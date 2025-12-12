କମୁନି 'ଧୁରନ୍ଧର' କ୍ରେଜ, ସପ୍ତାହକରେ 200 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଆୟ
ରଣଭୀର ସିଂଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'ଧୁରନ୍ଧର' ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଦମଦାର ରୋଜଗାର କରିଛି । ଅନେକ ଫିଲ୍ମର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି ।
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ରଣଭୀର ସିଂହଙ୍କ ଅଭିନୀତ 'ଧୁରନ୍ଧର' ଫିଲ୍ମଟି ବର୍ଷର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଫିଲ୍ମ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହୋଇଛି । ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବା ପର ଠାରୁ ଫିଲ୍ମଟି ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହ ଦମଦାର ରୋଜଗାର କରୁଛି ।ଏଥିସହ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବ୍ୟାପକ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଯାହା ଦର୍ଶକଙ୍କ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଉଛି । ଆଦିତ୍ୟ ଧରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ମୁକ୍ତିଲାଭର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ 200 କୋଟି ଆୟ କରି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି ଏବଂ ଅନେକ ଫିଲ୍ମକୁ ପଛରେ ପକାଇଛି ।
'ଧୁରନ୍ଧର' ବକ୍ସ ଅଫିସ କଲେକ୍ସନ
ସାକନିକଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଫିଲ୍ମଟି ପ୍ରଥମ ଦିନରେ 28 କୋଟି ସହ ବମ୍ପର ଓପନିଂ କରିଥିଲା । ଏହା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଫିଲ୍ମର ଆୟରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବାରେ ଲାଗିଛି । ଫିଲ୍ମଟି ରିଲିଜର ସପ୍ତମ ଦିନ ଗୁରୁବାର ୨୭ କୋଟି ରୋଜଗାର କରିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଏହାର ମୋଟ କଲେକ୍ସନ ୨୦୭.୨୫ କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଗୁରୁବାର, ଡିସେମ୍ବର ୧୧, ୨୦୨୫ରେ, ଫିଲ୍ମର ମୋଟ ହିନ୍ଦୀ ଅକ୍ୟୁପାନ୍ସି ୩୯.୫୩% ଥିଲା । ରାତିର ଶୋ’ରେ ସର୍ବାଧିକ ୫୯.୮୩% ଅକ୍ୟୁପାନ୍ସି ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ଏହା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାର ଶୋ’ରେ ୪୪.୯୨%, ଅପରାହ୍ନର ଶୋ’ରେ ୩୪.୭୦% ଏବଂ ସକାଳର ଶୋ’ରେ ୧୮.୬୨% ଦେଖାଯାଇଥିଲା ।
ପ୍ରଥମ ଦିନ- 28 କୋଟି
ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ- 32 କୋଟି
ତୃତୀୟ ଦିନ- 43 କୋଟି
ଚତୁର୍ଥ ଦିନ- 23.25 କୋଟି
ପଞ୍ଚମ ଦିନ- 27 କୋଟି
ଷଷ୍ଠ ଦିନ- 27 କୋଟି
ସପ୍ତମ ଦିନ- 27 କୋଟି
ମୋଟ କଲେକ୍ସନ 207.25 କୋଟି
'ଧୁରନ୍ଧର' ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହା ପାକିସ୍ତାନର ଘଟଣା ଉପରେ ଆଧାରିତ । ରଣଭୀର ସିଂହ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଗୁପ୍ତଚର ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରନ୍ତି ଯିଏ ଲିଆରିରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନେଟୱାର୍କରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି । ଏଥିରେ ଅକ୍ଷୟ ଖନ୍ନା, ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତ, ଅର୍ଜୁନ ରାମପାଲ, ସାରା ଅର୍ଜୁନ, ଏବଂ ଆର. ମାଧବନ ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଅକ୍ଷୟ ଖନ୍ନା ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ରେହମାନ ଡକାୟତ ଖଳନାୟକ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ଅଭିନୟ ଏବଂ ଏଣ୍ଟ୍ରି ସିନ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂରେ ରହିଛି ଏବଂ ଲୋକେ ତାଙ୍କର ଅଭିନୟର ଫ୍ୟାନ୍ ହୋଇଛନ୍ତି । ତେବେ ଫିଲ୍ମର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ 19 ତାରିଖରେ ସିନେମା ହଲରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି।
