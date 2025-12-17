କମୁନି 'ଧୁରନ୍ଧର' କ୍ରେଜ, ଭାରତରେ 400 କୋଟି ଓ ବିଶ୍ୱରେ 600 କୋଟି ପାର୍
ବକ୍ସ ଅଫିସରେ 'ଧୁରନ୍ଧର' ଧମାକା । ରଣଭୀର ସିଂହଙ୍କ ସ୍ପାଏ ଆକ୍ସନ ଫିଲ୍ମ ୧୨ ଦିନରେ ୪୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଭାରତରେ ଆୟ କରି ଐତିହାସିକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ କରିଛି ।
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଦିତ୍ୟ ଧରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ 'ଧୁରନ୍ଧର' ଲୋକଙ୍କ ମନ ଜିତୁଛି । ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ କ୍ରେଜ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି । ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ରଣଭୀର ସିଂ ଏବଂ ଅକ୍ଷୟ ଖନ୍ନାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତ, ଆର ମାଧବନ, ଅର୍ଜୁନ ରାମପାଲ ଏବଂ ସାରା ଅର୍ଜୁନ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାରେ ଅଛନ୍ତି । ବିଶାଳ ଆଶା ମଧ୍ୟରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କେବଳ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ନୁହଁ ମୋଟା ଅଙ୍କର ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ କରି ଭାରତୀୟ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।
'ଧୁରନ୍ଧର' ଭାରତୀୟ ବକ୍ସ ଅଫିସ କଲେକ୍ସନ
ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ଓପନିଂ ସହ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଟ୍ରାକର ସାକନିଲ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ପ୍ରଥମ ଶୁକ୍ରବାରରେ 28 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ (ଶନିବାର) ଧୁରନ୍ଧର 32 କୋଟି ଟଙ୍କା କଲେକ୍ସନ କରିଥିଲା । ତୃତୀୟ ଦିନ ଏହା 43 କୋଟି ବୃଦ୍ଧି ସହ ଆୟ କରିଥିଲା । ସୋମବାର ଦିନ ଫିଲ୍ମଟି କମ ବ୍ୟବସାୟ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଫିଲ୍ମଟି ବହୁତ କମ୍ ବ୍ୟବସାୟ କରି ୨୩.୨୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଥିଲା । ପୁଣି ଥରେ ଗତି ପାଇ ରଣଭୀର ଅଭିନୀତ ଫିଲ୍ମଟି ମଙ୍ଗଳବାର, ବୁଧବାର ଏବଂ ଗୁରୁବାର ଦିନ ୨୭ କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଥିଲା, ଯାହା ସିନେମାପ୍ରେମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅତୁଳନୀୟ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଇଥିଲା । ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା, ଧୁରନ୍ଧର ଭାରତରେ ୨୦୭.୨୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଥିଲା ।
ଏହା ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହର ଆରମ୍ଭ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନୋଟରେ ହୋଇଥିଲା । ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଫିଲ୍ମଟି ୩୨.୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଥିଲା, ପରେ ଶନିବାର ଦିନ ୫୩ କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଥିଲା । ରବିବାର ଦିନ ଏହା ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ୫୮ କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଥିଲା, ଯାହା ଏହାକୁ ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦ୍ୱିତୀୟ ରବିବାର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ କରିଥିଲା । ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋମବାରରେ, ଫିଲ୍ମଟି 30.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଛି, ଯାହା ଏହାର ପ୍ରଥମ ଦିନ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ । ଦ୍ୱାଦଶ ଦିନ, ଦ୍ୱିତୀୟ ମଙ୍ଗଳବାର, ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରାୟ 30 କୋଟି ଟଙ୍କା ଯୋଡ଼ିଛି । ଏହା ସହ 12 ଦିନ ପରେ ଭାରତର ମୋଟ କଲେକ୍ସନ 411.25 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।
ଦିନିକିଆ ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ କଲେକ୍ସନ
- ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ୨୦୭.୨୫ କୋଟି ଟଙ୍କା
- ଅଷ୍ଟମ ଦିନ (ଶୁକ୍ରବାର) ୩୨.୫ କୋଟି ଟଙ୍କା
- ନବମ ଦିନ (ଶନିବାର) ୫୩ କୋଟି ଟଙ୍କା
- ଦଶମ ଦିନ (ରବିବାର) ୫୮ କୋଟି ଟଙ୍କା
- ଏକାଦଶ ଦିନ (ସୋମବାର) ୩୦.୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କା
- ଦ୍ୱାଦଶ ଦିନ (ମଙ୍ଗଳବାର) ୩୦ କୋଟି ଟଙ୍କା
ମୋଟ ୪୧୧.୨୫ କୋଟି ଟଙ୍କା
'ଧୁରନ୍ଧର' ବିଶ୍ୱ ବକ୍ସ ଅଫିସ କଲେକ୍ସନ
ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବା ସହ 'ଧୁରନ୍ଧର' ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ହିନ୍ଦୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ଆୟ କରିଥିବା ଫିଲ୍ମ ବନିଛି । ମାତ୍ର ପାଞ୍ଚ ଦିନରେ ପ୍ରାୟ 204 କୋଟି ଟଙ୍କା କଲେକ୍ସନ କରିଥିଲା । ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ 200 କୋଟି ପାର କରିଥିବା ଏକମାତ୍ର ହିନ୍ଦୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର । ଏହା ପୁଷ୍ପା 2, ସ୍ତ୍ରୀ 2 ଏବଂ ଛାବା ଭଳି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ପଛରେ ପକାଇ ହିନ୍ଦୀ ସିନେମା ଇତିହାସରେ ସର୍ବାଧିକ ଆୟ କରିଥିବା ଫିଲ୍ମ । ଏଥିସହ ଦୁଇ ସପ୍ତାହରୁ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଫିଲ୍ମ ଭାରତରେ ୪୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରି ଆଉ ଏକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ହାସଲ ହୋଇଛି । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଏବେ 'ଦଙ୍ଗଲ' ଏବଂ 'ସାଲାର' ଭଳି ବଡ଼ ଟାଇଟଲର ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ଘରୋଇ ଆୟକୁ ପଛରେ ପକାଇଛି । ମୋଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସର୍ବଭାରତୀୟ ମୋଟ ୪୯୩.୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ରହିଛି ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହା ୫୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଅତିକ୍ରମ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ପ୍ରାୟ ୧୩୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଛି, ଯାହା ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ କଲେକ୍ସନ ପ୍ରାୟ ୬୨୩.୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ହୋଇଛି ।
ରଣଭୀର ସିଂଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଓପନିଂ ଫିଲ୍ମ ଭାବେ 'ଧୁରନ୍ଧର' ହେବା ସହ ଏହା ଅନେକ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି । ଏହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆଦିତ୍ୟ ଧରଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାରଣ ଏହା ଉରି: ଦ ସର୍ଜିକାଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ପରେ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଫିଲ୍ମ । ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ପୂର୍ବରୁ 'ଉରି'କୁ ପଛରେ ପକାଇସାରିଛି । ଏଥିରେ ରଣଭୀର ସିଂଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଫିଲ୍ମରେ ଆର ମାଧବନ, ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତ, ଅର୍ଜୁନ ରାମପାଲ, ଅକ୍ଷୟ ଖନ୍ନା, ସାରା ଅର୍ଜୁନ ଏବଂ ରଜତ ବେଦୀ ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ।
