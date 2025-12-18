ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ରଣଭୀରଙ୍କ ରାଜ୍, ଖୁବଶୀଘ୍ର 500 କୋଟି କ୍ଲବରେ ସାମିଲ ହେବ 'ଧୁରନ୍ଧର'
କମୁନି 'ଧୁରନ୍ଧର' କ୍ରେଜ । ଦିନକୁ ଦିନ ରୋଜଗାର ସହ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି ଫିଲ୍ମ । ଖୁବଶୀଘ୍ର 500 କୋଟି କ୍ଲବରେ ହେବ ସାମିଲ ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 18, 2025 at 11:44 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସ୍ପାଏ ଆକ୍ସନ ଫିଲ୍ମ 'ଧୁରନ୍ଧର' ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଜୋରଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି । ଆଦିତ୍ୟ ଧରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଡିସେମ୍ବର ୫, ୨୦୨୫ରେ ସିନେମା ହଲରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା ଏବଂ ସେବେଠାରୁ ଭାରତ ଏବଂ ବିଦେଶର ସିନେମା ହଲରେ ମଧ୍ୟ ଜୋରଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି । ରଣଭୀର ସିଂଙ୍କ ସହ ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଅକ୍ଷୟ ଖନ୍ନା, ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତ, ଆର. ମାଧବନ, ଅର୍ଜୁନ ରାମପାଲ ଏବଂ ସାରା ଅର୍ଜୁନ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ କାହାଣୀ ଦ୍ୱାରା ସମର୍ଥିତ ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ସାରା ଦେଶରୁ ଦର୍ଶକଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରଶଂସା ପାଉଛି । ଏଥିସହ ଫିଲ୍ମ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହେଉଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ରିଲିଜର 13 ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ହିଁ ଫିଲ୍ମର କ୍ରେଜ କମ ହେଉନାହିଁ ।
'ଧୁରନ୍ଧର' ବକ୍ସ ଅଫିସ କଲେକ୍ସନ
ଧୁରନ୍ଧର ପ୍ରଥମ ଦିନର ଆରମ୍ଭ ଭଲ ଥିଲା । ପ୍ରଥମ ଦିନ (ଶୁକ୍ରବାର) ଭାରତରେ ଫିଲ୍ମଟି ୨୮ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଥିଲା । ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ (ଶନିବାର) କଲେକ୍ସନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୩୨ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, । ତୃତୀୟ ଦିନ (ରବିବାର) ମଧ୍ୟ ଏହି ଗତି ଜାରି ରହିଲା, ଯେତେବେଳେ ଫିଲ୍ମଟି ୪୩ କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଥିଲା । ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ଯେ ଫିଲ୍ମଟି ଦର୍ଶକଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି ।
ଏକ ଦୃଢ଼ ସପ୍ତାହ ପରେ, ଫିଲ୍ମଟି ଚତୁର୍ଥ ଦିନ (ସୋମବାର) ହ୍ରାସ ପାଇ ୨୩.୨୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଥିଲା । ତଥାପି, ଫିଲ୍ମଟି ୫ମ ଦିନ (ମଙ୍ଗଳବାର), ୬ଷ୍ଠ ଦିନ (ବୁଧବାର) ଏବଂ ୭ମ ଦିନ (ଗୁରୁବାର) ରେ ୨୭ କୋଟି ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହ କରି ଶୀଘ୍ର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିଥିଲା । ଏହି ସ୍ଥିରତା ଫିଲ୍ମକୁ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ଶେଷ କରିବାରେ ୨୦୭.୨୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା, ଯାହା ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବକ୍ସ ଅଫିସ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଅନୁସାରେ ଏକ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ।
SIMPLY UNSTOPPABLE: 'DHURANDHAR' CREATES HISTORY, YET AGAIN... #Dhurandhar becomes the FIRST FILM in the history of #Hindi cinema to cross ₹ 200 cr in *Week 2* – and that too in just *5 days* [Fri to Tue].— taran adarsh (@taran_adarsh) December 17, 2025
The previous record was held by #Pushpa2 #Hindi, which had collected ₹… pic.twitter.com/svc7IhCKxh
'ଧୁରନ୍ଧର' ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହ ପ୍ରଥମ ଅପେକ୍ଷା ଭଲ ରହିଛି । ୮ମ ଦିନ (ଶୁକ୍ରବାର), ଫିଲ୍ମଟି ପୂର୍ବ ଶୁକ୍ରବାର ଅପେକ୍ଷା ୩୨.୫ କୋଟି ଟଙ୍କା କଲେକ୍ସନ କରିଥିଲା । ସେହିପରି ୯ମ ଦିନ (ଶନିବାର) ଫିଲ୍ମଟି ୫୩ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଥିଲା ଏବଂ 10ମ ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ରବିବାର ୫୮ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଥିଲା । ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଅନେକ ଫିଲ୍ମର ଆରମ୍ଭିକ ସପ୍ତାହ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଥିଲା । ଏକାଦଶ ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ସୋମବାର ୩୦.୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଥିଲା । ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କୌଣସି ହ୍ରାସ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା, ପୁଣି ୩୦.୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଥିଲା, ଯାହା ଫିଲ୍ମର ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଥିବା ଦୃଢ଼ ସ୍ଥିତିକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା । ୧୩ମ ଦିନ (ବୁଧବାର) ସାକନିକଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, 'ଧୁରନ୍ଧର' ୨୫.୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଛି । ତେବେ ଧୁରନ୍ଧର ଭାରତରେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ୪୩୭.୨୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଛି ।
ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗୁଛି 'ଧୁରନ୍ଧର'
ଧୁରନ୍ଧର ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଏହା ହିନ୍ଦୀ ସିନେମାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆୟକାରୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ହୋଇ 'ପୁଷ୍ପା 2'କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛି । ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ 200 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାର କରିଛି, ଯାହା କୌଣସି ହିନ୍ଦୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ ପ୍ରଥମ । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ରଣଭୀର ସିଂଙ୍କ ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି, ଯାହା 'ପଦ୍ମାବତ'କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛି । ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ, ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ମାତ୍ର 12 ଦିନରେ 633 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାର କରିଛି ଏବଂ ଏବେ 1000 କୋଟି କ୍ଲବ ଆଡକୁ ଗତି କରୁଛି । 'ଧୁରନ୍ଧର' ଏବେ ଭାରତରେ 2025 ର ତୃତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର । ଏହା 'ବାହୁବଳୀ: ଦ ବିଗିନିଂ'ର ଲାଇଫଟାଇମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କଲେକ୍ସନକୁ ମଧ୍ୟ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛି ।
ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ଫିଲ୍ମ ସହ ହେବ ଟକ୍କର
ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଖୁବ୍ଶୀଘ୍ର ଡିସେମ୍ବର ୧୯ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରୁଥିବା ଜେମ୍ସ କ୍ୟାମେରନଙ୍କ ଅବତାର: ଫାୟାର ଆଣ୍ଡ ଆସ୍ ସହ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ । ଏଥିସହ ଆଉ ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା 'ତୁ ମେରି ମେଁ ତେରା ମେଁ ତେରା ତୁ ମେରି', ଯେଉଁଥିରେ କାର୍ତ୍ତିକ ଆର୍ଯ୍ୟନ ଏବଂ ଅନନ୍ୟା ପାଣ୍ଡେ ନଜର ଆସିବେ ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ