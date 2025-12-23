550କୋଟି ପାର୍ କଲା 'ଧୁରନ୍ଧର', ଏତିକି କମାଇଲା 'ଅବତାର 3'
'ଧୁରନ୍ଧର' ଓ 'ଅବତାର 3' ମଧ୍ୟରେ କଡା ଟକ୍କର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଉଭୟ ଫିଲ୍ମର କଲେକ୍ସନ ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ହେଲେ 'ଧୁରନ୍ଧର', 'ଅବତାର 3' କୁ ପଛରେ ପକାଇଛି ।
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବର୍ତ୍ତମାନ 'ଧୁରନ୍ଧର' ଓ 'ଅବତାର 3' ଉଭୟ ଫିଲ୍ମ ପରଦାରେ ରିଲିଜ ହୋଇଛି । ଉଭୟ ମଧ୍ୟରେ କଡା ଟକ୍କର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ୱିକେଣ୍ଡରେ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ ସୋମବାର ଦିନ ମଧ୍ୟ ଉଭୟ ଫିଲ୍ମର କ୍ରେଜ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଭାରତରେ, ଧୁରନ୍ଧର ସମ୍ମୁଖରେ ଅବତାର 3 ର ଯାଦୁ ଫିକା ପଡ଼ିଯାଉଛି । ସେହିପରି ଧୁରନ୍ଧର ମଧ୍ୟ ସୋମବାର ବକ୍ସ ଅଫିସରେ 18% ରୋଜଗାର ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ତେବେ ଉଭୟ ଫିଲ୍ମ କିଏ କେତେ ରୋଜଗାର କରିଛି ? ଜାଣନ୍ତୁ,
'ଧୁରନ୍ଧର' କଲେକ୍ସନ
ସ୍ପାଏ-ଆକ୍ସନ ଫିଲ୍ମ ଡିସେମ୍ବର ୫ ତାରିଖରେ ଥିଏଟରରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିଲା । ଧୁରନ୍ଧର ୧୮ ଦିନିଆ ମୁକ୍ତିଲାଭ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ଆୟ କରିଛି । ସାକନିକଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହାର ତୃତୀୟ ସୋମବାର, ୧୮ତମ ଦିନରେ, ଧୁରନ୍ଧର କେବଳ ୧୬ କୋଟି ଆୟ କରିଛି, ଯାହା ରବିବାର ୪୦.୩୦ କୋଟି ଥିଲା । ଧୁରନ୍ଧର ଭାରତରେ ପ୍ରାୟ ୬୦୦ କୋଟି ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିସାରିଛି ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ୯୦୦ କୋଟି ଅତିକ୍ରମ କରିବ । ତେବେ ଫିଲ୍ମ ଭାରତରେ ମୋଟ 571.75 କୋଟି ଆୟ କରିଛି ।
ସୋମବାର, ଧୁରନ୍ଧର ହିନ୍ଦୀରେ ୨୮.୭୬ ପ୍ରତିଶତ ଅକ୍ୟୁପାନ୍ସି ହାର ରେକର୍ଡ କରିଛି, ସନ୍ଧ୍ୟା ଶୋ’ରେ ସର୍ବାଧିକ ଦର୍ଶକ (୩୬.୬୬ ପ୍ରତିଶତ)। ରାତି ଶୋ’ରେ ଅକ୍ୟୁପାନ୍ସି ହାର ୩୩.୨୪ ପ୍ରତିଶତ, ଅପରାହ୍ନ ଶୋ’ରେ ୨୮.୩୨ ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ସକାଳ ଶୋ’ରେ ୧୬.୮୧ ପ୍ରତିଶତ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି । ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ସପ୍ତାହାନ୍ତ ପାଖେଇ ଆସିବା ସହିତ, ଏହି ସପ୍ତାହାନ୍ତରେ କେଉଁ ଫିଲ୍ମ ପୁଞ୍ଜି କରିବ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଏହି ସମୟରେ, ବଲିଉଡ୍ ଫିଲ୍ମ "ଏକ୍କିସ୍" ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରୁଛି ।
ଏହିପରି ଧୁରନ୍ଧର ଅନେକ ଫିଲ୍ମର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି । ଏହା ଘରୋଇ କଲେକ୍ସନରେ ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ଭାରତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଶୀର୍ଷ ୧୦ଟିରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଛି, ଯାହା ଆନିମଲ୍ (୫୫୩ କୋଟି ଟଙ୍କା), ଗଦର ୨, ପଠାଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ଲକବଷ୍ଟରକୁ ପଛରେ ପକାଇଛି । ଏହା ରଣବୀର ସିଂହଙ୍କ ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଲଟିଛି । ଧୁରନ୍ଧର ଏବେ ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ଭାରତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ।
'ଅବତାର: ଫାୟାର ଆଣ୍ଡ୍ ଆଶ୍' କଲେକ୍ସନ
ସାକନିକଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, "ଅବତାର: ଫାୟାର ଆଣ୍ଡ୍ ଆଶ୍" ଭାରତରେ ଏହାର ପ୍ରଥମ ରବିବାରରେ ଏହାର ତୃତୀୟ ଦିନ, ଶନିବାର ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଆୟ କରିଥିଲା । "ଅବତାର: ଫାୟାର ଆଣ୍ଡ୍ ଆଶ୍" ତୃତୀୟ ଦିନରେ 25 କୋଟି ଆୟ କରିଥିଲା। ଫିଲ୍ମଟି 19 କୋଟି ସହ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ₹22.25 କୋଟି ଆୟ କରିଥିଲା । ଫିଲ୍ମଟି ଏବେ ପ୍ରଥମ ସୋମବାରରେ 8.55 କୋଟି ଆୟ କରିଛି । "ଅବତାର: ଫାୟାର ଆଣ୍ଡ୍ ଆଶ୍"ର ଭାରତରେ ମୋଟ କଲେକ୍ସନ 76 କୋଟି ପହଞ୍ଚିଛି । ସାରା ବିଶ୍ୱରେ, ଫିଲ୍ମଟି 345 ମିଲିୟନରୁ ଅଧିକ ଆୟ କରିଛି ।
