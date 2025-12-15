ETV Bharat / entertainment

'ଧୁରନ୍ଧର' ବକ୍ସ ଅଫିସ୍: 350 କୋଟି କଲା ପାର୍, ଭାଙ୍ଗିଲା 'ପୁଷ୍ପା ୨' ଓ 'ଛାବା' ରେକର୍ଡ

ରଣଭୀର ସିଂହଙ୍କ 'ଧୁରନ୍ଧର' ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି କାରଣ ଏହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରବିବାର ଅର୍ଥାତ୍ ୧୦ ଦିନରେ ଭାରତରେ ୩୫୦ କୋଟି ପାର୍ କରିଛି ।

December 15, 2025

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ଆଦିତ୍ୟ ଧରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ଧୁରନ୍ଧର' ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଦିନକୁ ଦିନ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗୁଛି । ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ରଣଭୀର ସିଂଙ୍କ ଅଭିନୀତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ରାଜ କରୁଚି । ଫଳରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ରବିବାର ଅର୍ଥାତ୍ ଦଶମ ଦିନରେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ସମସ୍ତ ଶୋ' ହାଉସଫୁଲ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହି ଦିନରେ ସର୍ବାଧିକ ଏକକ କଲେକ୍ସନ କରିଛି । ଡିସେମ୍ବର ୫ ତାରିଖରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା ଏହି ସ୍ପାଇ ଆକ୍ସନ୍ ଥ୍ରୀଲର ଏବେ ଭାରତରେ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ୩୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ପାର୍ କରିଛି।

'ଧୁରନ୍ଧର' ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ କଲେକ୍ସନ

ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଟ୍ରାକର ସାକନିକଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, 'ଧୁରନ୍ଧର' ରବିବାର (୧୦ମ ଦିନ) ୫୯ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଛି ଯାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ଦିନ ହୋଇଥିଲା । ଆଦିତ୍ୟ ଧରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ୨୮ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସଂଖ୍ୟା ଆୟ କରିଆସୁଛି । ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ୨୦୭.୨୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଥିଲା । ୮ମ ଦିନ ଏବଂ ୯ମ ଦିନରେ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଯଥାକ୍ରମେ ୩୨.୫ କୋଟି ଏବଂ ୫୩ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଥିଲା । ଏଥିସହିତ, ଫିଲ୍ମର ମୋଟ ୧୦ ଦିନିଆ ହିନ୍ଦୀ ନେଟ୍ କଲେକ୍ସନ ୩୫୧.୭୫ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।

ପ୍ରଥମ ଦିନ- 28 କୋଟି

ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ- 32 କୋଟି

ତୃତୀୟ ଦିନ- 43 କୋଟି

ଚତୁର୍ଥ ଦିନ- 23.25 କୋଟି

ପଞ୍ଚମ ଦିନ- 27 କୋଟି

ଷଷ୍ଠ ଦିନ- 27 କୋଟି

ସପ୍ତମ ଦିନ- 27 କୋଟି

ଅଷ୍ଟମ ଦିନ- 32.5 କୋଟି

ନବମ ଦିନ- 53 କୋଟି

ଦଶମ ଦିନ- 59 କୋଟି

ମୋଟ କଲେକ୍ସନ 351.57 କୋଟି

ଭାଙ୍ଗିଲା 'ପୁଷ୍ପା ୨' ଓ 'ଛାବା' ରେକର୍ଡ

ସାକନିକଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, 'ଧୁରନ୍ଧର' ଦ୍ୱିତୀୟ ରବିବାରରେ ସର୍ବାଧିକ ଆୟ କରିଥିବା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ "ପୁଷ୍ପା 2"କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛି । ପୁଷ୍ପା 2 ହିନ୍ଦୀରେ 46 କୋଟି ରୋଜଗାର କରି ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛି । ବିକି କୌଶଲଙ୍କ "ଛାବା" ଏହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରବିବାରରେ 40 କୋଟି ଆୟ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି । ତଥାପି, "ଧୁରନ୍ଧର" ଉଭୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ପଛରେ ପକାଇ ସର୍ବାଧିକ ଆୟ କରିଥିବା ହିନ୍ଦୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଲଟିଛି ।

'ଧୁରନ୍ଧର' ଏବେ ନଜର KGF ଚାପ୍ଟର 2 ରେକର୍ଡ ଉପରେ

ରବିବାର ଦିନ ଏହାର ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହ 'ଧୁରନ୍ଧର' ଏବେ ୟଶଙ୍କ ଅଭିନୀତ KGF: ଚାପ୍ଟର 2 ର ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ଘରୋଇ କଲେକ୍ସନ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ଯାହା ଭାରତରେ 435.33 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପରି ଫିଲ୍ମର କଲେକ୍ସନ ଜାରି ରହିଲେ, ବାଣିଜ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଫିଲ୍ମଟି ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା KGF 2 ର ଜୀବନବ୍ୟାପୀ କଲେକ୍ସନକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ଏକ ପ୍ରବଳ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ।

ଧୁରନ୍ଧର ରଣଭୀରଙ୍କ ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ

ରଣଭୀର ସିଂହଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ତାଙ୍କ 2018 ର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ପଦ୍ମାବତ' (302.15 କୋଟି ଟଙ୍କା) ର ମୋଟ କଲେକ୍ସନକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଲଟିଛି ।

ରଣଭୀର ସିଂଙ୍କ ଶ୍ରେଷ୍ଠ 5 ହିନ୍ଦୀ ନେଟ୍ କଲେକ୍ସନ୍ ଫିଲ୍ମ-

  • ଧୁରନ୍ଧର - 351.75 କୋଟି ଟଙ୍କା
  • ପଦ୍ମାବତ୍ - 302.15 କୋଟି ଟଙ୍କା
  • ସିମ୍ବା - 240.3 କୋଟି ଟଙ୍କା
  • ବାଜିରାଓ ମସ୍ତାନୀ - 184.3 କୋଟି ଟଙ୍କା
  • ରକି ଔର ରାନୀ କି ପ୍ରେମ କାହାନୀ- 153.55 କୋଟି

ଧୁରନ୍ଧର ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ କଲେକ୍ସନ

ଧୁରନ୍ଧର ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ 500 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାର୍ କରିଛି । ଏହା ଏବେ ସୈୟାରା ଏବଂ ଛାବା ପରେ ତୃତୀୟ ବଲିଉଡ୍ ଫିଲ୍ମ ଏବଂ 2025 ର ପଞ୍ଚମ ଭାରତୀୟ ଫିଲ୍ମ, ଯେଉଁଥିରେ କାନ୍ତାରା ଚାପ୍ଟର 1 ଏବଂ କୁଲି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଏହି ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ହାସଲ କରିଛି ।

