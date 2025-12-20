ETV Bharat / entertainment

ରଣଭୀରଙ୍କ କ୍ୟାରିଅରର ସର୍ବାଧିକ ଆୟ କରିଥିବା ଫିଲ୍ମ ବନିଲା 'ଧୁରନ୍ଧର', 15 ଦିନରେ 500କୋଟି ପାର୍

'ଧୁରନ୍ଧର' ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ରାଜ କରୁଛି । ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଓ ରୋଜଗାରରେ ଭାଙ୍ଗୁଛି ରେକର୍ଡ । ଏହିପରି ଫିଲ୍ମ ରଣଭୀର ସିଂଙ୍କ କ୍ୟାରିଅରର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରିଥିବା ଫିଲ୍ମ ବନିଛି ।

dhurandhar box office collection day 15
dhurandhar box office collection day 15 (Photo: Film Poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 20, 2025 at 12:48 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ରଣଭୀର ସିଂଙ୍କ ସ୍ପାଏ ଆକ୍ସନ୍ ଥ୍ରୀଲର 'ଧୁରନ୍ଧର' ସିନେମା ହଲରେ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ପୂରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରଖିଛି । ଡିସେମ୍ବର 5 ତାରିଖରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା ଆଦିତ୍ୟ ଧରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମିଶ୍ରିତ ସମୀକ୍ଷା ପାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ସିନେମା ହଲରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସ୍ଥିରତା ଦେଖାଇଛି । ହଲିଉଡ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅବତାର: ଫାୟାର ଆଣ୍ଡ ଆଶ୍ ସମେତ ଅନେକ ନୂଆ ଫିଲ୍ମର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ନିଜ ଦବଦବା ଜାରି ରଖିଛି । 15 ତମ ଦିନରେ, ଧୁରନ୍ଧର 500 କୋଟି ପାର୍ କରି ସଫଳତା ହାତେଇଛି ।

ଧୁରନ୍ଧର ବକ୍ସ ଅଫିସ କଲେକ୍ସନ

ନିର୍ମାତାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଫିଲ୍ମଟି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ 23.40 କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଛି, ଯାହା ଏହାର ଭାରତୀୟ କଲେକ୍ସନକୁ 503.20 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚାଇଛି । ସେହିପରି ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ କଲେକ୍ସନ 710.5 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯାହା ଏହାକୁ ବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ଫିଲ୍ମ କରିଛି । ଶୁକ୍ରବାର ହିନ୍ଦୀ ଅକ୍ୟୁପାନ୍ସି 35.95 ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ସକାଳ ଶୋ'ର ଅକ୍ୟୁପାନ୍ସି 16.68 ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା । ଏହା ଦିନବେଳା 33.96 ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ 43.86 ପ୍ରତିଶତରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ଯେତେବେଳେ ରାତି ସମୟରେ ଅକ୍ୟୁପାନ୍ସି 50.28 କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା ।

ଇଣ୍ଡିଆ କଲେକ୍ସନ

  • ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ- ୨୧୮ କୋଟି ଟଙ୍କା
  • ଦ୍ଵିତୀୟ ସପ୍ତାହ- ୨୬୧.୫ କୋଟି ଟଙ୍କା
  • ୧୫ ଦିନ- ୨୩.୭୦ କୋଟି ଟଙ୍କା

ମୋଟ ୫୦୩.୨୦ କୋଟି ଟଙ୍କା

'ଛାବା' ପରେ ଧୁରନ୍ଧର ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ଫିଲ୍ମ

'ଧୁରନ୍ଧର' ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ କଲେକ୍ସନ ପରେ, ଆଦିତ୍ୟ ଧରଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ରଣଭୀର ସିଂଙ୍କ କ୍ୟାରିଅରର ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ଫିଲ୍ମ ଏବଂ ଛାବା ପରେ ବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ଫିଲ୍ମ ହୋଇଛି । ଛାବା ଆଜୀବନକାଳ ବିଶ୍ୱ କଲେକ୍ସନ 807.91 କୋଟି ହୋଇଛି ।

ଧୁରନ୍ଧର ଅନେକ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି

ଧୁରନ୍ଧର ପୂର୍ବରୁ ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କ 2.0 ଏବଂ ସନ୍ନି ଦେଓଲଙ୍କ ଗଡର 2କୁ ପଛରେ ପକାଇସାରିଛି । ଏବେ ପାଳି ଆନିମଲ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ 2 । ରଣବୀର କପୁରଙ୍କ ଆନିମଲ୍କୁ ଭାରତରେ 553.87 କୋଟି ଆୟ କରିଥିଲା । ଗତ ବର୍ଷର ସବୁଠାରୁ ହିଟ୍ ଫିଲ୍ମ 'ସ୍ତ୍ରୀ 2' 597.99 କୋଟି ଆୟ କରିଥିଲା ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ପରଦାରେ 'ଅବତାର 3', ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ କମାଇଲା ଏତେ କୋଟି

'ଧୁରନ୍ଧର' ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହା ପାକିସ୍ତାନର ଘଟଣା ଉପରେ ଆଧାରିତ । ରଣଭୀର ସିଂହ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଗୁପ୍ତଚର ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରନ୍ତି ଯିଏ ଲିଆରିରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନେଟୱାର୍କରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି । ଏଥିରେ ଅକ୍ଷୟ ଖନ୍ନା, ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତ, ଅର୍ଜୁନ ରାମପାଲ, ସାରା ଅର୍ଜୁନ, ଏବଂ ଆର. ମାଧବନ ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଅକ୍ଷୟ ଖନ୍ନା ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ରେହମାନ ଡକାୟତ ଖଳନାୟକ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ଅଭିନୟ ଏବଂ ଏଣ୍ଟ୍ରି ସିନ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂରେ ରହିଛି ଏବଂ ଲୋକେ ତାଙ୍କର ଅଭି

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

DHURANDHAR
RANVEER SINGH
ଧୁରନ୍ଧର ବକ୍ସ ଅଫିସ କଲେକ୍ସନ
ଧୁରନ୍ଧର
DHURANDHAR COLLECTION DAY 15

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.