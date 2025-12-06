ETV Bharat / entertainment

ପ୍ରଥମ ଦିନରେ 'ଧୁରନ୍ଧର' ରେକର୍ଡ; କମାଇଲା ଏତେ କୋଟି, 'ଥାମା ଏବଂ ସୈୟାରା'କୁ ପକାଇଲା ପଛରେ

ମନ ଜିତିଲା 'ଧୁରନ୍ଧର' । ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହ ଧୂଆଁଧାର ଓପନିଂ କରିଛି । ବନିଲା ରମଭୀର ସିଂ କ୍ୟାରିଆରର ସର୍ବାଧିକ ଆୟ କରିଥିବା ଫିଲ୍ମ ।

DHURANDHAR BOX OFFICE DAY 1
DHURANDHAR BOX OFFICE DAY 1 (film poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 6, 2025 at 10:47 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ରଣବୀର ସିଂ ନିର୍ମାତା ଆଦିତ୍ୟ ଧରଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଧୁରନ୍ଧର ସହ ବଡ଼ ପରଦାକୁ ଫେରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ସ୍ପାଏ ଆକ୍ସନ୍ ଥ୍ରିଲର୍ ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଗତକାଲି, ଡିସେମ୍ବର 5 ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି । ଏହା ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହ ଆଶା ଠାରୁ ଅଧିକ ଆୟ କରି ଅନେକ ଫିଲ୍ମର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି ଏବଂ ବନିଛି ରଣବୀରଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଓପନର ଫିଲ୍ମ ।

'ଧୁରନ୍ଧର' ବକ୍ସ ଅଫିସ କଲେକ୍ସନ

ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଟ୍ରାକର ସାକନିକଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, 'ଧୁରନ୍ଧର' ଏହାର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଭାରତରେ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ 27 କୋଟି ଟଙ୍କା କଲେକ୍ସନ କରିଛି । ଏହା ସହ, ଫିଲ୍ମଟି 2025 ର ସର୍ବକାଳୀନ ସର୍ବାଧିକ ଓପନର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହୋଇଛି । ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଥମ ଦିନର କଲେକ୍ସନ ଆହାନ ପାଣ୍ଡେ ଏବଂ ଅନୀତ ପାଡ୍ଡାଙ୍କ ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ରୋମାଣ୍ଟିକ ଡ୍ରାମା 'ସୈୟାରା'କୁ ମଧ୍ୟ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛି, ଯାହା ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଭାରତରେ 21.9 କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଥିଲା । ଏହା ସହିତ, ଧୁରନ୍ଧର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ 'ଥାମା' ପ୍ରଥମ ଦିନର କଲେକ୍ସନକୁ ମଧ୍ୟ ପଛରେ ପକାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି, ଯାହା 24 କୋଟି ଟଙ୍କା ସହ ଓପନିଂ କରିଥିଲା ।

ଧୁରନ୍ଧର ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଓପନିଂ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଏବେ ବି ଗୋଟିଏ ଫିଲ୍ମ ପଛରେ ଅଛି । ୨୦୨୫ର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓପନର ହେଉଛି ବିକି କୌଶଳ ଏବଂ ରଶ୍ମିକାଙ୍କ ଐତିହାସିକ ଆକ୍ସନ୍ ଡ୍ରାମା "ଛାବା"। ଏହି ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା ଏହି ସିନେମା ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ୩୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଥିଲା ।

ରଣବୀର ସିଂଙ୍କ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବାଧିକ ଓପନର

ଧୁରନ୍ଧର ପୂର୍ବରୁ, ରଣବୀର ସିଂଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଓପନିଂରେ ସଞ୍ଜୟ ଲୀଲା ଭଂସାଲୀଙ୍କ ପଦ୍ମାବତ (୨୪ କୋଟି) ଏବଂ ରୋହିତ ଶେଟ୍ଟୀଙ୍କ ସିମ୍ବା (୨୦.୭୨ କୋଟି) ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା । ତେବେ ଧୁରନ୍ଧର ଉଭୟକୁ ପଛରେ ପକାଇଛି ଏବଂ ଏହା ଶେଷରେ ରଣବୀରଙ୍କ ସର୍ବକାଳୀନ ସର୍ବାଧିକ ଓପନର ହୋଇସାରିଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ପରଦାରେ 'ଧୁରନ୍ଧର'; ରଣଭୀରଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'ପଇସା ବସୁଲ ନା ଫ୍ଲପ୍', ଜାଣନ୍ତୁ ରିଭ୍ୟୁ

ଧୁରନ୍ଧର ଫିଲ୍ମ ରନ୍ ଟାଇମ୍ ତିନି ଘଣ୍ଟା 32 ମିନିଟ୍ । ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, 'ଧୁରନ୍ଧର' ଏକ ମୌଳିକ କାହାଣୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ, ଯାହା ଅଜିତ ଡୋଭାଲ (ଭାରତୀୟ ସୁପର ସ୍ପାଇ ଏବଂ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରାମର୍ଶଦାତା) ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ, ଯିଏ ଏକ ବଡ଼ ସଙ୍କଟକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଶତ୍ରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଯାଆନ୍ତି । ଆଦିତ୍ୟ ଧରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ରଣବୀର ସିଂଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଫିଲ୍ମରେ ଆର ମାଧବନ, ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତ, ଅର୍ଜୁନ ରାମପାଲ, ଅକ୍ଷୟ ଖନ୍ନା, ସାରା ଅର୍ଜୁନ ଏବଂ ରଜତ ବେଦୀ ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

DHURANDHAR
RANVEER SINGH
ଧୁରନ୍ଧର ପ୍ରଥମ ଦିନ କଲେକ୍ସନ
ରଣଭୀର ସିଂ
DHURANDHAR BOX OFFICE DAY 1

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.