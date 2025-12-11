ETV Bharat / entertainment

ବକ୍ସ ଅଫିସରେ 'ଧୁରନ୍ଧର' ଧମାକା, ଖୁବଶୀଘ୍ର 200 କୋଟି କ୍ଲବରେ ହେବ ସାମିଲ

ଦିନକୁ ଦିନ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ରାଜ୍ କରୁଛି 'ଧୁରନ୍ଧର' । ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ବି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ । ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟିବା ସହ କରୁଛି ବମ୍ପର ରୋଜଗାର । ଜାଣନ୍ତୁ ଫିଲ୍ମର ଆୟ...

dhurandhar box office collection day 6
dhurandhar box office collection day 6 (Photo: Film Poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 11, 2025 at 11:34 AM IST

1 Min Read
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଡିସେମ୍ବର 5ରେ ରିଲିଜ କରିଥିବା 'ଧୁରନ୍ଧର' ଆଜି ସପ୍ତମ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ ପୂର୍ବରୁ କ୍ରେଜ ରହିଥିବା ବେଳେ ରିଲିଜ ପରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭିନ୍ନ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏହା ଦିନକୁ ଦିନ ଧମାକା କରିବାରେ ଲାଗିଛି । ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ 200 କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିବା ସହ ଏକ ଦୃଢ଼ ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ କଲେକ୍ସନ୍ କରୁଛି । "ଧୁରନ୍ଧର"ର କାହାଣୀ, ଆକ୍ସନ୍ ଏବଂ ଚରିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନୋରଞ୍ଜନ କରୁଛି । ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ପଞ୍ଚମ ଦିନ ମଙ୍ଗଳବାର ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ନୂଆ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଷଷ୍ଠ ଦିନରେ ଫିଲ୍ମଟି କେତେ ରୋଜଗାର କରିଛି ।

'ଧୁରନ୍ଧର' ବକ୍ସ ଅଫିସ କଲେକ୍ସନ

ଆଦିତ୍ୟ ଧରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏହି ଆକ୍ସନ୍ ଥ୍ରୀଲରରେ ରଣବୀର ସିଂ, ଅକ୍ଷୟ ଖନ୍ନା, ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତ, ଅର୍ଜୁନ ରାମପାଲ ଏବଂ ଆର. ମାଧବନଙ୍କ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ କଳାକାର ଅଛନ୍ତି । ସମସ୍ତ ଚରିତ୍ର ଓ କାହାଣୀ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁଛି । ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ବି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ । ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟିବା ସହ କରୁଛି ବମ୍ପର ରୋଜଗାର । ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଫିଲ୍ମଟି ୨୮.୬୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ସହ ଓପନିଂ କରିଥିଲା । ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ୩୩.୧୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ୪୪.୮୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଥିଲା । ଘରୋଇ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଏହାର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ, ଧୁରନ୍ଧର ଭାରତରେ ମୋଟ ୧୦୬.୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ୧୬୦.୧୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଥିଲା ।

ସେହିପରି ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ୨୪.୩୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ ୨୮.୬୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଥିଲା । 5ମ ଦିନରେ ଭାରତରେ ୧୫୯.୪୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରି ଫିଲ୍ମଟି ୧୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ପାର୍ କରିଛି । ସାକନିକଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଫିଲ୍ମଟି ଷଷ୍ଠ ଦିନରେ ୨୬.୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଛି । ଫଳରେ ଫିଲ୍ମର ମୋଟ କଲେକ୍ସନ ୧୮୦ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।

ନିର୍ମାତାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଫିଲ୍ମର କଲେକ୍ସନ:

  • ପ୍ରଥମ ଦିନ: 28 କୋଟି
  • ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ: 33.10 କୋଟି
  • ତୃତୀୟ ଦିନ: 44.80 କୋଟି
  • ଚତୁର୍ଥ ଦିନ: 24.30 କୋଟି
  • ପଞ୍ଚମ ଦିନ: 28.60 କୋଟି

ମୋଟ କଲେକ୍ସନ 159.40 କୋଟି

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

