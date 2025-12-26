1000 କୋଟି ପାର୍ କଲା 'ଧୁରନ୍ଧର', ବନିଲା ୨୦୨୫ର ସର୍ବାଧିକ ଆୟ କରିଥିବା ପ୍ରଥମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର
'ଧୁରନ୍ଧର' କ୍ରେଜ କମିବାର ନା ନେଉନି । ଫିଲ୍ମ 21 ଦିନରେ ରେକର୍ଡ କରିଛି । 1000 କୋଟି କ୍ଲବରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା 2025ର ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମ ବନିଛି ।
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ରଣଭୀର ସିଂଙ୍କ ଅଭିନୀତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ଧୁରନ୍ଧର' ସହ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି । ମୁକ୍ତିଲାଭର ମାତ୍ର 21 ଦିନ ପରେ, ଆୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଧ୍ରୁନ୍ଧର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ବଲିଉଡ୍ ଫିଲ୍ମକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛି । ଏହି ଦୌଡ଼ରେ ଅନେକ ସାଉଥ ଭାରତୀୟ ଫିଲ୍ମ ମଧ୍ୟ ଧୁରନ୍ଧର ପଛରେ ପକାଇଛି । ଏବେ ଧୁରନ୍ଧର ଆଉ ଏକ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଛି । ଜବାନ ଘରୋଇ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ସର୍ବାଧିକ ଆୟ କରିଥିବା ବଲିଉଡ୍ ଫିଲ୍ମ ଥିଲା ଏବଂ ଏବେ ଧୁରନ୍ଧର ସେହି ରେକର୍ଡ ହାସଲ କରିଛି । ଏହା ଘରୋଇ ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ କଲେକ୍ସନ୍ରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ 700 କୋଟି ନିକଟତର ହେଉଥିବା ବେଳେ ଜବାନକୁ ପଛରେ ପକାଇଛି ଏବଂ ଘରୋଇ ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ କଲେକ୍ସନ୍ରେ ବଲିଉଡ୍ର ସର୍ବାଧିକ ଆୟ କରିଥିବା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ହୋଇଛି । ଏଥିସହ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ 1000 କୋଟି ରୋଜଗାର କରି ବନିଛି 2025ର ସର୍ବାଧିକ ଆୟ କରିଥିବା ପ୍ରଥମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ।
'ଧୁରନ୍ଧର' ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ କଲେକ୍ସନ
ଧୁରନ୍ଧର ଏହାର ୨୦ତମ ଦିନରେ ଘରୋଇ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ୨୦.୯୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଛି । ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ, ଧୁରନ୍ଧର ୨୧୮ କୋଟି, ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ୨୬୧.୫ କୋଟି ଏବଂ ୧୫ ରୁ ୧୯ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ୧୩୯.୮ କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଥିଲା । ଏହାର ୨୧ତମ ଦିନ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଦିନ, ଧୁରନ୍ଧର ୨୮.୬୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଛି । ତିନି ସପ୍ତାହରେ ଧୂରନ୍ଧରର ମୋଟ ଘରୋଇ କଲେକ୍ସନ ୬୬୮.୮୦ କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।
'ଜବାନ ଓ କଲ୍କି'କୁ ପକାଇଲା ପଛରେ
ଘରୋଇ ବକ୍ସ ଅଫିସ କଲେକ୍ସନ ସହ ଧୁରନ୍ଧର ଶାହାରୁଖ ଖାନଙ୍କ ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ବଲିଉଡ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜବାନ୍ (୬୪୦.୨୫ କୋଟି) ଏବଂ ସାଉଥ ସିନେମା 'କଲ୍କି ୨୮୯୮AD' (୬୪୬.୩୧ କୋଟି) ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି । ଏହି ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗି, ଧୁରନ୍ଧର ଭାରତରେ ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ବଲିଉଡ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଏବଂ ଭାରତୀୟ ସିନେମାରେ ପଞ୍ଚମ ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ହୋଇପାରିଛି । ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ ଭାରତରେ ସର୍ବାଧିକ ଆୟ କରିଥିବା ଫିଲ୍ମ ତାଲିକାରେ ପୁଷ୍ପା 2 (1234.1 କୋଟି ଟଙ୍କା), ବାହୁବଳୀ 2 (1030.42 କୋଟି ଟଙ୍କା), KGF 2 (859.7 କୋଟି ଟଙ୍କା) ଏବଂ RRR (782.2 କୋଟି ଟଙ୍କା) ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
୨୦୨୫ର ପ୍ରଥମ ୧୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଥିବା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର
ଏହା ସହ ଧୁରନ୍ଧର ୨୦୨୫ର ପ୍ରଥମ ୧୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଥିବା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଲଟିଛି । ଧୁରନ୍ଧର ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ୧୦୦୬.୭ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଛି । ଏହି ମାଇଲଖୁଣ୍ଟକୁ ଋଷଭ ଶେଟ୍ଟୀଙ୍କ "କାନ୍ତାରା: ଚାପ୍ଟର ୧" ଏବଂ ବିକି କୌଶଲଙ୍କ "ଛାବା" ପାର କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିନାହିଁ । ଯାହା ଧୁରନ୍ଧର କରିଛି । ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଧୁରନ୍ଧର ୧୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଥିବା 2025ର ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମ ଓ ମୋଟରେ ୯ମ ଭାରତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ହୋଇଛି ।
ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ ଆୟ (ବଲିଉଡର ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ଫିଲ୍ମ)
- ପୁଷ୍ପା 2- 830 କୋଟି
- ଧୁରନ୍ଧର- 668.80 କୋଟି... ଆୟ ଜାରି ରହିଛି...
- ସ୍ତ୍ରୀ 2- 627 କୋଟି
- ଛାବା- 600 କୋଟି
- ଜବାନ- 584 କୋଟି
- ଗଦର 2- 525.5 କୋଟି
- ପଠାନ- 524.5 କୋଟି
- ବାହୁବଳୀ 2- 511 କୋଟି
- ଆନିମଲ- 505 କୋଟି
