ବକ୍ସ ଅଫିସ କଲେକ୍ସନ: ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗୁଛି 'ଧୁରନ୍ଧର', ୪୦୦ କୋଟିରୁ ମାତ୍ର ଏତିକି ଦୂରରେ
'ଧୁରନ୍ଧର' ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ରିଲିଜ୍ ହେବାର ୧୧ ଦିନ ପୂରଣ କରିଛି । ପ୍ରଥମ ସୋମବାର ଅପେକ୍ଷା ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋମବାରରେ ଫିଲ୍ମଟି ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରିଛି ।
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: 'ଧୁରନ୍ଧର' ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଏକ ସେନ୍ସେସନ ହୋଇ ରହିଛି । ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ରବିବାର ପ୍ରାୟ 60 କୋଟି କଲେକ୍ସନ ସହ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଧମାକା କରିଥିଲା । ଦିନକୁ ଦିନ ଫିଲ୍ମର କ୍ରେଜ ବଢୁଥିବା ବେଳେ ରୋଜଗାର ବି ବଢୁଛି । ବିଶ୍ୱରେ ମାତ୍ର 10 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ, ଧୁରନ୍ଧର 550 କୋଟି ପାର୍ କରିଛି । ଏହାସହ ଫିଲ୍ମଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଳିତ ବର୍ଷର ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ଫିଲ୍ମ ତାଲିକାରେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି, ଯାହା କେବଳ 2025ର ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ଫିଲ୍ମ ଯେପରିକି 'କାନ୍ତାରା ଚାପ୍ଟର 1' ଏବଂ 'ଛାବା' କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛି । ସେହିପରି ଭାରତରେ ବି 300 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଆୟ କରିଛି । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଫିଲ୍ମଟି ଏହାର 11 ତମ ଦିନ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋମବାରରେ କେତେ ରୋଜଗାର କରିଛି ।
ଧୁରନ୍ଧର ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ କଲେକ୍ସନ
ସୋମବାର ଦିନ 'ଧୁରନ୍ଧର' ଏହାର ଦୃଢ଼ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରଖିଥିଲା, ଯଦିଓ ଏହାର ଆୟ ଏହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରବିବାରର ପ୍ରାୟ ଅଧା ଥିଲା । ତଥାପି, ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋମବାରରେ, ଧୁରନ୍ଧର ଏହାର ପ୍ରଥମ ସୋମବାର (୨୪.୩୦ କୋଟି ଟଙ୍କା) ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଆୟ କରିଛି । ଭାରତରେ ଫିଲ୍ମଟି ୪୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଛି । ଭାରତରେ ଫିଲ୍ମଟି ୧୧ ତମ ଦିନରେ ୩୧.୮୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଥିଲା, ଯାହା ମୋଟ ଆୟ ୩୯୬.୪୦ କୋଟିକୁ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି ।
ପ୍ରଥମ ଦିନ- 28.60 କୋଟି
ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ- 33.10 କୋଟି
ତୃତୀୟ ଦିନ- 44.80 କୋଟି
ଚତୁର୍ଥ ଦିନ- 24.30 କୋଟି
ପଞ୍ଚମ ଦିନ- 28.60 କୋଟି
ଷଷ୍ଠ ଦିନ- 29.40 କୋଟି
ସପ୍ତମ ଦିନ- 29.40 କୋଟି
ଅଷ୍ଟମ ଦିନ- 34.52 କୋଟି
ନବମ ଦିନ- 53.70 କୋଟି
ଦଶମ ଦିନ- 58.20 କୋଟି
ଏକାଦଶ ଦିନ- 31.80 କୋଟି
ମୋଟ କଲେକ୍ସନ 396.40 କୋଟି
ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋମବାର ରୋଜଗାର ସହ ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ ପଛରେ ପକାଇଛି
ଟ୍ରେଡ ଆନାଲିଷ୍ଟ ତରଣ ଆଦର୍ଶଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଧୁରନ୍ଧର ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ ବିଜୟ ଧାରା ଜାରି ରହିଛି । ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋମବାର ରୋଜଗାର ସହ ଧୁରନ୍ଧର 'ପୁଷ୍ପା ୨' (୨୦.୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କା), 'ସ୍ତ୍ରୀ ୨' (୨୦.୨୦ କୋଟି ଟଙ୍କା) ଏବଂ 'ଛାବୀ' (୧୯.୧୦ କୋଟି ଟଙ୍କା) ର ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋମବାର ଆୟ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି ।
'ଧୁରନ୍ଧର' ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହା ପାକିସ୍ତାନର ଘଟଣା ଉପରେ ଆଧାରିତ । ରଣଭୀର ସିଂହ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଗୁପ୍ତଚର ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରନ୍ତି ଯିଏ ଲିଆରିରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନେଟୱାର୍କରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି । ଏଥିରେ ଅକ୍ଷୟ ଖନ୍ନା, ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତ, ଅର୍ଜୁନ ରାମପାଲ, ସାରା ଅର୍ଜୁନ, ଏବଂ ଆର. ମାଧବନ ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଅକ୍ଷୟ ଖନ୍ନା ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ରେହମାନ ଡକାୟତ ଖଳନାୟକ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ଅଭିନୟ ଏବଂ ଏଣ୍ଟ୍ରି ସିନ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂରେ ରହିଛି ଏବଂ ଲୋକେ ତାଙ୍କର ଅଭିନୟର ଫ୍ୟାନ୍ ହୋଇଛନ୍ତି । ତେବେ ଫିଲ୍ମର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ 19 ତାରିଖରେ ସିନେମା ହଲରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି।
