ବନ୍ଧା ହେଲେ 'ଧୁରନ୍ଧର' ଫେମ୍ ଏହି ଅଭିନେତା, ଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ
'ଧୁରନ୍ଧର' ଅଭିନେତା ନଦୀମ ଖାନଙ୍କୁ ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି । ଜଣେ ଘରୋଇ କର୍ମୀଙ୍କ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗ ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ।
Published : January 26, 2026 at 12:26 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବନ୍ଧା ହେଲେ 'ଧୁରନ୍ଧର' ଫେମ୍ ଅଭିନେତା ନଦୀମ ଖାନ । ପ୍ରାୟ 10 ବର୍ଷ ଧରି ଜଣେ ଘରୋଇ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଏବଂ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଦେବା ଅଭିଯୋଗରେ ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି । ପୀଡିତା ମାଲୱାନୀ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିଥିଲ । ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଅଭିନେତା ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଥର ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବିବାହର ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ।
#BREAKING Actor Nadeem Khan, known for the film Dhurandhar, has been arrested by Malvani police in Mumbai following allegations of sexual assault by a domestic worker. The woman accused Khan of repeatedly abusing her over several years, falsely promising to marry her. The victim… pic.twitter.com/2DhuLjsehb— IANS (@ians_india) January 25, 2026
IANS ଅନୁଯାୟୀ, ଧୂରନ୍ଧର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ଅଭିନେତା ନଦୀମ ଖାନଙ୍କୁ ଜଣେ ଘରୋଇ କର୍ମୀଙ୍କ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗ ପରେ ମାଲୱାନୀ ପୋଲିସ ମୁମ୍ବାଇରେ ଗିରଫ କରିଛି । ମହିଳା ଜଣକ ଖାନଙ୍କ ଉପରେ ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ନିର୍ଯାତନା ଦେବା ଏବଂ ବିବାହର ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ପୀଡିତା ପ୍ରଥମେ ଭୟ ଯୋଗୁଁ ନିର୍ଯାତନା ବିଷୟରେ ରିପୋର୍ଟ କରିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଖାନ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଲେ ଏବଂ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ବୃଦ୍ଧି କଲେ, ସେ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କଲେ ।
Dhurandhar में Rehman Dakait के कुक Ahlak का रोल निभाने वाले Nadeem Khan को मुंबई पुलिस ने हिरासत लिया है,— Vishal (@Vishalpal8915) January 26, 2026
41 साल की महिला, जो उनके घर में डोमेस्टिक हेल्पर थी, उसने पुलिस स्टेशन में रेप की शिकायत दर्ज कराई है,
और बताया कि 2015 में Nadeem से वह पहली बार मिली थी,
उसके बाद… pic.twitter.com/Lmoui5bvw9
ତାଙ୍କ ବୟାନ ଆଧାରରେ, ମାଲୱାନୀ ପୋଲିସ ଖାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଅଭିନେତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସମାନ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ତାହା ତଦନ୍ତ କରୁଛି । ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତଦନ୍ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଛି, ଏବଂ ତଦନ୍ତ ସମୟରେ କ’ଣ ପ୍ରମାଣ ମିଳିବ ତାହା ଉପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିର୍ଭର କରିବ । ପୋଲିସ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଜଣେ 41 ବର୍ଷୀୟ ଘରୋଇ କର୍ମଚାରୀ ଯିଏ ଖାନଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଅଭିନେତାଙ୍କ ଘରେ କାମ କରିଥିଲେ ।
ନଦୀମ ଖାନ କିଏ ?
ନଦୀମ ଖାନ ମୁମ୍ବାଇର ଜଣେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଭିନେତା । ଯିଏ ଅନେକ ଛୋଟ ଓ ବଡ଼ ଫିଲ୍ମରେ ସହ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରନ୍ତି । ନଦୀମଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଦିତ୍ୟ ଧରିଙ୍କ ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ଫିଲ୍ମ "ଧୁରନ୍ଧର"ରେ ଅଖଲାକ ଭୂମିକାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଯିଏ ରେହମାନ ଡକାୟତ (ଅକ୍ଷୟ ଖାନାଙ୍କ ଅଭିନୀତ)ଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣେ ରୋଷେୟା ଥିଲେ । ଫିଲ୍ମରେ ଏକ ଛୋଟ ଭୂମିକା ସତ୍ତ୍ୱେ, ସେ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଭିନୟ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ । ରଣଭୀରଙ୍କ ଚରିତ୍ର, ହମଜା ମଜାରୀ, ତାଙ୍କଠାରୁ ସତ୍ୟ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଠି କାମୁଡିଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି । ସେ ପୂର୍ବରୁ ନୀନା ଗୁପ୍ତା ଏବଂ ସଞ୍ଜୟ ଶୁକ୍ଳାଙ୍କ କ୍ରାଇମ୍ ଥ୍ରୀଲର "ବଧ" ରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ । ସେ ଅନେକ ବିଜ୍ଞାପନରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି ।
