ବଢୁଛି କ୍ରେଜ ବଢୁଛି ଆୟ, 150 କୋଟି ପାର୍ କଲା 'ଧୁରନ୍ଧର'
ରଣଭୀର ସିଂଙ୍କ 'ଧୁରନ୍ଧର' ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଧମାଲ ମଚାଉଛି । ଦିନକୁ ଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ଭଲ ରୋଜଗାର କରୁଛି । ମଙ୍ଗଳବାର ଫିଲ୍ମ କିପରି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି ଜାଣନ୍ତୁ...
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 10, 2025 at 12:34 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ରଣଭୀର ସିଂହଙ୍କ ଆକ୍ସନ-ସ୍ପାଏ ଥ୍ରୀଲର 'ଧୁରନ୍ଧର' 2025 ର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବକ୍ସ ଅଫିସ ସଫଳ ଫିଲ୍ମ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ପାଲଟିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ରାଜ କରୁଛି । ଆଦିତ୍ୟ ଧରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏହି ଉଚ୍ଚ-ତୀବ୍ର ଫିଲ୍ମଟି ଡିସେମ୍ବର 5 ତାରିଖରେ ଥିଏଟରରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶଂସାଯୋଗ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା ପାଇଛି । ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜର 5 ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହ ୧୫୦ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଆୟ କରି ସଫଳତା ହାତେଇଛି ।
'ଧୁରନ୍ଧର' ବକ୍ସ ଅଫିସ କଲେକ୍ସନ
ରଣଭୀର ସିଂ ଅଭିନୀତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଡିସେମ୍ବର ୫, ୨୦୨୫ (ଶୁକ୍ରବାର) ରେ ୨୮ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ବଡ଼ ଓପନିଂ କରିଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ହୋଇଥିଲା । ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ, ଧୁରନ୍ଧର ଦର୍ଶକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୧୪.୨୯ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଘରୋଇ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ୩୨ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଥିଲା । ରବିବାର ଦିନ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ୩୪ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୪୩ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଥିଲା । ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହ 'ଧୁରନ୍ଧର' କେବଳ ଭାରତରେ ୧୦୩ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରି ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ଶେଷ କରିଥିଲା । ପୁଣି 4ର୍ଥ ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ସୋମବାର, ଧୁରନ୍ଧର ୨୩.୨୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଥିଲା, ଯାହା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ୪୫ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା । ତଥାପି, ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ, ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଏହାର ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ, ସ୍ପାଏ ଆକ୍ସନର୍ ୨୬.୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରି ପୁଣି ଥରେ ଜଲୱା ଦେଖାଇଛି । ଯାହା ୧୩.୯୮ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯାହା ପାଞ୍ଚ ଦିନର ମୋଟ ଆୟକୁ ୧୫୨.୭୫ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।
- ପ୍ରଥମ ଦିନ: ୨୮ କୋଟି
- ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ: ୩୨ କୋଟି
- ତୃତୀୟ ଦିନ: ୪୩ କୋଟି
- ଚତୁର୍ଥ ଦିନ: ୨୩.୨୫ କୋଟି
- ପଞ୍ଚମ ଦିନ: ୨୬.୫୦ କୋଟି
ମୋଟ କଲେକ୍ସନ ୧୫୨.୭୫ କୋଟି
ରଣଭୀର ସିଂଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଓପନିଂ ଫିଲ୍ମ ଭାବେ 'ଧୁରନ୍ଧର' ହେବା ସହ ଏହା ଅନେକ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ଏହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆଦିତ୍ୟ ଧରଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାରଣ ଏହା ଉରି: ଦ ସର୍ଜିକାଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ପରେ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଫିଲ୍ମ । ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ପୂର୍ବରୁ 'ଉରି'କୁ ପଛରେ ପକାଇସାରିଛି । ଏଥିରେ ରଣଭୀର ସିଂଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଫିଲ୍ମରେ ଆର ମାଧବନ, ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତ, ଅର୍ଜୁନ ରାମପାଲ, ଅକ୍ଷୟ ଖନ୍ନା, ସାରା ଅର୍ଜୁନ ଏବଂ ରଜତ ବେଦୀ ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ