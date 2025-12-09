ETV Bharat / entertainment

ପଇସା ଛାଣୁଛି 'ଧୁରନ୍ଧର', 4 ଦିନରେ କମାଇଲା ଏତେ କୋଟି

'ଧୁରନ୍ଧର' ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ରାଜ୍ କରୁଛି । ଫିଲ୍ମ ଲୋକଙ୍କ ମନ ଜିତିବା ସହ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଆୟ କରୁଛି । 4 ଦିନରେ କେତେ ଆୟ କଲା ? ଜାଣନ୍ତୁ,

Dhurandhar box office collection day 4
Dhurandhar box office collection day 4 (Photo: Film Poster)
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ରଣଭୀର ସିଂହ ଏଥର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'ଧୁରନ୍ଧର' ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଏକ ସେନସନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ବହୁତ ଦିନ ପରେ ରଣଭୀରଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଛି ଏବଂ ଧମାକା କରୁଛି । 'ଧୁରନ୍ଧର'ରେ ରଣଭୀରଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅର୍ଜୁନ ରାମପାଲ, ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତ, ଅକ୍ଷୟ ଖନ୍ନା ଏବଂ ଆର. ମାଧବନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ହେଲେ ଅକ୍ଷୟ ଲାଇମଲାଇଟକୁ ଆସିଛନ୍ତି । ସେ ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଖଳନାୟକ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ହେଁ ତାଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି । ଲୋକେ ପ୍ରଶଂସାରେ ପୋତିଥିବା ବେଳେ ଫିଲ୍ମ ପ୍ରତି କ୍ରେଜ ବଢିବାରେ ଲାଗୁଛି । ତେବେ ଏହି ଫିଲ୍ମ କେବଳ ଯେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ନୁହଁ ବରଂ ବମ୍ପର ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ କରୁଛି । 4 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହା 100 କୋଟି ପାର୍ କରିବା ସହ ଏକ ନୂଆ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।

'ଧୁରନ୍ଧର' ବକ୍ସ ଅଫିସ କଲେକ୍ସନ

ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଆଦିତ୍ୟ ଧରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏବଂ ଉରି: ଦ ସର୍ଜିକାଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ପରେ, ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ମଟି ପୁଣି ଥରେ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ରାଜ କରୁଛି । ସାକନିକଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଫିଲ୍ମଟି ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ୨୮ କୋଟି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ 32 କୋଟି ଏବଂ ତୃତୀୟ ଦିନରେ 43 କୋଟି ଆୟ କରିଛି । ରବିବାର ଫିଲ୍ମର ସାମଗ୍ରିକ ଅକୁପାନ୍ସି ହାର ଥିଲା 34.38% ରହିଛି । ସେହିପରି 4ର୍ଥ ଦିନରେ ବି ଫିଲ୍ମ 23 କୋଟି ଆୟ କରିଛି । ଫଳରେ 'ଧୁରନ୍ଧର' ଘରୋଇ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ମୋଟ 126 କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ସେପଟେ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଫିଲ୍ମ ୧୬୦.୧୫ କୋଟି ଆୟ କରିଛି । ଏହା ସହିତ, ଧ୍ରୁନ୍ଧର ରଣବୀର ସିଂହଙ୍କ ୮ମ ୧୦୦ କୋଟିର ଫିଲ୍ମ ପାଲଟିଛି ।

'ଧୁରନ୍ଧର' ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହା ଏକ ମୌଳିକ କାହାଣୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ, ଯାହା ଅଜିତ ଡୋଭାଲ (ଭାରତୀୟ ସୁପର ସ୍ପାଇ ଏବଂ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରାମର୍ଶଦାତା) ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ, ଯିଏ ଏକ ବଡ଼ ସଙ୍କଟକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଶତ୍ରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଯାଆନ୍ତି । ଆଦିତ୍ୟ ଧରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ରଣଭୀର ସିଂଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଫିଲ୍ମରେ ଆର ମାଧବନ, ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତ, ଅର୍ଜୁନ ରାମପାଲ, ଅକ୍ଷୟ ଖନ୍ନା, ସାରା ଅର୍ଜୁନ ଏବଂ ରଜତ ବେଦୀ ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ।

