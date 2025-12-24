'ଛାବା', 'ପଠାନ' ସମେତ ଏହି ଫିଲ୍ମର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲା 'ଧୁରନ୍ଧର', ଭାରତରେ ୬୦୦ କୋଟି କଲା ପାର୍
କମୁନି 'ଧୁରନ୍ଧର' କ୍ରେଜ । ଭାରତରେ ୬୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ପାର୍ କରି ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ଆୟ କରିଥିବା ବଲିଉଡ୍ ଫିଲ୍ମ ପାଲଟିଛି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 24, 2025 at 12:34 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଅନେକ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପରେ ରଣଭୀର ସିଂହ, ଅକ୍ଷୟ ଖନ୍ନା, ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତ, ଆର. ମାଧବନ ଏବଂ ଅର୍ଜୁନ ରାମପାଲ ଅଭିନୀତ ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଆକ୍ସନ ଥ୍ରୀଲର 'ଧୁରନ୍ଧର' ଏବେ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଆଉ ଏକ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । 'ଧୁରନ୍ଧର' ଏହାର ରିଲିଜକୁ 19 ଦିନ ପୂରଣ କରିଛି । ଏହି 19 ଦିନରେ, ଏହା ଭାରତରେ ସହଜରେ 600 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାର୍ କରିଛି । ଧୁରନ୍ଧର ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ହଲିଉଡ୍ ଫିଲ୍ମ 'ଅବତାର: ଫାୟାର ଆଣ୍ଡ ଆଶ୍' କୁ ମଧ୍ୟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛି । 'ଅବତାର 3' ଭାରତରେ ରୋଜଗାର କରିବା କଷ୍ଟକର ହେଉଛି । 'ଧୁରନ୍ଧର' 2025 ର ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ଭାରତୀୟ ଫିଲ୍ମ ପାଲଟିଛି । ଖୁବଶୀଘ୍ର ଏହା 1000 କୋଟି କ୍ଲବରେ ସାମିଲ ହେବ । ଯଦି ଏହା 1000 କୋଟି ଟଙ୍କା ହାସଲ କରେ, ତେବେ ଏହା 2025 ରେ ଏହା ହାସଲ କରିଥିବା ଏକମାତ୍ର ଫିଲ୍ମ ହେବ ।
'ଧୁରନ୍ଧର' ବକ୍ସ ଅଫିସ କଲେକ୍ସନ
'ଧୁରନ୍ଧର' କେବଳ ୧୯ ଦିନରେ ଭାରତରେ ୬୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ପାର୍ କରିଛି । ଧୁରନ୍ଧର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ୨୧୮ କୋଟି, ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ୨୬୧.୫ କୋଟି, ୧୫ ତାରିଖରୁ ୧୮ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାରି ଦିନରେ ୧୧୯ କୋଟି ଏବଂ ୧୯ ତାରିଖରେ ୨୦.୪୦ କୋଟି ରୋଜଗାର କରିଛି । ଫଳରେ ଫିଲ୍ମର ଭାରତୀୟ କଲେକ୍ସନ ୬୧୯.୩୦ କୋଟି ହୋଇଛି । ଏହା କରି, ଧୁରନ୍ଧର, ଛାବା (୬୦୧.୫୪ କୋଟି), ସ୍ତ୍ରୀ ୨ (୫୯୭.୯୯ କୋଟି), ଆନିମଲ (୫୫୩.୮୭ କୋଟି), ପଠାନ (୫୪୩.୦୯ କୋଟି), ଏବଂ ଗଦର ୨ (୫୨୫.୭ କୋଟି) ଭଳି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛି ।
ଏବେ ଏହି ଫିଲ୍ମର ପାଳି
ଧୁରନ୍ଧର ଏବେ ଏହି ଫିଲ୍ମର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି । ଯେଉଁଥିରେ କାନ୍ତାରା: ଚାପ୍ଟର 1 (622.44 କୋଟି ଟଙ୍କା), ଜବାନ (640.25 କୋଟି ଟଙ୍କା), କଲ୍କି 2898AD (646.31 କୋଟି ଟଙ୍କା), RRR (782.2 କୋଟି ଟଙ୍କା), KGF 2 (859.7 କୋଟି ଟଙ୍କା), ବାହୁବଲୀ 2 (1030.42 କୋଟି ଟଙ୍କା), ଏବଂ ପୁଷ୍ପା 2 (1234.1 କୋଟି ଟଙ୍କା) ସାମିଲ । ଧୁରନ୍ଧର ଏହି ତାଲିକାରେ ଛାବାକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଭାରତରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ବଲିଉଡ୍ ଫିଲ୍ମ ହୋଇଛି, ଏବଂ ଏବେ ଶାହାରୁଖ ଖାନଙ୍କ ଜବାନ ଏହି ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ।
୨୦୨୫ର ପ୍ରଥମ ୧୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଥିବା ବନିବ ଧୁରନ୍ଧର
ଧୁରନ୍ଧର ୨୦୨୫ର ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଲଟିଛି । ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ, ଧୁରନ୍ଧର ୧୭ ଦିନରେ ୮୭୦ କୋଟି ରୋଜଗାର କରିଛି ଏବଂ ୧୮ ଏବଂ ୧୯ତମ ଦିନରେ ଆୟ ସହ ଏହା ନିସନ୍ଦେହରେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ୯୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ପାର୍ କରିବ । ନିର୍ମାତାମାନେ ଏବେ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ୧୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ କଲେକ୍ସନକୁ ସେୟାର କରିବାକୁ ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଯଦି ଏହା ହୁଏ, ତେବେ ଧୁରନ୍ଧର ୨୦୨୫ର ଏକମାତ୍ର ୧୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟକାରୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ହେବ, ଯେତେବେଳେ କାନ୍ତାରା ଚାପ୍ଟର ୧ ଏବଂ ଛାବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହରାଇଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ଯ ପଢନ୍ତୁ: 550କୋଟି ପାର୍ କଲା 'ଧୁରନ୍ଧର', ଏତିକି କମାଇଲା 'ଅବତାର 3'
2025 ରେ ସର୍ବାଧିକ ଆୟ କରିଥିବା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର:
- ଧୁରନ୍ଧର- 870.36 କୋଟି
- କାନ୍ତାରା ଚାପ୍ଟର 1-853 କୋଟି
- ଛାବା- 801 କୋଟି
- ସୈୟାରା- 579.23 କୋଟି
- କୁଲି- 514 କୋଟି
'ଅବତାର: ଫାୟାର ଆଣ୍ଡ ଆଶ' କଲେକ୍ସନ
ଧୁରନ୍ଧର କ୍ରେଜ ମଧ୍ୟରେ, ଜେମ୍ସ କ୍ୟାମେରନଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ଅବତାର: ଫାୟାର ଆଣ୍ଡ ଆଶ, ଭାରତରେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା କ୍ରମଶଃ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଛି । ଅବତାର 3 ଭାରତରେ ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ 9.25 କୋଟି ଆୟ କରିଛି । ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ମୋଟ ଭାରତୀୟ ଆୟ ବର୍ତ୍ତମାନ 85.50 କୋଟି ହୋଇଛି, ଏବଂ ଏହା ଏବେ 100 କୋଟି ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ