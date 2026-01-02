ETV Bharat / entertainment

'ଧୁରନ୍ଧର' ବକ୍ସ ଅଫିସ୍: 4ର୍ଥ ସପ୍ତାହରେ 100 କୋଟି ପାର୍, ଖୁବଶୀଘ୍ର ଭାଙ୍ଗିବ 'ଜବାନ' ରେକର୍ଡ

'ଧୁରନ୍ଧର' ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଏକ ସେନ୍ସେସନ ହୋଇଛି । ଫିଲ୍ମଟି ଆସନ୍ତାକାଲି ଗୋଟିଏ ମାସ ପୂରଣ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଆୟ ଏବେ ବି ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ।

DHURANDHAR BOX OFFICE DAY 28
DHURANDHAR BOX OFFICE DAY 28 (film posters)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 2, 2026 at 1:53 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: 'ଧୁରନ୍ଧର' ଏକ ମାସ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଏହା ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ୨୮ ଦିନ ପୂରଣ କରିଛି । ଏହି ୨୮ ଦିନରେ, ଧୁରନ୍ଧର ଅନେକ ରୋଜଗାର ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଛି ଏବଂ ଅନେକ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି । ରଣଭୀର ସିଂହ, ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତ, ଅକ୍ଷୟ ଖନ୍ନା, ଅର୍ଜୁନ ରାମପାଲ ଏବଂ ଆର. ମାଧବନ ଅଭିନୀତ 'ଧୁରନ୍ଧର' ଖୁବଶୀଘ୍ର ବଲିଉଡର ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ଫିଲ୍ମ ହେବ । ଧୁରନ୍ଧର ଏବେ ଶାହରୁଖ ଖାନଙ୍କ ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ଫିଲ୍ମ 'ଜବାନ'ର ରେକର୍ଡର ସାମ୍ନା କରୁଛି । 'ଜବାନ' ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବା ପୂର୍ବରୁ ଫିଲ୍ମଟି ୨୮ତମ ଦିନରେ କେତେ ଆୟ କରିଛି ଏବଂ ଏହାର ମୋଟ ଘରୋଇ ଏବଂ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ କଲେକ୍ସନ...ଜାଣନ୍ତୁ

ଧୁରନ୍ଧର ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ କଲେକ୍ସନ

ଧୁରନ୍ଧର ମୁକ୍ତିର ଚାରି ସପ୍ତାହ ପୂରଣ କରିଛି । ଏହା ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଘରୋଇ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ୨୧୮ କୋଟି, ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ୨୬୧.୫ କୋଟି ଏବଂ ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ୧୮୯.୩ କୋଟି ଆୟ କରିଛି । ୨୮ ଦିନରେ, ଧୁରନ୍ଧର ଘରୋଇ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ୧୭.୬୦ କୋଟି ଆୟ କରିଛି । ଏହି ସମୟରେ, ଏହା ଚତୁର୍ଥ ସପ୍ତାହରେ ୧୧୫.୭୦ କୋଟି ଆୟ କରିଛି । ୨୮ ଦିନର ରୋଜଗାର ସହ ଧୁରନ୍ଧର ମୋଟ ଘରୋଇ କଲେକ୍ସନ ୭୮୪.୫୦ କୋଟି ପହଞ୍ଚିଛି । ଏହା ସହ ଧୁରନ୍ଧର ରାମ ଚରଣ ଏବଂ ଜୁନିଅର ଏନଟିଆର ଅଭିନୀତ ଫିଲ୍ମ ଆରଆରଆରର ଘରୋଇ କଲେକ୍ସନ ୭.୮୨ ବିଲିୟନକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛି। କ୍ରମାଗତ ୨୮ତମ ଦିନ ପାଇଁ ଦୁଇ ଅଙ୍କ ରୋଜଗାର କରି ଧୁରନ୍ଧର ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଏହା ସହିତ, ଧୁରନ୍ଧର ଚତୁର୍ଥ ସପ୍ତାହରେ ୧୦୦ କୋଟି ଆୟ କରିଥିବା ପ୍ରଥମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ହୋଇଛି । ପୁଷ୍ପା ୨ ଚତୁର୍ଥ ସପ୍ତାହରେ ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀର ରେକର୍ଡ ନିଜ ନାମରେ କରିଥିଲା, ଯାହା ୫୭.୯୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଥିଲା । ଏହା ପରେ ଛାବା ୪୩.୯୮ କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ୨ ୩୭.୭୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଥିଲା ।

ଧୁରନ୍ଧର ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ କଲେକ୍ସନ୍‌

ଭାରତର ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ତାଲିକାରେ ଧୁରନ୍ଧର ୭ମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି । ଧୁରନ୍ଧର ପଠାନ, କଲ୍କି ୨୮୯୮AD, ଏବଂ ଆନିମଲ କୁ ପଛାରେ ପକାଇ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଭାରତର ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ତାଲିକାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ୧୦ରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି । ଧୁରନ୍ଧର ଶାହାରୁଖ ଖାନଙ୍କ ଜବାନ (୧୧୪୮ କୋଟି)କୁ ପଛରେ ପକାଇବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ।

ଆସୁଛି ଧୁରନ୍ଧର 2

ଧୁରନ୍ଧରର ବିପୁଳ ସଫଳତା ପରେ, ନିର୍ମାତାମାନେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ଫିଲ୍ମର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ଧୁରନ୍ଧର 2 ମାର୍ଚ୍ଚ 19 ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ । ସିକ୍ୱେଲ୍ ପାଇଁ, ନିର୍ମାତାମାନେ ପାଞ୍ଚଟି ଭାଷାରେ ଏବଂ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହିତ ମୁକ୍ତିଲାଭ ଭାଷା ତାଲିକାକୁ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ଫିଲ୍ମଟି 2026 ରେ ଏକ ମହାନ ଇଦ୍, ଗୁଡି ପାଡୱା ଏବଂ ଉଗାଦି ରିଲିଜ୍ ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି । ମୂଳ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପରି, ଧୁରନ୍ଧର 2 ର ମଧ୍ୟ ଏକକ ମୁକ୍ତିଲାଭ ୱିଣ୍ଡୋ ରହିବ ନାହିଁ । ଏହି ଫିଲ୍ମ KGF ଷ୍ଟାର ୟଶଙ୍କ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଟକ୍ସିକ: ଏ ଫେଇରୀ ଟେଲ୍ ଫର୍ ଗ୍ରୋନ୍-ଅପ୍ସ ସହିତ ଟକ୍ସିକ୍ ହେବ, ଯାହା ଧୁରନ୍ଧର 2 ସହ ସମାନ ଦିନରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: 'ଇକ୍କିସ' ବକ୍ସ ଅଫିସ କଲେକ୍ସନ, ଧୁରନ୍ଧର କ୍ରେଜ ମଧ୍ୟରେ ଅଗସ୍ତ୍ୟାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ କମାଇଲା ଏତେ କୋଟି

ରଣଭୀରଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ, ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଅକ୍ଷୟ ଖାନ୍ନା, ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତ, ଅର୍ଜୁନ ରାମପାଲ, ଆର. ମାଧବନ, ସାରା ଅର୍ଜୁନ ଏବଂ ଆହୁରି ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାରେ ଅଛନ୍ତି । ଆଦିତ୍ୟ ଧରଙ୍କ ଲିଖିତ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏହି ଗୁପ୍ତଚର ଫିଲ୍ମଟି ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଏବଂ ଗୁପ୍ତ ଅପରେସନ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ। ଧର ତାଙ୍କ ଭାଇ ଲୋକେଶ ଧରଙ୍କ ସହିତ ଜିଓ ଷ୍ଟୁଡିଓର ଜ୍ୟୋତି ଦେଶପାଣ୍ଡେଙ୍କ ସହିତ ସେମାନଙ୍କ B62 ଷ୍ଟୁଡିଓ ବ୍ୟାନରରେ ଫିଲ୍ମଟି ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

DHURANDHAR
RANVEER SINGH
ରଣଭୀର ସିଂ
ଧୁରନ୍ଧର କଲେକ୍ସନ
DHURANDHAR BOX OFFICE DAY 28

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.