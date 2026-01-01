ପଇସା ଛାଣୁଛି 'ଧୁରନ୍ଧର': ବିଶ୍ୱରେ ୧୧୧୩ କୋଟି, ଭାରତରେ ୮00 କୋଟି ପାର୍

ETV Bharat / entertainment

ରଣଭୀର ସିଂହ ଅଭିନୀତ 'ଧୁରନ୍ଧର' ୨୦୨୬ ମସିହାରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ଗତିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି । ଚତୁର୍ଥ ସପ୍ତାହରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ବି ଫିଲ୍ମଟି ଦୁଇ ଅଙ୍କ କଲେକ୍ସନ ଜାରି ରଖିଛି ।

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 1, 2026 at 3:39 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: କମୁନି 'ଧୁରନ୍ଧର' କ୍ରେଜ । ରିଲିଜର ଗୋଟିଏ ମାସ ବିତିବାକୁ ଯାଉଛି ହେଲେ ବି ପଇସା ଛାଣୁଛି ଫିଲ୍ମ । ଏଥିସହ ବର୍ତ୍ତମାନ 2026 ନୂଆ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଏହି ସମୟରେ ବି ଫିଲ୍ମ ନିଜର ଜଲୱା ଜାରି ରଖିଛି । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ 250 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟରେ ନିର୍ମିତ ରଣଭୀର ସିଂହଙ୍କ ଅଭିନୀତ 'ଧୁରନ୍ଧର' ଚତୁର୍ଥ ସପ୍ତାହରେ ବି ଦୁଇ ଅଙ୍କ କଲେକ୍ସନ କରିଛି । ଯାହା ହିନ୍ଦୀ ସିନେମା ପାଇଁ େକ ନୂଆ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହ ସଫଳତା ସାଉଁଟୁଛି ।

'ଧୁରନ୍ଧର' କଲେକ୍ସନ

ବୁଧବାର, ଯାହା 27 ତମ ଦିନ ସହ ଧୁରନ୍ଧର ଭାରତରେ 723.25 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୋଟ ହାସଲ କରିଛି । ଏହି ସଂଖ୍ୟା ରଣଭୀର ସିଂହଙ୍କ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତିନୋଟି ଆୟକାରୀ: ପଦ୍ମାବତ (302.15 କୋଟି ଟଙ୍କା), ସିମ୍ବା (240.3 କୋଟି ଟଙ୍କା), ଏବଂ ବାଜିରାଓ ମସ୍ତାନି (184.3 କୋଟି ଟଙ୍କା) ର ମିଳିତ ଜୀବନକାଳ କଲେକ୍ସନକୁ ପଛରେ ପକାଇଛି । ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଟ୍ରାକର ସାକନିକଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଧୁରନ୍ଧର ୨୭ତମ ଦିନରେ ଭାରତରେ ୧୧ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଆୟ କରିଛି । ବୁଧବାର ହିନ୍ଦୀରେ ଫିଲ୍ମଟି ମୋଟ ୨୨.୭୨% ଅକ୍ୟୁପାନ୍ସି କରିଥିଲା, ଯାହା ସୂଚିତ କରେ ଯେ ଛୁଟିଦିନର ସମୟ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା, ଯାହା ଗତ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ, ଫିଲ୍ମଟି ୧୧୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ପାର୍ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଭାରତର ମୋଟ କଲେକ୍ସନ ୮୬୭.୩ କୋଟି ଟଙ୍କା ହୋଇଛି ।

ଆସୁଛି ଧୁରନ୍ଧର 2

ଧୁରନ୍ଧରର ବିପୁଳ ସଫଳତା ପରେ, ନିର୍ମାତାମାନେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ଫିଲ୍ମର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ଧୁରନ୍ଧର 2 ମାର୍ଚ୍ଚ 19 ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ । ସିକ୍ୱେଲ୍ ପାଇଁ, ନିର୍ମାତାମାନେ ପାଞ୍ଚଟି ଭାଷାରେ ଏବଂ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହିତ ମୁକ୍ତିଲାଭ ଭାଷା ତାଲିକାକୁ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ଫିଲ୍ମଟି 2026 ରେ ଏକ ମହାନ ଇଦ୍, ଗୁଡି ପାଡୱା ଏବଂ ଉଗାଦି ରିଲିଜ୍ ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି । ମୂଳ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପରି, ଧୁରନ୍ଧର 2 ର ମଧ୍ୟ ଏକକ ମୁକ୍ତିଲାଭ ୱିଣ୍ଡୋ ରହିବ ନାହିଁ । ଏହି ଫିଲ୍ମ KGF ଷ୍ଟାର ୟଶଙ୍କ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଟକ୍ସିକ: ଏ ଫେଇରୀ ଟେଲ୍ ଫର୍ ଗ୍ରୋନ୍-ଅପ୍ସ ସହିତ ଟକ୍ସିକ୍ ହେବ, ଯାହା ଧୁରନ୍ଧର 2 ସହ ସମାନ ଦିନରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ।

ରଣଭୀରଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ, ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଅକ୍ଷୟ ଖାନ୍ନା, ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତ, ଅର୍ଜୁନ ରାମପାଲ, ଆର. ମାଧବନ, ସାରା ଅର୍ଜୁନ ଏବଂ ଆହୁରି ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାରେ ଅଛନ୍ତି । ଆଦିତ୍ୟ ଧରଙ୍କ ଲିଖିତ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏହି ଗୁପ୍ତଚର ଫିଲ୍ମଟି ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଏବଂ ଗୁପ୍ତ ଅପରେସନ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ। ଧର ତାଙ୍କ ଭାଇ ଲୋକେଶ ଧରଙ୍କ ସହିତ ଜିଓ ଷ୍ଟୁଡିଓର ଜ୍ୟୋତି ଦେଶପାଣ୍ଡେଙ୍କ ସହିତ ସେମାନଙ୍କ B62 ଷ୍ଟୁଡିଓ ବ୍ୟାନରରେ ଫିଲ୍ମଟି ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

