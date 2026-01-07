ETV Bharat / entertainment

ଧମାକା କରୁଛି 'ଧୁରନ୍ଧର'; 199 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଲା ଟିକେଟ୍, 33 ଦିନରେ କମାଇଲା ଏତେ କୋଟି

'ଧୁରନ୍ଧର' ଏବେ ଭାରତର ତୃତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ଫିଲ୍ମ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜକୁ ମାସେ ପୂରିଲେ ହେଁ କ୍ରେଜ କମିବାର ନା ନେଉନି । ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ କଲାଣି ଆୟ...

DHURANDHAR BOX OFFICE COLLECTION
DHURANDHAR BOX OFFICE COLLECTION (ିଗତସ ଜଦେୂାୀେ)
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ରଣଭୀର ସିଂହଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'ଧୁରନ୍ଧର' ରିଲିଜର 33 ଦିନ ପୂରଣ କରିଛି । ଫିଲ୍ମଟି ଘରୋଇ ଏବଂ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ ଉଭୟରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି । 'ଧୁରନ୍ଧର' ଘରୋଇ ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ ସଂଗ୍ରହରେ 800 କୋଟି ଏବଂ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ 1200 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅତିକ୍ରମ କରିଛି । ଭାରତରେ 700 ଏବଂ 800 କୋଟି ରୋଜଗାର କରିଥିବା ପ୍ରଥମ ବଲିଉଡ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଲଟିଛି । ଏହା ଏବେ ଭାରତର ତୃତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଫିଲ୍ମଟି ଏହାର 33ତମ ଦିନରେ କେତେ କଲେକ୍ସନ କରିଛି ?

'ଧୁରନ୍ଧର' କଲେକ୍ସନ

'ଧୁରନ୍ଧର' ଏହାର ପଞ୍ଚମ ସୋମବାର, ଅର୍ଥାତ୍ 32ତମ ଦିନରେ 5.40 କୋଟି ରୋଜଗାର କରିଛି । 32 ଦିନରେ ଧୂରନ୍ଧରର ମୋଟ ଘରୋଇ କଲେକ୍ସନ 825.70 କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ସାକନିକଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଫିଲ୍ମଟି 33ତମ ଦିନରେ 4.75 କୋଟି ରୋଜଗାର କରିଛି । ନିର୍ମାତାମାନେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଧୁରନ୍ଧରର ଟିକେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ 199କୁ ହ୍ରାସ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଫିଲ୍ମର ଆୟ ଉପରେ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ନଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ, ଧୁରନ୍ଧର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ 218 କୋଟି, ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ 261.5 କୋଟି, ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହରେ 189.3 କୋଟି ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ସପ୍ତାହରେ 115.70 କୋଟି ରୋଜଗାର କରିଛି ।

'ପୁଷ୍ପା 2' ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ 'ଧୁରନ୍ଧର'

ସାକନିକଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଧୁରନ୍ଧର ଓସ୍କାର ବିଜେତା ଫିଲ୍ମ RRR (୧୨୩୦ କୋଟି ଟଙ୍କା)କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛି । ଧୁରନ୍ଧର ଏବେ ଭାରତର ଚତୁର୍ଥ ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ଫିଲ୍ମ । ଧୁରନ୍ଧର ଏବେ ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନ ଏବଂ ରଶ୍ମିକା ଅଭିନୀତ ଆକ୍ସନ ଡ୍ରାମା ପୁଷ୍ପା ୨ ସହ ମୁକାବିଲା କରୁଛି, ଯାହା ୧୮୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଆୟ କରିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ, ଧୁରନ୍ଧର KGF ୨ ଏବଂ RRRକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ପୁଷ୍ପା ୨ର ରେକର୍ଡ ଛୁଇଁବା ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ, କାରଣ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ରଭାସଙ୍କ "ଦ ରାଜା ସାବ" ଏବଂ ବିଜୟଙ୍କ "ଜନ ନେତା" ମୁକ୍ତିଲାଭ କରୁଛି । ଏହି ସମୟରେ, ବର୍ଡର ୨ ଜାନୁଆରୀ ୨୩ ତାରିଖରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ।

ରଣଭୀରଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ, ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଅକ୍ଷୟ ଖାନ୍ନା, ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତ, ଅର୍ଜୁନ ରାମପାଲ, ଆର. ମାଧବନ, ସାରା ଅର୍ଜୁନ ଏବଂ ଆହୁରି ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାରେ ଅଛନ୍ତି । ଆଦିତ୍ୟ ଧରଙ୍କ ଲିଖିତ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏହି ଗୁପ୍ତଚର ଫିଲ୍ମଟି ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଏବଂ ଗୁପ୍ତ ଅପରେସନ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ। ଧର ତାଙ୍କ ଭାଇ ଲୋକେଶ ଧରଙ୍କ ସହିତ ଜିଓ ଷ୍ଟୁଡିଓର ଜ୍ୟୋତି ଦେଶପାଣ୍ଡେଙ୍କ ସହିତ ସେମାନଙ୍କ B62 ଷ୍ଟୁଡିଓ ବ୍ୟାନରରେ ଫିଲ୍ମଟି ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

