ଆମେରିକାରେ ବି ଧୁରନ୍ଧର କ୍ରେଜ୍, ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଫିଲ୍ମ ଭାବେ ଆମେରିକୀୟ ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ରେ ନମ୍ବର 1
'ଧୁରନ୍ଧର-୨' ଆମେରିକାରେ ମଧ୍ୟ ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ ନିଜ କାୟା ବିସ୍ତାର କରିଛି । ଏହା ଆମେରିକା ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା ନୂଆ ଫିଲ୍ମଗୁଡ଼ିକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛି ।
Published : March 22, 2026 at 5:47 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: କେବଳ ଭାରତରେ ନୁହେଁ ଏବେ ସାରା ଦୁନିଆରେ ରାଜ୍ କରୁଛି ରଣବୀର ସିଂଙ୍କ ଅଭିନୀତ ସ୍ପାଇ ଥ୍ରୀଲର୍ ଫିଲ୍ମ 'ଧୁରନ୍ଧର ଦ ରିଭେଞ୍ଜ' । ନିଜର ଓପନିଂ ଦିନରୁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି ଏହି ସିନେମା । କେବଳ ଭାରତୀୟ ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ରେ ନୁହେଁ ଏବେ ଏହି ଫିଲ୍ମ ୱାର୍ଡ ୱାଇଡ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଜଲୱା ଦେଖାଉଛି । ହଲିଉଡରେ ନୂଆ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିବା ଫିଲ୍ମକୁ ପଛରେ ପକାଇଛି ଧୁରନ୍ଧର 2 । ସିନେମାର ଏପରି ସଫଳତା ପାଇଁ ସଙ୍ଗୀତରେ ଗ୍ରାମୀ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା ରିକି କେଜ୍, ଆଦିତ୍ୟ ଧର୍ ଓ ରଣବୀର ସିଂଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ।
Dhurandhar 2: The Revenge, becomes the 1st Indian film in history to hit no.1 on the USA Box Office! Beating every Hollywood film. Hats of to @AdityaDharFilms and team. This is one of the greatest milestones ever for Indian cinema. Truly breaking cultural and geographical… pic.twitter.com/c83Vgk99Va— Ricky Kej (@rickykej) March 22, 2026
ରିକି କେଜ୍ଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା:
ରବିବାର 22 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ରିକି କେଜ୍ ନିଜର X ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଧୁରନ୍ଧର 2 ପାଇଁ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ । ଯେଉଁଥିରେ ସେ 19 ମାର୍ଚ୍ଚର ଏକ ସ୍କ୍ରିନସର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଯୋଡିଥିଲେ । ସେ କହିଥିଲେ, "ଧୁରନ୍ଧର 2: ଦି ରିଭେଞ୍ଜ' ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଫିଲ୍ମ ହୋଇଛି ଯାହା ଆମେରିକା ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛି । ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ହଲିଉଡ୍ ଫିଲ୍ମକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛି ।"
ହଲିଉଡ୍ ଫିଲ୍ମକୁ ପଛରେ ପକାଇଲା:
ସେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଆଦିତ୍ୟ ଧର ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦଳକୁ ପ୍ରଣାମ । ଏହା ଭାରତୀୟ ସିନେମା ଇତିହାସରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ । ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ସାଂସ୍କୃତିକ ଏବଂ ଭୌଗୋଳିକ ସୀମାକୁ ଭାଙ୍ଗିଛି ।" ଲିଷ୍ଟରେ ଧୁରନ୍ଧର 2 ହଲିଉଡ୍ ଫିଲ୍ମ Hoppers, Reminders of Him, GOAT, Scream 7 ଭଳି ସିନେମାକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛି ।
Truth! Lol https://t.co/UdFEzBZkI6— Ricky Kej (@rickykej) March 22, 2026
ଏହି ପୋଷ୍ଟରେ ରିକି କେଜ୍ ରଣବୀର ସିଂଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି । ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ସମସ୍ତେ କହିଥିଲେ ଯେ, ସୁପରଷ୍ଟାରଙ୍କ ଯୁଗ ଶେଷ ହୋଇଗଲା । ଏବେ, ଆମର ଜଣେ ନୂଆ, ପ୍ରମାଣିତ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସୁପରଷ୍ଟାର ଅଛନ୍ତି: ରଣବୀର ସିଂହ - ଏବଂ ସେ ଏହି ସଫଳତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ।"
ଟପ୍ 3ରେ ଧୁରନ୍ଧର:
ଏକ ଫ୍ୟାନ ପେଜ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେରିକା ବକ୍ସ ଅଫିସର ଏକ କ୍ଲିପ୍ ସେୟାର କରିଛି । ଯେଉଁଥିରେ ଧୁରନ୍ଧର-୨ ପାଇଁ ଦର୍ଶକଙ୍କ କ୍ରେଜ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଧୁରନ୍ଧର 2 ବିଶ୍ବସ୍ତରରେ 501.04 କୋଟି ରୋଜଗାର କରିସାରିଲାଣି । ଏହା ସହିତ ସାରା ଦୁନିଆରେ ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତତମ 500 କୋଟି କ୍ଲବ୍ରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ଭାରତୀୟ ପିଲ୍ମ ଲିଷ୍ଟରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି ।
#DhurandharTheRevenge takeover at— Versatile Fan (@versatilefan) March 22, 2026
AMC New Brunswick 18 , NJ USA#RanveerSingh
7 shows of #ProjecthailMary
17 shows in a single day for #Dhurandhar2 for a movie spanning 3:55 mins🔥🔥🔥
Video credit to : @ Pranay Kambli Instagram #AdityaDhar pic.twitter.com/HyDt7mCT5h
ସାକ୍ନିକ ଅନୁଯାୟୀ, ଧୁରନ୍ଧରର ସିକ୍ବେଲ KGF-2, ଜବାନ ଭଳି ଫିଲ୍ମଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଶୀର୍ଷ 3 ତାଲିକାରେ ସାମିଲ ହୋଇସାରିଛି । KGF-2 4 ଦିନରେ 546 କୋଟି ରୋଜଗାର କରିଥିଲା, ଜବାନ ମଧ୍ୟ 4 ଦିନରେ 521 କୋଟି ରୋଜଗାର କରିଥିଲା । ବାହୁବଲୀ 2, RRR ପରେ ଧୁରନ୍ଧର 2, 3 ଦିନରେ 500 କୋଟି କ୍ଲବରେ ସାମିଲ ହୋଉଥିବା ଫିଲ୍ମ ବନିଛି ।