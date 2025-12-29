'ଧୁରନ୍ଧର' 1100 କୋଟି କଲା ପାର୍; ଭାଙ୍ଗିଲା 'ପଠାନ' ରେକର୍ଡ, ବନିଲା 3ୟ ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ଫିଲ୍ମ
ଧୁରନ୍ଧର ଦିନକୁ ଦିନ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି । ବମ୍ପର ରୋଜଗାର ସହ ରଣଭୀର ସିଂଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'ପଠାନ'କୁ ପଛରେ ପକାଇବା ସହ ବନିଲା ବଲିଉଡ 3ୟ ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ଫିଲ୍ମ ।
Published : December 29, 2025 at 11:41 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବକ୍ସ ଅଫିସରେ 'ଧୁରନ୍ଧର' ଝଡ଼ କମିବା ନା ନେଉ ନାହିଁ । 'ଧୁରନ୍ଧର' ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଏକ ମାସ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଫିଲ୍ମଟି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଇ ଅଙ୍କ ରୋଜଗାର କରୁଛି । 'ଧୁରନ୍ଧର' ଚତୁର୍ଥ ରବିବାରରେ 20 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଆୟ କରିଛି । ରିଲିଜର 24 ଦିନରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆୟ କରି ବଲିଉଡର ତୃତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ଫିଲ୍ମ ହୋଇଛି । ଧ୍ରୁନ୍ଧର ଶାହୀରୁଖ ଖାନଙ୍କ ପଠାଣର ଜୀବନକାଳ କଲେକ୍ସନକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛି । ଏହା ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଅଭିନୀତ ମାସ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଫିଲ୍ମ 'ପୁଷ୍ପା 2' ର ଚତୁର୍ଥ ସପ୍ତାହ ଆୟକୁ ମଧ୍ୟ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛି । 24ତମ ସପ୍ତାହରେ ଫିଲ୍ମଟି କେତେ କଲେକ୍ସନ କରିଛି ଏବଂ ଏହା କେଉଁ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଛି ।
ଧୁରନ୍ଧର କଲେକ୍ସନ
'ଧୁରନ୍ଧର' ଭାରତୀୟ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ 700 କୋଟି ଆୟ କରିଥିବା ପ୍ରଥମ ବଲିଉଡ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ହୋଇଛି । 'ଧୁରନ୍ଧର' ଏବେ ସାଉଥ ଭାରତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଯେପରିକି RRR (782.2 କୋଟି), KGF 2 (859.7 କୋଟି), ବାହୁବଲୀ 2 (1030.42 କୋଟି) ଏବଂ ପୁଷ୍ପା 2 (1234.1 କୋଟି) ଦ୍ୱାରା ଘରୋଇ କଲେକ୍ସନର ରେକର୍ଡ ରଖିଛି । ଧୁରନ୍ଧର 23 ଦିନରେ ଭାରତରେ 706.40 କୋଟି ଆୟ କରିଛି । ସାକନିକଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଧୁରନ୍ଧର ଭାରତୀୟ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଏହାର 24ତମ ଦିନରେ 22 କୋଟି ଆୟ କରିଛି । ଧୁରନ୍ଧର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ୨୧୮ କୋଟି, ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ୨୬୧.୫ କୋଟି ଏବଂ ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ୧୮୯.୩ କୋଟି ରୋଜଗାର କରିଛି । ଏହା ସହିତ, ଧୁରନ୍ଧର ଚତୁର୍ଥ ସପ୍ତାହରେ ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ ପୁଷ୍ପା ୨ (୫୩.୭୫ କୋଟି) ଦ୍ୱାରା ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି । ଚତୁର୍ଥ ସପ୍ତାହରେ ଧୁରନ୍ଧର ୫୭.୭୫ କୋଟି ଟଙ୍କା କଲେକ୍ସନ କରିଛି ।
ଭାଙ୍ଗିଲା 'ପଠାନ' ରେକର୍ଡ
ଧ୍ରୁନ୍ଧର ପଠାନ (୧୦୪୮ କୋଟି ଟଙ୍କା) ର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ୧,୧୦୦.୨୩ କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଛି । ଏହା ସହ ଦଙ୍ଗଲ (୨୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ) ଏବଂ ଜବାନ (୧୧୪୮ କୋଟି ଟଙ୍କା) ପରେ ଧ୍ରୁନ୍ଧର ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ତୃତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ବଲିଉଡ୍ ଫିଲ୍ମ ପାଲଟିଛି । ସେହି ସମୟରେ, ଧ୍ରୁନ୍ଧର ଭାରତର ୭ମ ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ଫିଲ୍ମ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି । ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ଭାରତୀୟ ଫିଲ୍ମର ଶୀର୍ଷ ୧୦ ତାଲିକାରେ, ଧ୍ରୁନ୍ଧର ପ୍ରଥମେ 'ଆନିମଲ' ଏବଂ 'କଲ୍କି ୨୮୯୮AD' ପରେ 'ପଠାନ'କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛି । ଏବେ, ଏହା ଶାହାରୁଖ ଖାନଙ୍କ ତିନି ଦଶନ୍ଧିର ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ଜବାନ (୧୧୪୮ କୋଟି ଟଙ୍କା) ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି, ଯାହାକୁ ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷର ସପ୍ତାହରେ ସହଜରେ ଭାଙ୍ଗିପାରିବ ।
ଧୁରନ୍ଧର ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଆକ୍ସନ୍ ଥ୍ରୀଲର୍ ଫିଲ୍ମ ଧୁରନ୍ଧର ଆଦିତ୍ୟ ଧରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ । ସେ ରଣଭୀର ସିଂ, ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତ, ଅକ୍ଷୟ ଖନ୍ନା, ଆର. ମାଧବନ ଏବଂ ଅର୍ଜୁନ ରାମପାଲଙ୍କ ଭଳି ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଷ୍ଟାର କାଷ୍ଟଙ୍କୁ ନେଇ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଫିଲ୍ମରେ 20 ବର୍ଷୀୟା ସାରା ଅର୍ଜୁନ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି, ଯିଏ ଶିଶୁ କଳାକାର ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ କ୍ୟାରିଅର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ସହାୟକ କାଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହା ଫିଲ୍ମକୁ ଜୀବନ୍ତ କରିଛି । ଧୁରନ୍ଧର କେବଳ ଏକ ଫିଲ୍ମ ନୁହେଁ, ବରଂ ସିନେପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ସବ ପାଲଟିଛି ।
