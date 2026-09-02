ETV Bharat / entertainment

'ଟକ୍ସିକ୍' ପ୍ରଶଂସାରେ ଆଦିତ୍ୟ ଧର, ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ଅନୁରୋଧ 'ୟଶ ସହ କରନ୍ତୁ ଫିଲ୍ମ'

'ଧୁରନ୍ଧର' ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆଦିତ୍ୟ ଧର ୟଶଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'ଟକ୍ସିକ୍'କୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ।

ADITYA DHAR ON TOXIC
ADITYA DHAR ON TOXIC (IANS/POSTER)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 2, 2026 at 5:13 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: 'ରକିଂ ଷ୍ଟାର' ୟଶଙ୍କ ଅଭିନୀତ ସଦ୍ୟ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା ଫିଲ୍ମ 'ଟକ୍ସିକ' ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରେଜ କମିବାରେ ଲାଗିଛି । ସାରା ବିଶ୍ୱରେ 150 କୋଟିର ଓପନିଂ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଫିଲ୍ମର ଆୟ ଦିନକୁ ଦିନ ହ୍ରାସ ପାଉଛି । 'ଟକ୍ସିକ' କୁ ନେଇ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମିଶ୍ରିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳୁଛି । ଯଦିଓ ୟଶଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ କିଛି ଅଭିଯୋଗ ରଖିଛନ୍ତି । ଅନେକ କାହାଣୀକୁ ଦୁର୍ବଳ ବୋଲି ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, ୟଶ ତାଙ୍କର ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହିତ ହୃଦୟ ଜିତିଛନ୍ତି । ଏହା ମଧ୍ୟରେ, ଫିଲ୍ମଟି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆଦିତ୍ୟ ଧରଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରଶଂସା ପାଇଛି, ଯିଏ 'ଧୁରନ୍ଧର' ଏବଂ 'ଧୁରନ୍ଧର 2' ଭଳି ମେଗା-ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା । ଆଦିତ୍ୟ ଧର ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଷ୍ଟୋରିଜରେ 'ଟକ୍ସିକ' ପ୍ରଶଂସା କରି ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ।

TOXIC REVIEW
TOXIC REVIEW (Aditya Dhar and Toxic Makers IG Story Post)

ଆଦିତ୍ୟ ଧର ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଷ୍ଟୋରିରେ ୟଶଙ୍କ ଫିଲ୍ମର ଏକ ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ଫଟୋ ତଳେ ସେ "ଯଶ" ଲେଖିଥିଲେ ଏବଂ 'ଫ୍ଲେକ୍ସଡ୍ ବାଇସେପ୍ସ' ଏବଂ 'ଲାଲ ହାର୍ଟ' ଇମୋଜି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଥିଲେ । ଫ୍ଲେକ୍ସଡ୍ ବାଇସେପ୍ସ ଇମୋଜି ସାଧାରଣତଃ ଶକ୍ତିକୁ ସୂଚାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ । ଆଦିତ୍ୟ ଧରଙ୍କ ସମୀକ୍ଷାରୁ ଜଣାପଡୁଛି ଯେ ଫିଲ୍ମଟି ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ । ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଭାବରେ 'ଟକ୍ସିକ'ର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପରେ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ । ଏହି ସମୟରେ, 'ଟକ୍ସିକ'ର ନିର୍ମାତାମାନେ ଆଦିତ୍ୟ ଧରଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ପାଇଁ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି; ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ପୃଷ୍ଠାରେ ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟକୁ ପୁନଃ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, ଏହା ସହିତ 'ହାତ ଯୋଡି' ଏବଂ 'ହାତ-ହାତ' ଇମୋଜି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ । ପ୍ରସଙ୍ଗ ପାଇଁ, 'ଧୁରନ୍ଧର 2' ଏବଂ 'ଟକ୍ସିକ' ମୂଳତଃ 19 ମାର୍ଚ୍ଚ, 2026 ରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବାର ଯୋଜନା ଥିଲା; କିନ୍ତୁ, ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଯୋଗୁଁ 'ଟକ୍ସିକ'ର ନିର୍ମାତାଙ୍କୁ ରିଲିଜ ତାରିଖ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ ପଡିଥିଲା । ତେବେ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଆଦିତ୍ୟ ଧର ୟଶଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ଦେଖି ଉଭୟ ତାରକାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଖୁସି । ଫଳସ୍ୱରୂପ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସହଯୋଗ ବିଷୟରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି ।

ଆଦିତ୍ୟ ଧର ଏବଂ ୟଶଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସହଯୋଗ ?

ଅନେକ ୟୁଜର୍ସ ଆଦିତ୍ୟ ଧର ଏବଂ ୟଶଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସହଯୋଗ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି । ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଆଦିତ୍ୟ ଧରଙ୍କ 'ଟକ୍ସିକ' ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଷ୍ଟୋରୀ - ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉଭୟଙ୍କୁ ଏକାଠି କାମ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ।" ଅନ୍ୟ ଜଣେ 'ଟକ୍ସିକ' କାହାଣୀ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଆଦିତ୍ୟ ଧରଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଯେତେବେଳେ ଆଦିତ୍ୟ ଧର ନିଜେ 'ୟଶ ବସ୍' ଏବଂ 'ଟକ୍ସିକ' ପ୍ରଶଂସା କରି ଏକ କାହାଣୀ ସେୟାର କରନ୍ତି, ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ବହୁତ ଅଧିକ । କିଛି ତାରକା ପ୍ରଶଂସା ପାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏପରି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏତେ ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷିତ କରନ୍ତି ଯେ ସାଥୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଟକି ଯିବାକୁ ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି ।"

ଧରଙ୍କ ପୋଷ୍ଟର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଆଦିତ୍ୟ ଧର ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଷ୍ଟୋରୀରେ @TheNameIsYash ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସମର୍ଥନ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ପରିସ୍ଥିତି ୟଶଙ୍କ ଅନୁକୂଳ ନଥିବା ସମୟରେ ସେ ହୁଏତ ବଲିଉଡର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ସମର୍ଥନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ।"

ଏହି ସମୟରେ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ବଢୁଛି । ଗୁଜବ ହେଉଛି ଯେ ଧର ତାଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଫିଲ୍ମରେ ୟଶଙ୍କ ସହ କାମ କରିପାରନ୍ତି । ଗୋଟିଏ ପୋଷ୍ଟରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ରଣବୀର ସିଂ ଧରଙ୍କ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଆଗାମୀ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଅଭିନୟ କରିବେ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହା ସୂଚାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ସର୍ବଭାରତୀୟ ତାରକାଙ୍କ ସହ ସହଯୋଗ କରିପାରନ୍ତି । ତଥାପି, ଧର ଏବଂ ୟଶଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସହଯୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ସରକାରୀ ନିଶ୍ଚିତକରଣ ହୋଇନାହିଁ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

'ଟକ୍ସିକ'କୁ କଡା ଟକ୍କର ଦେଉଛି 'ହନୁମାନ ଅଂଶ'; 2 କୋଟିରେ ନିର୍ମିତ ଫିଲ୍ମ କଲାଣି ଏତେ ରୋଜଗାର

କମିଲା 'ଟକ୍ସିକ' ଫିଲ୍ମର ବ୍ୟବସାୟ ଗ୍ରାଫ, 4 ଦିନରେ ଏତିକି ଆୟ

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

ADITYA DHAR
YASH TOXIC
ଆଦିତ୍ୟ ଧର
ୟଶ ଟକ୍ସିକ
ADITYA DHAR ON TOXIC

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.