କମୁନି 'ଧୁରନ୍ଧର' କ୍ରେଜ, 26 ଦିନରେ କମାଇଲା ଏତେ କୋଟି
ରଣଭୀର ସିଂଙ୍କ ଅଭିନୀତ 'ଧୁରନ୍ଧର' ୨୬ତମ ଦିନରେ ବି ନିଜର ଜଲୱା ଜାରି ରଖିଛି । ଚତୁର୍ଥ ମଙ୍ଗଳବାରରେ ଏହା ପୁଣି ଥରେ ଘରୋଇ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ବିପୁଳ ରୋଜଗାର କରିଛି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 31, 2025 at 11:53 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ରଣଭୀର ସିଂଙ୍କ ଅଭିନୀତ 'ଧୁରନ୍ଧର' ଭାରତୀୟ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରଖିଛି । ଏହି ଫିଲ୍ମ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିବା ସହ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛି । ଏହି କ୍ରମରେ ମୁକ୍ତିଲାଭର ଚତୁର୍ଥ ସୋମବାରରେ, ଏହି ସ୍ପାଇ ଆକ୍ସନ ଥ୍ରୀଲର ଭାରତରେ 700 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାର୍ କରିଛି, ଯାହା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଫିଲ୍ମ ଦ୍ୱାରା ଅତୁଳନୀୟ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ 1100 କୋଟି ନିକଟତର ହେଉଛି । ତେବେ ରିଲିଜର 26 ତମ ଦିନରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଚତୁର୍ଥ ମଙ୍ଗଳବାର ସାରା ବିଶ୍ୱରେ କେତେ ଟଙ୍କା କଲେକ୍ସନ କରିଛି । ଜାଣନ୍ତୁ,
'ଧୁରନ୍ଧର' ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ କଲେକ୍ସନ
'ଧୁରନ୍ଧର' କ୍ରେଜ ସାରା ଦେଶରେ ନୁହେଁ ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି 26 ଦିନିଆ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ କଲେକ୍ସନ ପ୍ରାୟ 1095.5 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯାହା 1100 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅତିକ୍ରମ କରିବା ଠାରୁ ମାତ୍ର କିଛି ଇଞ୍ଚ ଦୂରରେ ଅଛି । ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଡକ୍ସନ ହାଉସ୍ ଅନୁଯାୟୀ, 'ଧୁରନ୍ଧର' ଭାରତରେ 741.90 କୋଟି ଆୟ କରିଛି । କିନ୍ତୁ, ସୋମବାର ଦିନ, ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଫିଲ୍ମର ମୋଟ ଆୟ 1100 କୋଟି ପାର୍ କରିଛି ।
NEW RECORD – 'DHURANDHAR' REMAINS IN DOUBLE DIGITS FOR *NON-STOP 25 DAYS*... #Dhurandhar continues to post double-digit collections even in *Week 4*, setting a historic new benchmark at the boxoffice.— taran adarsh (@taran_adarsh) December 30, 2025
NO FILM – not even #Pushpa2 #Hindi, the highest-grossing #Hindi film – managed… pic.twitter.com/SvKNCaOo4N
ଖୁବଶୀଘ୍ର ଭାଙ୍ଗିବ 'ଜବାନ' ରେକର୍ଡ
ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଏବେ ଶାହାରୁଖ ଖାନଙ୍କ 'ଜବାନ' ଜୀବନକାଳ 1160 କୋଟି ଆୟକୁ ଟକ୍କର ଦେବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି । ଯଦି ଏହା ଏହାର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରେ, ତେବେ ଏହା ବଲିଉଡର ସର୍ବକାଳୀନ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହିଟ୍ ହୋଇଯିବ । 'ଧୁରନ୍ଧର' ପୂର୍ବରୁ 1000 କୋଟି ଆୟ ପାର୍ କରିସାରିଛି, ପ୍ରଭାସ ଏବଂ ଦୀପିକା ପାଦୁକୋନଙ୍କ "କଲ୍କି 2898 AD" (ଯାହା 1040 କୋଟି ଆୟ କରିଥିଲା) ଏବଂ ଶାହୈରୁଖ ଖାନଙ୍କ "ପଠାନ" (ଯାହା 1055 କୋଟି ଆୟ କରିଥିଲା) ଭଳି ଫିଲ୍ମକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛି ।
'ଧୁରନ୍ଧର' ଘରୋଇ କଲେକ୍ସନ
'ଧୁରନ୍ଧର' ରିଲିଜର ଚତୁର୍ଥ ସପ୍ତାହରେ ମଧ୍ୟ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ରାଜତ୍ୱ ଜାରି ରଖିଛି । ୨୬ ଦିନ ପରେ ମଧ୍ୟ, ଫିଲ୍ମଟି ଦର୍ଶକଙ୍କଠାରୁ ଏତେ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଉଛି । 'ଧୁରନ୍ଧର' ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ୨୦୭.୨୫ କୋଟି ରୋଜଗାର କରିଥିଲା । ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ, ଫିଲ୍ମଟି ୨୫୩.୨୫ କୋଟି ଏବଂ ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ୧୭୨ କୋଟି ରୋଜଗାର କରିଥିଲା । ୨୨ତମ ଦିନରେ ଏହା ୧୫ କୋଟି ଟଙ୍କା, ୨୩ତମ ଦିନରେ ୨୦.୫ କୋଟି ଟଙ୍କା, ୨୪ତମ ଦିନରେ ୨୨.୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ୨୫ତମ ଦିନରେ ୧୦.୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଛି । ସାକନିକଙ୍କ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, 'ଧୁରନ୍ଧର' ରିଲିଜ୍ର ୨୬ତମ ଦିନରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଚତୁର୍ଥ ମଙ୍ଗଳବାରରେ ୧୧.୨୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଛି । ଏହା ସହିତ, ୨୬ ଦିନରେ 'ଧୁରନ୍ଧର'ର ମୋଟ ଆୟ ଏବେ ୭୧୨.୨୫ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।
A supreme force, by every measure 🔥— Jio Studios (@jiostudios) December 29, 2025
Book your tickets.
🔗 - https://t.co/cXj3M5D7lE#Dhurandhar Storming Cinemas Worldwide.@RanveerOfficial #AkshayeKhanna @duttsanjay @ActorMadhavan @rampalarjun #SaraArjun @bolbedibol @AdityaDharFilms #JyotiDeshpande @LokeshDharB62… pic.twitter.com/7lmK4O6JZf
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: 'ଧୁରନ୍ଧର' 1100 କୋଟି କଲା ପାର୍; ଭାଙ୍ଗିଲା 'ପଠାନ' ରେକର୍ଡ, ବନିଲା 3ୟ ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ଫିଲ୍ମ
'ଧୁରନ୍ଧର' ଲଗାତାର ୨୬ ଦିନ ଧରି ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଧମାକା କରିଛି । ସମସ୍ତ ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଥିବା ଏହି ଆକ୍ସନ ଥ୍ରୀଲର ଏବେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଛି । ଏହି ଫିଲ୍ମ ଲଗାତାର ୨୬ ଦିନ ଧରି ଦୁଇ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବକ୍ସ ଅଫିସ ରାଜସ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରିଛି, ଯାହା ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିବାରେ ଏହା ଏକମାତ୍ର ଭାରତୀୟ ଫିଲ୍ମ । ପୁଷ୍ପା ୨, ପଠାନ କିମ୍ବା ସ୍ତ୍ରୀ ୨ ସମେତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଫିଲ୍ମ ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିନାହିଁ ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ