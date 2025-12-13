'ଧୁରନ୍ଧର' ବକ୍ସ ଅଫିସ: ୨୫୦ କୋଟି ପାର୍ କଲା ଫିଲ୍ମ, ଭାଙ୍ଗିଲା 'ୱାର୍ ୨' ରେକର୍ଡ
'ଧୁରନ୍ଧର' ଶୁକ୍ରବାର ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଧମାଲ ମଚାଇଛି । ଫିଲ୍ମଟି ୮ମ ଦିନରେ ଏକ ବଡ଼ କଲେକ୍ସନ୍ ସହ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିଛି ।
Published : December 13, 2025 at 12:26 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ରାଜ କରୁଛି ରଣଭୀର ସିଂଙ୍କ 'ଧୁରନ୍ଧର' । ଦିନକୁ ଦିନ ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ କ୍ରେଜ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି । ଲୋକେ ଫିଲ୍ମକୁ ପସନ୍ଦ କରିବା ସହ ବ୍ଲକବ୍ଲଷ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି । ଫିଲ୍ମର ଅନେକ ସିନ୍ ମଧ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି । ଏହା ସହ ଫିଲ୍ମ ମୋଟା ଅଙ୍କର ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ କରୁଛି । ଫିଲ୍ମର ରିଲିଜର ଅଷ୍ଟମ ଦିନରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଶୁକ୍ରବାରରେ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଧମାକା କରିଥିଲା । 'ଧୁରନ୍ଧର' ରୋଜଗାର ପୁଣି ଥରେ ଆକାଶଛୁଆଁ ହୋଇଛି । ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଭାରତରେ, ଫିଲ୍ମଟି 250 କୋଟି ପାର୍ କରିଛି ।
'ଧୁରନ୍ଧର' ବକ୍ସ ଅଫିସ କଲେକ୍ସନ
'ଧୁରନ୍ଧର' ୨୮.୬୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ସହ ଓପନିଂ କରିଥିଲା । ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଏହା ୩୩.୧୦ କୋଟି ଏବଂ ତୃତୀୟ ଦିନରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମ ରବିବାର, ଏହା ୪୪.୮୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଥିଲା । ଘରୋଇ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଏହାର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହାନ୍ତରେ, ଧୁରନ୍ଧର ଭାରତରେ ମୋଟ ୧୦୬.୫୦ କୋଟି ଏବଂ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ୧୬୦.୧୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଥିଲା । ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ୨୪.୩୦ କୋଟି, ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ ୨୮.୬୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଥିଲା ଏବଂ ପାଞ୍ଚ ଦିନରେ ଭାରତରେ ୧୫୯.୪୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରି ୧୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ପାର କରିଥିଲା ।
ଭାଙ୍ଗିଲା 'ୱାର 2' ରେକର୍ଡ
ଫିଲ୍ମଟି ଷଷ୍ଠ ଦିନରେ 29.20 କୋଟି ଏବଂ ସପ୍ତମ ଦିନରେ 29.40 କୋଟି ଆୟ କରିଛି । ସରକାରୀ ସଂଖ୍ୟା ଅନୁଯାୟୀ, ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହରେ ଭାରତରେ ଫିଲ୍ମର ମୋଟ କଲେକ୍ସନ 218.25 କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଅଷ୍ଟମ ଦିନରେ, ଫିଲ୍ମଟି 34.70 କୋଟି ଆୟ କରି ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଏହା ଧୁରନ୍ଧରଙ୍କ ତୃତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ଦୈନିକ ଆୟ । ଏହା ସହ ଧୁରନ୍ଧର ଘରୋଇ କଲେକ୍ସନ 252.70 କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଧୁରନ୍ଧର ଘରୋଇ ବକ୍ସ ଅଫିସ କଲେକ୍ସନ ହ୍ରିତିକ୍ ରୋଶନ ଏବଂ ଜୁନିଅର ଏନଟିଆରଙ୍କ ଅଭିନୀତ ସ୍ପାଇ ଆକ୍ସନ ଫିଲ୍ମ 'ୱାର 2' (236 କୋଟି ଘରୋଇ)ର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି। ଏହା ସହିତ, ଧୁରନ୍ଧର ବର୍ଷର ଶ୍ରେଷ୍ଠ 5 ଆୟକାରୀ ଫିଲ୍ମ ତାଲିକାରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଛି ।
ନିର୍ମାତାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଫିଲ୍ମର କଲେକ୍ସନ:
- ପ୍ରଥମ ଦିନ: 28 କୋଟି
- ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ: 33.10 କୋଟି
- ତୃତୀୟ ଦିନ: 44.80 କୋଟି
- ଚତୁର୍ଥ ଦିନ: 24.30 କୋଟି
- ପଞ୍ଚମ ଦିନ: 28.60 କୋଟି
- ଷଷ୍ଠ ଦିନ: 29.20 କୋଟି
- ସପ୍ତମ ଦିନ: 29.40 କୋଟି
- ଅଷ୍ଟମ ଦିନ: 34.70 କୋଟି
ମୋଟ କଲେକ୍ସନ 252.70 କୋଟି
'ଧୁରନ୍ଧର' ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହା ଏକ ମୌଳିକ କାହାଣୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ, ଯାହା ଅଜିତ ଡୋଭାଲ (ଭାରତୀୟ ସୁପର ସ୍ପାଇ ଏବଂ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରାମର୍ଶଦାତା) ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ, ଯିଏ ଏକ ବଡ଼ ସଙ୍କଟକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଶତ୍ରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଯାଆନ୍ତି । ଆଦିତ୍ୟ ଧରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ରଣଭୀର ସିଂଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଫିଲ୍ମରେ ଆର ମାଧବନ, ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତ, ଅର୍ଜୁନ ରାମପାଲ, ଅକ୍ଷୟ ଖନ୍ନା, ସାରା ଅର୍ଜୁନ ଏବଂ ରଜତ ବେଦୀ ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ।
