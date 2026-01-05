ପଇସା ଛାଣୁଛି 'ଧୁରନ୍ଧର', KGF ୨ କୁ ପଛରେ ପକାଇ ବନିଲା 5ମ ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ଫିଲ୍ମ
ମରିଲିଜର ମାସେ ପରେ ବି କମୁନି 'ଧୁରନ୍ଧର' କ୍ରେଜ । 'ଜବାନ' ପରେ ଏବେ 'KGF ୨' କୁ ପଛରେ ପକାଇ ବନିଲା 5ମ ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ଫିଲ୍ମ । କମାଇଲା ଏତେ କୋଟି।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 5, 2026 at 12:11 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ରଣଭୀର ସିଂଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'ଧୁରନ୍ଧର' ଏହାର ପଞ୍ଚମ ରବିବାରରେ ପୁଣି ଥରେ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । 'ଧୁରନ୍ଧର'ର ରୋଜଗାର ପୁଣି ଥରେ ଦୁଇ ଅଙ୍କରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଗତ ଶୁକ୍ରବାର, 'ଧୁରନ୍ଧର'ର ଆୟ ସବୁଠାରୁ କମ (୮.୭୫ କୋଟି ଟଙ୍କା) ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରବିବାର, ଫିଲ୍ମର ଆୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି, ଯାହା ଅନେକ ଫିଲ୍ମ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି । 'ଧୁରନ୍ଧର' ଏବେ ଭାରତର ପଞ୍ଚମ ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ଫିଲ୍ମ ପାଲଟିଛି । 'ଧୁରନ୍ଧର' ଭାରତର ପଞ୍ଚମ ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ଫିଲ୍ମ KGF 2କୁ ପଛରେ ପକାଇ ତାଲିକାରେ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି । 'ଧୁରନ୍ଧର' ଏବେ RRR, ପୁଷ୍ପା 2, ବାହୁବଳୀ 2 ଏବଂ ଦଙ୍ଗଲର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି । 31ତମ ଦିନରେ ଭାରତରେ 'ଧୁରନ୍ଧର' କେତେ ଆୟ କରିଛି । ଜାଣନ୍ତୁ,
'ଧୁରନ୍ଧର' ବକ୍ସ ଅଫିସ କଲେକ୍ସନ
ସାକନିକଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଫିଲ୍ମ 'ଧୁରନ୍ଧର' ଏହାର ୩୧ତମ ଦିନରେ ଭାରତରେ ୧୨.୭୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଛି । ତଥାପି, ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଫିଲ୍ମଟି ୩୦ତମ ଦିନରେ ୧୨.୬୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଥିଲା, ଯାହା ଏହାର ମୋଟ ଘରୋଇ କଲେକ୍ସନକୁ ୮୦୬.୮୦ କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚାଇଛି । ଆଜି ୩୧ତମ ଦିନର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କଲେକ୍ସନ ଆସିବା ସହିତ, ଫିଲ୍ମଟି ଘରୋଇ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ୮୫୦ କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଛି । 'ଧୁରନ୍ଧର' ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ୨୧୮ କୋଟି, ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ୨୬୧.୫ କୋଟି, ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ୧୮୯.୩ କୋଟି ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ସପ୍ତାହରେ ୧୧୫.୭୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଛି ।
KGF 2 କୁ ପଛରେ ପକାଇଲା
ଧୁରନ୍ଧର ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିଅରର ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଶାହାରୁଖ ଖାନଙ୍କ 'ଜବାନ'କୁ ପଛରେ ପକାଇଲା, ଯାହା ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିଅରର ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର । 2023ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା 'ଜବାନ' ସାରା ବିଶ୍ୱରେ 1,148.32 କୋଟି ରୋଜଗାର କରିଥିଲା । 'ଧୁରନ୍ଧର' 29 ଦିନରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ 1,164.05 କୋଟି ରୋଜଗାର କରିଥିଲା । 'ଧୁରନ୍ଧର' ଏବେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଆୟରେ ୟଶଙ୍କ KGF 2 (1,215 କୋଟି)କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛି । ରଣଭୀରଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ 1,217 କୋଟି ରୋଜଗାର କରିଛି । ଏବେ ଘରୋଇ ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ କଲେକ୍ସନରେ KGF 2 (859 କୋଟି) ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବା ଦିଗରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି । ଧୁରନ୍ଧର ଏବେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ 10 ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ତାଲିକାରେ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ।
ଆୟ ଅନୁସାରେ ଭାରତର ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର:
- ଦଙ୍ଗଲ (୨୦୧୬): ୧୯୬୮.୦୩–୨,୨୦୦ କୋଟି
- ବାହୁବଳୀ ୨ (୨୦୧୭): ୧୮୧୦.୬୦ କୋଟି
- ପୁଷ୍ପା ୨: ଦ ରୁଲ୍ (୨୦୨୪): ୧୬୪୨–୧,୮୦୦ କୋଟି
- RRR (୨୦୨୨): ୧,୩୦୦–୧,୩୮୭ କୋଟି
- ଧୁରନ୍ଧର (୨୦୨୫): ୧୨୧୭ କୋଟି
- KGF ଚାପ୍ଟର ୨ (୨୦୨୨): ୧,୨୧୫ କୋଟି
- ଜବାନ (୨୦୨୩): ୧,୧୪୮.୩୨ କୋଟି
- ପଠାନ (୨୦୨୩): ୧,୦୫୦.୩୦ କୋଟି
- କଲ୍କି ୨୮୯୮AD (୨୦୨୪): ୧,୦୪୨–୧,୧୦୦ କୋଟି
- ଆନିମଲ (୨୦୨୩): ୯୧୭.୮୨ କୋଟି
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ