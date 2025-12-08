ବଢୁଛି 'ଧୁରନ୍ଧର' କ୍ରେଜ, 3 ଦିନରେ 100 କୋଟି ପାର୍
ଦିନକୁ ଦିନ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି 'ଧୁରନ୍ଧର' କ୍ରେଜ । 3 ଦିନରେ 100 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଆୟ କରି ରଣଭୀର ସିଂଙ୍କ ୮ମ ସର୍ବାଧିକ ଆୟ କରିଥିବା ଫିଲ୍ମ ହୋଇଛି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 8, 2025 at 3:18 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ରଣଭୀର ସିଂଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'ଧୁରନ୍ଧର' ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଧମାକାଦାର ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି । ଡିସେମ୍ବର 5 ତାରିଖରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଥିଏଟରରେ ପ୍ରତିଦିନର କଲେକ୍ସନ ସହ ଲୋକଙ୍କ ମନ ଜିତୁଛି । ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଏହାର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ 100 କୋଟି ଆୟ କରିଛି । ଏହା ଏହାର ପ୍ରଥମ ରବିବାର ସର୍ବାଧିକ ଆୟ କରି ନୂଆ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । କେବଳ ଭାରତରେ ନୁହଁ ବିଶ୍ୱରେ ଫିଲ୍ମର କ୍ରେଜ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ରିଲିଜର 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଫିଲ୍ମ ଭାରତରେ 100 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଓ ବିଶ୍ୱରେ ଫିଲ୍ମ 160 କୋଟି ଆୟ କରିଛି ।
'ଧୁରନ୍ଧର' ବକ୍ସ ଅଫିସ କଲେକ୍ସନ
ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଆଦିତ୍ୟ ଧରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏବଂ ଉରି: ଦ ସର୍ଜିକାଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ପରେ, ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ମଟି ପୁଣି ଥରେ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ରାଜ କରୁଛି । ନିର୍ମାତାମାନେ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ଫିଲ୍ମର ଘରୋଇ ଏବଂ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଆୟକୁ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ନିର୍ମାତାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଧୁରନ୍ଧର ଏହାର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାର କରିଛି । ଫିଲ୍ମଟି ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ୨୮.୬୦ କୋଟି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ୩୩.୧୦ କୋଟି ଏବଂ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ୪୪.୮୦ କୋଟି ଆୟ କରିଛି । ରବିବାର ଫିଲ୍ମର ସାମଗ୍ରିକ ଅକୁପାନ୍ସି ହାର ଥିଲା ୫୩.୪୭% । ଧ୍ରୁନ୍ଧର ଘରୋଇ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ମୋଟ ୧୦୬.୫୦ କୋଟି ଏବଂ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ୧୬୦.୧୫ କୋଟି ଆୟ କରିଛି । ଏହା ସହିତ, ଧ୍ରୁନ୍ଧର ରଣବୀର ସିଂହଙ୍କ ୮ମ ୧୦୦ କୋଟିର ଫିଲ୍ମ ପାଲଟିଛି ।
ରଣଭୀର ସିଂଙ୍କ 100 କୋଟି ଆୟକାରୀ ଫିଲ୍ମ:-
- ପଦ୍ମାବତ (300.26 କୋଟି ଟଙ୍କା)
- ସିମ୍ବା (240.22 କୋଟି ଟଙ୍କା)
- ବାଜିରାଓ ମସ୍ତାନୀ (184 କୋଟି ଟଙ୍କା)
- ରକି ଔର ରାନୀ କି ପ୍ରେମ କାହାନୀ (153.3 କୋଟି ଟଙ୍କା)
- ଗଲି ବଏ (139.98 କୋଟି ଟଙ୍କା)
- ଗୋଲିୟୋଁ କି ରାସଲୀଲା (110 କୋଟି ଟଙ୍କା)
- ଧୁରନ୍ଧର (106.50 କୋଟି)
'ଧୁରନ୍ଧର' ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହା ଏକ ମୌଳିକ କାହାଣୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ, ଯାହା ଅଜିତ ଡୋଭାଲ (ଭାରତୀୟ ସୁପର ସ୍ପାଇ ଏବଂ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରାମର୍ଶଦାତା) ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ, ଯିଏ ଏକ ବଡ଼ ସଙ୍କଟକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଶତ୍ରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଯାଆନ୍ତି । ଆଦିତ୍ୟ ଧରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ରଣଭୀର ସିଂଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଫିଲ୍ମରେ ଆର ମାଧବନ, ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତ, ଅର୍ଜୁନ ରାମପାଲ, ଅକ୍ଷୟ ଖନ୍ନା, ସାରା ଅର୍ଜୁନ ଏବଂ ରଜତ ବେଦୀ ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ।
