ବକ୍ସ ଅଫିସ୍: 700 କୋଟିରୁ ମାତ୍ର ଏତିକି ଦୂରରେ 'ଧୁରନ୍ଧର', 'ତୁ ମେରି ମେ ତେରା..' କମାଇଲା ଏତେ କୋଟି
'ଧୁରନ୍ଧର' ଦିନକୁ ଦିନ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଚାଲିଛି । ଧୁରନ୍ଧର ଘରୋଇ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ବଲିଉଡର ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ଫିଲ୍ମ ପାଲଟିଛି । 'ତୁ ମେରି ମେ ତେରା..' କମାଇଛି ଏତେ କୋଟି ।
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ରଣଭୀର ସିଂ ୧୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଥିବା ତୃତୀୟ ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ହୋଇଛନ୍ତି । ସେ ସର୍ବାଧିକ ଆୟ କରିଥିବା ଫିଲ୍ମ ଦୌଡ଼ରେ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମୀର ଖାନ ଏବଂ ଶାହାରୁଖ ଖାନଙ୍କ ପରେ, ରଣଭୀର ସିଂଙ୍କ ନାମରେ ଏବେ ୧୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଫିଲ୍ମ ଅଛି । ରଣଭୀରଙ୍କ 'ଧୁରନ୍ଧର' ମାତ୍ର ୨୧ ଦିନରେ ଏହି ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ହାସଲ କରିଛି । ଦ୍ରୁତତମ ୧୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ଦୌଡ଼ରେ, ଏହା ପ୍ରଭାସଙ୍କ କଲ୍କି ୨୮୯୮AD କୁ ମଧ୍ୟ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛି । ଏବେ ଧୁରନ୍ଧର ରିଲିଜର ୨୨ ଦିନ ପୂରଣ କରିଛି, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ୨୨ତମ ଦିନରେ ଫିଲ୍ମଟି କେତେ କୋଟି ରୋଜଗାର କରିଛି ।
'ଧୁରନ୍ଧର' କଲେକ୍ସନ
'ଧୁରନ୍ଧର' ୨୧ ଦିନରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ୧୦୦୬.୭ କୋଟି ଏବଂ ଭାରତରେ ୬୬୮.୮୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଛି । ୨୨ତମ ଦିନରେ ଅର୍ଥାତ୍ ତୃତୀୟ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଧୁରନ୍ଧର ୧୬.୭୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଛି । 'ଧୁରନ୍ଧର' ଭାରତରେ ୭୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଛି । ଭାରତରେ ଫିଲ୍ମଟି ୬୮୫.୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କା କଲେକ୍ସନ କରିଛି । ଏହା ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ୨୧୮ କୋଟି, ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ୨୬୧.୫ କୋଟି ଏବଂ ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ୧୮୯.୩ କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଛି । ଆଜିର ୨୩ତମ ଦିନର ଆୟ ସହ 'ଧୁରନ୍ଧର' ଭାରତରେ ୭୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ପାର୍ କରିବ ।
'ତୁ ମେରି ମେ ତେରା..' କଲେକ୍ସନ
ଏହି ସମୟରେ, କାର୍ତ୍ତିକ ଆର୍ଯ୍ୟନ ଏବଂ ଅନନ୍ୟା ପାଣ୍ଡେ ଅଭିନୀତ 'ତୁ ମେରି ମେ ତେରା ତୁ ମେରି' ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ୬.୦୩ କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଛି । ଫିଲ୍ମଟି ଦୁଇ ଦିନର ମୋଟ ୧୪.୪୯ କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଛି । ୨୨ତମ ଦିନରେ କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ଅପେକ୍ଷା 'ଧୁରନ୍ଧର' ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରିଛି ।
ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ୧୦୦୦ କୋଟି ଫିଲ୍ମ (ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ)
ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଭାରତରେ କେବଳ 9 ଟି ଫିଲ୍ମ ୧୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଛି । ୧୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଥିବା ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତତମ ଫିଲ୍ମ ହେଉଛି ପୁଷ୍ପା ୨ । ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଧୁରନ୍ଧର ବଲିଉଡର ଚତୁର୍ଥ ୧୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଥିବା ଫିଲ୍ମ । ଆମୀର ଖାନଙ୍କ ଦଙ୍ଗଲ ୧୦୦୦ କୋଟି କ୍ଲବ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା, ଯାହା ବାହୁବଳୀ ୨ ଏହି ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା । ଶାହାରୁଖ ଖାନଙ୍କ ଦୁଇଟି ଫିଲ୍ମ, ପଠାନ ଏବଂ ଜବାନ ମଧ୍ୟ ୧୦୦୦ କୋଟି କ୍ଲବରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି । ଧୁରନ୍ଧର ହେଉଛି ରଣଭୀର ସିଂଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମ, ବଲିଉଡର ଚତୁର୍ଥ ଏବଂ ଭାରତର ନବମ ୧୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଥିବା ଫିଲ୍ମ । ଏହି ସମୟରେ, ରଣବୀର କପୁର ଆନିମଲ୍ ସହିତ ଏହି ମାଇଲଖୁଣ୍ଟରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ, ଯାହା ୯୧୭ କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଥିଲା ।
