'ଜବାନ'କୁ ପଛରେ ପକାଇଲା 'ଧୁରନ୍ଧର', ବନିଲା ବଲିଉଡର ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ଫିଲ୍ମ

'ଧୁରନ୍ଧର' କ୍ରେଜ । ୨୯ ଦିନରେ ଫିଲ୍ମ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଆୟ କରି ଶାହାରୁଖ ଖାନଙ୍କ ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ଫିଲ୍ମ 'ଜବାନ' ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ କଲେକ୍ସନକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛି । ଜାଣନ୍ତୁ ଫିଲ୍ମର କଲେକ୍ସନ..
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 3, 2026 at 11:19 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ରଣଭୀର ସିଂଙ୍କ ଅଭିନୀତ ଆକ୍ସନ୍ ଥ୍ରୀଲର ଫିଲ୍ମ 'ଧୁରନ୍ଧର'ର ବକ୍ସ ଅଫିସ ସଫଳତା ଅନବରତ ଜାରି ରହିଛି । ଆଜି, 'ଧୁରନ୍ଧର' ରିଲିଜର ପ୍ରଥମ ମାସ ପୂରଣ କରିଛି । ପ୍ରଥମ ମାସ ପୂରଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହା ଆଉ ଏକ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିସାରିଛି । 'ଧୁରନ୍ଧର' ବଲିଉଡର ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ଫିଲ୍ମ ପାଲଟିଛି । 'ଧୁରନ୍ଧର' ଏହାର 29 ତମ ଦିନର ଆୟ ସହ ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି । 'ଧୁରନ୍ଧର' ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମିର ଖାନଙ୍କ 'ଦଙ୍ଗଲ' ପରେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ବଲିଉଡର ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ଫିଲ୍ମ ହୋଇଛି । ଡିସେମ୍ବର 5 ତାରିଖରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା 'ଧୁରନ୍ଧର' ସେବେଠାରୁ ଦୁଇ ଅଙ୍କ ଆୟ କରିଆସୁଛି ଏବଂ ଏହି ସପ୍ତାହରେ, ଏହା ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ 1,200 କୋଟି ରୋଜଗାର କରିପାରେ ।
'ଧୁରନ୍ଧର' ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ କଲେକ୍ସନ୍
ସାକନିକଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଫିଲ୍ମ ଧୁରନ୍ଧର ଭାରତରେ ଏହାର ୨୯ତମ ଦିନରେ ୮.୭୫ କୋଟି ରୋଜଗାର କରିଛି । ଏହା ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଥମ ସିଙ୍ଗଲ୍-ଅଙ୍କ କଲେକ୍ସନ୍ । ତଥାପି, ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଫିଲ୍ମଟି ୨୮ତମ ଦିନରେ ୧୭.୬୦ କୋଟି ରୋଜଗାର କରିଛି, ଯାହା ଏହାର ମୋଟ ଘରୋଇ କଲେକ୍ସନ୍ ୭୮୪.୫୦ କୋଟିକୁ ପହଞ୍ଚାଇଛି । ଆଜି ଏହାର ୨୯ତମ ଦିନର ସରକାରୀ କଲେକ୍ସନ୍ ସହ ଫିଲ୍ମଟି ଘରୋଇ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ୮୦୦ କୋଟି ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି ସମୟରେ, ଧୁରନ୍ଧର ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ବକ୍ସ ଅଫିସ ଧମାକା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।
'ଜବାନ'କୁ ପଛରେ ପକାଇଛି
୨୯ ତମ ଦିନର ଆୟ ସହ 'ଧୁରନ୍ଧର' ଶାହାରୁଖ ଖାନଙ୍କ 'ଜବାନ'କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛି, ଯାହା ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିଅରର ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର । ୨୦୨୩ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା 'ଜବାନ' ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ୧,୧୪୮.୩୨ କୋଟି ରୋଜଗାର କରିଥିଲା । ୨୯ ଦିନରେ ଧୁରନ୍ଧର ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ୧,୧୬୪.୦୫ କୋଟି ରୋଜଗାର କରିଛି । ଧୁରନ୍ଧର ଏବେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ୧୦ ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ତାଲିକାରେ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି । ପୂର୍ବରୁ, ଧୁରନ୍ଧର ଶାହାରୁଖ ଖାନଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ପଠାନର ଘରୋଇ ଏବଂ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଆୟ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା ।
ଆୟ ଅନୁସାରେ ଭାରତର ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର:
- ଦଙ୍ଗଲ (୨୦୧୬): ୧୯୬୮.୦୩–୨,୨୦୦ କୋଟି
- ବାହୁବଳୀ ୨ (୨୦୧୭): ୧୮୧୦.୬୦ କୋଟି
- ପୁଷ୍ପା ୨: ଦ ରୁଲ୍ (୨୦୨୪): ୧୬୪୨–୧,୮୦୦ କୋଟି
- RRR (୨୦୨୨): ୧,୩୦୦–୧,୩୮୭ କୋଟି
- KGF ଚାପ୍ଟର ୨ (୨୦୨୨): ୧,୨୦୦–୧,୨୫୦ କୋଟି
- ଧୁରନ୍ଧର (୨୦୨୫): ୧,୧୬୪.୦୫ କୋଟି
- ଜବାନ (୨୦୨୩): ୧,୧୪୮.୩୨ କୋଟି
- ପଠାନ (୨୦୨୩): ୧,୦୫୦.୩୦ କୋଟି
- କଲ୍କି ୨୮୯୮AD (୨୦୨୪): ୧,୦୪୨–୧,୧୦୦ କୋଟି
- ଆନିମଲ (୨୦୨୩): ୯୧୭.୮୨ କୋଟି
KGF ଚାପ୍ଟର 2 ର ଆୟ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବ କି ?
ଏବେ, ଧୁରନ୍ଧରଙ୍କ ପାଖରେ କନ୍ନଡ ସୁପରଷ୍ଟାର ୟଶଙ୍କ ଫିଲ୍ମ KGF ଚାପ୍ଟର 2 ର ଜୀବନବ୍ୟାପୀ କଲେକ୍ସନ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବାର ସୁଯୋଗ ଅଛି, କାରଣ ଧୁରନ୍ଧର ପାଖରେ ଏବେ ବି ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ରୋଜଗାର କରିବାର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସୁଯୋଗ ଅଛି । "ଇକ୍କିସ୍" ଏବଂ "ତୁ ମେରି ମେ ତେରା ମେ ତେରା ତୁ ମେରି" ଭଳି ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବଲିଉଡ ରିଲିଜ୍ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭଲ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ନାହିଁ । ଆଦିତ୍ୟ ଧରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ, ଧୁରନ୍ଧର କେବଳ 2025 ନୁହେଁ ବରଂ ସମଗ୍ର ଭାରତୀୟ ସିନେମାର ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଭାବରେ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି । ରଣଭୀର ସିଂହ, ଅକ୍ଷୟ ଖନ୍ନା, ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତ, ଅର୍ଜୁନ ରାମପାଲ ଏବଂ ଫିଲ୍ମର ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ ଧୁରନ୍ଧରଙ୍କ ସଫଳତା ପାଇଁ ଶ୍ରେୟ ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ।
