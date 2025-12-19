'ଅବତାର 3' ସହ 'ଧୁରନ୍ଧର' ଟକ୍କର, 14ଦିନରେ କମାଇଲା ଏତେ କୋଟି
ଧୁରନ୍ଦର ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ପୂରଣ କରିଛି । ଆଜି ଏହି ଫିଲ୍ମର ଅବତାର 3 ସହ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବ । 14ଦିନରେ କେତେ କଲାଣି ଆୟ ? ଜାଣନ୍ତୁ,
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 19, 2025 at 4:17 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: 'ଧୁରନ୍ଧର' ଏବେ ବି ଦୃଢ଼ ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ କଲେକ୍ସନ୍ କରୁଛି । ଏହା ଏବେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାର ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ପୂରଣ କରିଛି । ଜେମ୍ସ କ୍ୟାମେରନଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଫିଲ୍ମ, ଅବତାର: ଫାୟାର ଆଣ୍ଡ ଆଶ୍, ଡିସେମ୍ବର 19 ତାରିଖରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି, ଯାହା ଧଉରନ୍ଧରଙ୍କ ରୋଜଗାରକୁ ଟକ୍କର ଦେବ । ଅବତାର 3 ଭାରତରେ ଏକ ବଡ଼ ହିଟ୍ ହୋଇଛି ଏବଂ ଦର୍ଶକ ଏହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ସିନେମା ହଲ୍ କୁ ଭିଡ଼ୁଛନ୍ତି । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଫିଲ୍ମଟି ଏହାର 14ତମ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଦମଦାର କଲେକ୍ସନ୍ କରିଛି ।
'ଧୁରନ୍ଧର' ବକ୍ସ ଅଫିସ କଲେକ୍ସନ
'ଧୁରନ୍ଧର' ଗୁରୁବାର ଦିନ (14ତମ ଦିନ) ଭାରତରେ ୨୫.୩୦ କୋଟି କଲେକ୍ସନ କରିଛି । ଏହା ସହିତ, ଭାରତରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଘରୋଇ ଆୟ ୫୦୦ କୋଟି ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଛି । ଧୁରନ୍ଧର ୧୪ ଦିନର ଘରୋଇ କଲେକ୍ସନ ଏବେ ୪୭୯.୫୦ କୋଟି ହୋଇଛି । ଫିଲ୍ମର କ୍ରେଜ ଏପରି ରହିଲେ ଆଗାମୀ ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ସହଜରେ ୫୦୦ କୋଟି ପାର କରିବ । ସେପଟେ ତରଣ ଆଦର୍ଶଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଧୁରନ୍ଧର ଏହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ହିନ୍ଦୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଲଟିଛି, ହିନ୍ଦୀ ସଂଗ୍ରହରେ ପୁଷ୍ପାକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି, ଏହାର 15ତମ ଦିନରେ, ଧୁରନ୍ଧର ଭାରତରେ 500 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାର କରିବ ।
ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଧୁରନ୍ଧରଙ୍କ ବକ୍ସ ଅଫିସ ଯାଦୁ ବର୍ଷର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ । ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଭାରତରେ ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ସହଜରେ 600 କୋଟି (ପ୍ରାୟ $1.2 ବିଲିୟନ) ଅତିକ୍ରମ କରିବ । ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଧୁରନ୍ଧର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ 218 କୋଟି (ପ୍ରାୟ $1.2 ବିଲିୟନ) ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ 261 କୋଟି (ପ୍ରାୟ $1.2 ବିଲିୟନ) ଆୟ କରିଥିଲା, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ 700 କୋଟି ପାଖାପାଖି କଲେକ୍ସନ କରିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ରଣଭୀରଙ୍କ ରାଜ୍, ଖୁବଶୀଘ୍ର 500 କୋଟି କ୍ଲବରେ ସାମିଲ ହେବ 'ଧୁରନ୍ଧର'
'ଧୁରନ୍ଧର' ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହା ପାକିସ୍ତାନର ଘଟଣା ଉପରେ ଆଧାରିତ । ରଣଭୀର ସିଂହ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଗୁପ୍ତଚର ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରନ୍ତି ଯିଏ ଲିଆରିରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନେଟୱାର୍କରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି । ଏଥିରେ ଅକ୍ଷୟ ଖନ୍ନା, ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତ, ଅର୍ଜୁନ ରାମପାଲ, ସାରା ଅର୍ଜୁନ, ଏବଂ ଆର. ମାଧବନ ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଅକ୍ଷୟ ଖନ୍ନା ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ରେହମାନ ଡକାୟତ ଖଳନାୟକ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ଅଭିନୟ ଏବଂ ଏଣ୍ଟ୍ରି ସିନ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂରେ ରହିଛି ଏବଂ ଲୋକେ ତାଙ୍କର ଅଭିନୟର ଫ୍ୟାନ୍ ହୋଇଛନ୍ତି । ତେବେ ଫିଲ୍ମର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ 19 ତାରିଖରେ ସିନେମା ହଲରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ