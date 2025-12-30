ETV Bharat / entertainment

25 ଦିନରେ ବି 'ଧୁରନ୍ଧର' କ୍ରେଜ ଜାରି, ଭାରତରେ 700 କୋଟି କ୍ଲବରେ କଲା ଏଣ୍ଟ୍ରି

ଧୁରନ୍ଧର 25 ତମ ଦିନରେ ଏହାର ଐତିହାସିକ ବକ୍ସ ଅଫିସ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରଖିଛି । ଭାରତରେ 700 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରି, ଅନେକ ବଲିଉଡ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି ।

DHURANDHAR COLLECTION DAY 2
DHURANDHAR COLLECTION DAY 2 (film poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 30, 2025 at 1:17 PM IST

2 Min Read
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: 'ଧୁରନ୍ଧର' ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଜଲୱା ଜାରି ରଖିଛି । ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ 25 ଦିନ ପରେ ମଧ୍ୟ, ରଣଭୀର ସିଂଙ୍କ ଅଭିନୀତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର କମୁନି କ୍ରେଜ । ଆଦିତ୍ୟ ଧରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ସକାରାତ୍ମକ ରିଭ୍ୟୁ ସହ ଏକ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବାରେ ଲାଗିଛି । ଏବେ ଏହି ଫିଲ୍ମ ଭାରତରେ 700 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରି, ଅନେକ ବଲିଉଡ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି ।

'ଧୁରନ୍ଧର' ବକ୍ସ ଅଫିସ କଲେକ୍ସନ

ସ୍ପାଏ-ଥ୍ରିଲରଟି ଡିସେମ୍ବର 5, 2025 ରେ ଘରୋଇ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ 28 କୋଟି ଟଙ୍କା ସହ ଓପନିଂ କରିଥିଲା । ଚର୍ଚ୍ଚା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଏହାର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଏକ ଦୃଢ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଇଥିଲା । ଏହା ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଏବଂ ତା'ପରେ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହ ରେକର୍ଡ କରିଥିଲା, ଯଥାକ୍ରମେ 32 କୋଟି ଏବଂ 43 କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଥିଲା । ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା, ଧ୍ରୁନ୍ଧର ଭାରତରେ 207.25 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୋଟ ଆୟ କରିସାରିଛି, ଯାହା ଏକ ହିନ୍ଦୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଓପନିଂ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ।

ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ, ଫିଲ୍ମଟି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ 253.25 କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଥିଲା, ଯାହା ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଫିଲ୍ମର ସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିଥିଲା । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସପ୍ତାହରେ, ଧୁରନ୍ଧର ସପ୍ତାହିକ ଦିନରେ ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଦୃଢ଼ ରହିଥିଲା । ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହ 172 କୋଟି ଟଙ୍କା ନେଟ୍ ସହିତ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଭାରତରେ ମୋଟ ମୋଟ 630 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚାଇଥିଲା । ଚତୁର୍ଥ ସପ୍ତାହରେ ଧୁରନ୍ଧର 60 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଆୟ କରିଥିଲା । 25 ତାରିଖରେ, ଏହାର ଚତୁର୍ଥ ସୋମବାର, ଫିଲ୍ମଟି ଭାରତରେ ପ୍ରାୟ 10.50 କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଥିଲା। ଏହା ମାତ୍ର 25 ଦିନରେ ମୋଟ ଘରୋଇ ମୋଟ କଲେକ୍ସନ ପ୍ରାୟ 701 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।

ଏହା ସହ 'ଧୁରନ୍ଧର' ଭାରତରେ 700 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିବାରେ ପ୍ରଥମ ବଲିଉଡ୍ ଫିଲ୍ମ ହୋଇଛି । ପୂର୍ବରୁ କେବଳ କିଛି ସାଉଥ ଭାରତୀୟ ଫିଲ୍ମ ଯେପରିକି ବାହୁବଲୀ 2, RRR, KGF: Chapter 2, ଏବଂ Pushpa 2 ଏହି ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ମୋଟ ଆୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଧୁରନ୍ଧର ଭାରତରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ 841.6 କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଛି । ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଅସାଧାରଣ ଭାବରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି । ଛୁଟିଦିନର ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ, ବିଶେଷକରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ସମୟରେ, ଏହା ଭାରତ ବାହାରେ ପ୍ରାୟ 237 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଛି । ଏହା 25 ଦିନ ପରେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ମୋଟ ମୋଟ 1100 କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: 'ଧୁରନ୍ଧର' 1100 କୋଟି କଲା ପାର୍; ଭାଙ୍ଗିଲା 'ପଠାନ' ରେକର୍ଡ, ବନିଲା 3ୟ ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ଫିଲ୍ମ

ଏହି ସଫଳତା ସହ 'ଧୁରନ୍ଧର' ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ୧୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରି କଲ୍କି ୨୮୯୮AD ଏବଂ ଶାହାରୁଖ ଖାନଙ୍କ 'ପଠାନ' ଭଳି ବଡ଼ ଫିଲ୍ମଗୁଡ଼ିକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛି । ଏହା ଏବେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ସର୍ବକାଳୀନ ସପ୍ତମ ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ଭାରତୀୟ ଫିଲ୍ମ ପାଲଟିଛି । ଏହି ଫିଲ୍ମ ଏବେ ଶାହାରୁଖ ଖାନଙ୍କ 'ଜବାନ'ର ରେକର୍ଡ ବାଙ୍ଗିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି । ଯାହା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରାୟ ୧୧୬୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଥିଲା । ଟ୍ରେଡ ଆନାନାଲିଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଧୁରନ୍ଧର ଖୁବଶୀଘ୍ର ଏହି ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ହାସଲ କରିବ ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

