ବନ୍ଧା ହେଲେ 'ଧୁରନ୍ଧର' ଫେମ୍ ଏହି ଅଭିନେତା, ଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ

'ଧୁରନ୍ଧର' ଅଭିନେତା ନଦୀମ ଖାନଙ୍କୁ ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି । ଜଣେ ଘରୋଇ କର୍ମୀଙ୍କ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗ ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ।

NADEEM KHAN ARRESTED
'ଧୁରନ୍ଧର' ଅଭିନେତା ନଦୀମ ଖାନ ଗିରଫ (IANS)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 26, 2026 at 12:26 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବନ୍ଧା ହେଲେ 'ଧୁରନ୍ଧର' ଫେମ୍ ଅଭିନେତା ନଦୀମ ଖାନ । ପ୍ରାୟ 10 ବର୍ଷ ଧରି ଜଣେ ଘରୋଇ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଏବଂ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଦେବା ଅଭିଯୋଗରେ ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି । ପୀଡିତା ମାଲୱାନୀ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିଥିଲ । ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଅଭିନେତା ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଥର ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବିବାହର ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ।

IANS ଅନୁଯାୟୀ, ଧୂରନ୍ଧର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ଅଭିନେତା ନଦୀମ ଖାନଙ୍କୁ ଜଣେ ଘରୋଇ କର୍ମୀଙ୍କ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗ ପରେ ମାଲୱାନୀ ପୋଲିସ ମୁମ୍ବାଇରେ ଗିରଫ କରିଛି । ମହିଳା ଜଣକ ଖାନଙ୍କ ଉପରେ ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ନିର୍ଯାତନା ଦେବା ଏବଂ ବିବାହର ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ପୀଡିତା ପ୍ରଥମେ ଭୟ ଯୋଗୁଁ ନିର୍ଯାତନା ବିଷୟରେ ରିପୋର୍ଟ କରିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଖାନ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଲେ ଏବଂ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ବୃଦ୍ଧି କଲେ, ସେ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କଲେ ।

ତାଙ୍କ ବୟାନ ଆଧାରରେ, ମାଲୱାନୀ ପୋଲିସ ଖାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଅଭିନେତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସମାନ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ତାହା ତଦନ୍ତ କରୁଛି । ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତଦନ୍ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଛି, ଏବଂ ତଦନ୍ତ ସମୟରେ କ’ଣ ପ୍ରମାଣ ମିଳିବ ତାହା ଉପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିର୍ଭର କରିବ । ପୋଲିସ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଜଣେ 41 ବର୍ଷୀୟ ଘରୋଇ କର୍ମଚାରୀ ଯିଏ ଖାନଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଅଭିନେତାଙ୍କ ଘରେ କାମ କରିଥିଲେ ।

ନଦୀମ ଖାନ କିଏ ?

ନଦୀମ ଖାନ ମୁମ୍ବାଇର ଜଣେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଭିନେତା । ଯିଏ ଅନେକ ଛୋଟ ଓ ବଡ଼ ଫିଲ୍ମରେ ସହ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରନ୍ତି । ନଦୀମଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଦିତ୍ୟ ଧରିଙ୍କ ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ଫିଲ୍ମ "ଧୁରନ୍ଧର"ରେ ଅଖଲାକ ଭୂମିକାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଯିଏ ରେହମାନ ଡକାୟତ (ଅକ୍ଷୟ ଖାନାଙ୍କ ଅଭିନୀତ)ଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣେ ରୋଷେୟା ଥିଲେ । ଫିଲ୍ମରେ ଏକ ଛୋଟ ଭୂମିକା ସତ୍ତ୍ୱେ, ସେ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଭିନୟ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ । ରଣଭୀରଙ୍କ ଚରିତ୍ର, ହମଜା ମଜାରୀ, ତାଙ୍କଠାରୁ ସତ୍ୟ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଠି କାମୁଡିଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି । ସେ ପୂର୍ବରୁ ନୀନା ଗୁପ୍ତା ଏବଂ ସଞ୍ଜୟ ଶୁକ୍ଳାଙ୍କ କ୍ରାଇମ୍ ଥ୍ରୀଲର "ବଧ" ରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ । ସେ ଅନେକ ବିଜ୍ଞାପନରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

