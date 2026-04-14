ବିଶ୍ବ ବକ୍ସଅଫିସ୍ରେ ଧୁରନ୍ଧରର ମହାକଲେକ୍ସନ: ପଛରେ ପଡିଲା ପଠାନ, ବାହୁବଲୀ, ଏତିକି କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଆୟ
ରଣବୀର ସିଂଙ୍କ ଅଭିନୀତ ଧୁରନ୍ଧର ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ରେ ନୂତନ ଇତିହାସ ରଚିଛି । ବହୁ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଅଭିନେତାଙ୍କ ସିନେମା ଗୁଡିକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଆୟରେ ରେକର୍ଡ କରିଛି ।
Published : April 14, 2026 at 1:10 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ରଣବୀର ସିଂ ନିଜର ଦମ୍ଦାର ଅଭିନୟ ପାଇଁ ରେକର୍ଡ ପରେ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଚାଲିଛି ଧୁରନ୍ଧର । ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ରେ ଧୁରନ୍ଧର ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜି ଏପରି ଏକ ଇତିହାସ ରଚିଛି, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ସୁପରଷ୍ଟାର କରି ପାରିନାହାଁନ୍ତି । ଧୁରନ୍ଧର ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜି ଏବେ ବଲିଉଡରେ ଶାହାରୁଖ ଖାନ୍, ସଲମାନ ଖାନ୍, ଆମିର୍ ଖାନ୍, ସାଉଥ୍ ସିନେମାରେ ପ୍ରଭାସ, ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନ, ଜୁନିଅର୍ ଏନ୍ଟିଆର, ରାମ ଚରଣ, ୟଶ ଓ ମହେଶ ବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରି ଦେଇଛି । ଏପରି ଏହି ଫିଲ୍ମର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ବିଶିଷ୍ଟ ସିନେମା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏସ୍ ଏସ୍ ରାଜାମୌଲିଙ୍କୁ ବାହୁବଳୀ ଭଳି ଆଉ 2ଟି ସିନେମା ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ହେବ । ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରଣବୀର ସିଂଙ୍କ ଏହି ସିନେମା ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ରେ ପୁଣି କେଉଁ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।
ଇତିହାସ ରଚିଲା ଧୁରନ୍ଧର ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜି:
ଆଦିତ୍ୟ ଧର୍ଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ନିର୍ମିତ ଧୁରନ୍ଧର ସିନେମାରେ ରଣବୀର ସିଂ, ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତ, ଅର୍ଜୁନ ରାମପାଲ, ଅକ୍ଷୟ ଖନ୍ନା, ରାକେଶ ବେଦୀ, ଆର୍ ମାଧବନ୍ ଓ ସାରା ଅର୍ଜୁନ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲେ । ଏହି ସିନେମାଟି 5 ଡିସେମ୍ବର 2025 ତାରିଖରେ ପରଦାକୁ ଆସିଥିଲା । ବିଶ୍ବସ୍ତରରେ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଏହି ସିନେମା 1300 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରି ବଲିଉଡର ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ସିନେମା ହିସାବରେ ଦ୍ବିତୀୟ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରି ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା । ଏପରି ରେକର୍ଡ ହାସଲ କରିବା ସହିତ ସିନେମାଟି ଶାହାରୁଖ ଖାନଙ୍କ ଜବାନ ଓ ପଠାନ ଭଳି ସିନେମାକୁ ପଛରେ ପକାଇଥିଲା । ଶାହାରୁଖ ଖାନ୍ଙ୍କ ଏହି 2 ସିନେମା ବିଶ୍ବସ୍ତରରେ 1000 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଥିଲା । ଏହା ସହିତ 1200 କୋଟି ଆୟ କରିଥିଲା ସାଉଥ୍ ସିନେମା KGF ଓ RRR ଭଳି ସିନେମାକୁ ପଛରେ ପକାଇଛି ।
3000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ରେକର୍ଡ ଆୟ:
ଧୁରନ୍ଧରର ଦ୍ବିତୀୟ ଭାଗ ମାର୍ଚ୍ଚ 19 ତାରିଖରେ ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ରେ ରିଲିଜ୍ ହେବା ସହିତ ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ରେ ଧମାକା କରିଦେଇଥିଲା । ବିଶାଳ 145 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଓପନିଂ କରିଥିବା ଧୁରନ୍ଧର 2 ଏବେ ରିଲିଜ୍ ହେବାର 26 ଦିନ ପୂରଣ କରିସାରିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସିନେମାଟି 1700 କୋଟି ଆୟ କରିସାରିଛି । ଏହା ସହିତ ଉଭୟ ସିନେମା ମିଶ୍ରିତ ଭାବେ 3000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି । ଧୁରନ୍ଧର ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ରେ ଆୟ କରିବାର ରେସ୍ରେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଇସାରିଛି ।
କେଉଁ କେଉଁ ଫିଲ୍ମକୁ ପଛରେ ପକାଇଲା ଧୁରନ୍ଧର:
ଧୁରନ୍ଧର 2 ଏହି ସମସ୍ତ ସିନେମାକୁ ପଛରେ ପକାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି । ଏହା ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପୁଷ୍ପା, ୟଶଙ୍କ KGF, ଋଷଭ ସେଟ୍ଟିଙ୍କ କାନ୍ତାରା ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜିକୁ ପଛରେ ପକାଇଛି । ବାହୁବଳୀ ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ବିତୀୟ ଭାଗ ଉଭୟ 600 କୋଟି ଓ 1810 କୋଟି ଆୟ କରିଥିଲେ । ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପୁଷ୍ପା 2 ବିଶ୍ବସ୍ତରରେ 1742 କୋଟି ଆୟ କରିଥିଲା । ପୁଷ୍ପା ଓ ପୁଷ୍ପା 2 ମିଶି ବିଶ୍ବସ୍ତରରେ 2092 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଥିଲା । ଏହା ସହିତ KGF 2, 1250 କୋଟି ଆୟ କରିବା ସହିତ ସମଗ୍ର ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ 1500 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଥିଲା । ଋଷଭ ସେଟ୍ଟିଙ୍କକ କାନ୍ତାରା 400 କୋଟି ଓ କାନ୍ତାରା 2 850 କୋଟି ଟଙ୍କା କଲେକ୍ସନ କରିଥିଲା । କାନ୍ତାରା ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ 1250 କୋଟି ସମୁଦାୟ ଆୟ କରିଥିଲା ।
ଏହି ସିନେମା ଗୁଡିକର ଦ୍ବିତୀୟ ସିକ୍ବେଲକୁ ଅପେକ୍ଷା:
ପ୍ରଭାସଙ୍କ ସାଲାର ଓ କଳ୍କି, ରଣବୀର କପୁରଙ୍କ ଆନିମଲ୍ର ସିକ୍ବେଲ ବାକି ରହିଛି । ଏହି ସିନେମା ଗୁଡିକ ବିଶ୍ବ ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ରେ 1000 କୋଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବସାୟ କରିଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ଦ୍ବିତୀୟ ଭାଗକୁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶକ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ରଣବୀର କପୁରଙ୍କ ପୌରାଣିକ କାହାଣୀ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ରାମାୟଣ ସିନେମାର 2ଟି ଭାଗ ପରଦାକୁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହା ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବଜେଟ୍ (4000 କୋଟି) ଫିଲ୍ମ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହା ସହିତ ସିନେମାଟି ସର୍ବାଧିକ ଆୟ କରିବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି । ରାମାୟଣର ପ୍ରଥମ ଭାଗ 2026 ମସିହା ଦୀପାବଳି ଅବସରରେ ରିଲିଜ୍ ହେବ । ଦ୍ବିତୀୟ ଭାଗଟି 2027 ମସିହା ଦୀପାବଳି ଅବସରରେ ରିଲିଜ୍ ହେବ ।