଟ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛି ।"
IMPPA ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କୁ ଏହି ମାମଲାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲା । ଚିଠିରେ ଆହୁରି କୁହାଯାଇଛି, 'ସର୍ବବୃହତ ଏବଂ ପୁରୁଣା ଉତ୍ପାଦକ ସଂଘ, IMPPAର ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡି ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ଦୟାକରି ଏହି ମାମଲାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତୁ, କାରଣ UAE, ବାହାରିନ, କୁଏତ, କତାର, ଓମାନ ଏବଂ ସାଉଦି ଆରବ ଭାରତର ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଶ ଏବଂ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିୟମିତ ବ୍ୟବସାୟ କରୁ ।'
ଶେଷରେ ଅନୁରୋଧ କରି, ଆସୋସିଏସନ୍ କହିଛନ୍ତି, "ତେଣୁ ଆମେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ପୃକ୍ତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହିତ ଏହି ମାମଲା ଉଠାଇବା ଏବଂ ପ୍ରକାଶନ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସମ୍ମାନ କରାଯିବା ଏବଂ ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଉଠାଇବା ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ।" କହିରଖୁଛୁ କି, 'ଉରି: ଦ ସର୍ଜିକାଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍' ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ଆଦିତ୍ୟ ଧରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏବଂ ଲିଖିତ, "ଧୁରନ୍ଧର" ହେଉଛି ରଣଭୀର ସିଂ ଅଭିନୀତ ଏକ ଉଚ୍ଚ-ଅକ୍ଟେନ ସ୍ପାଏ ଥ୍ରୀଲର୍ । "ଧୁରନ୍ଧର" ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାର 34 ଦିନ ବିତିଗଲାଣି । ଏହି 34 ଦିନରେ, ଆଦିତ୍ୟ ଧରଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ₹836.15 କୋଟିର ନେଟ୍ କଲେକ୍ସନ କରିଛି ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ