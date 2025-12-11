ନୋଟ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଡେଟ୍: 'ଧୁରନ୍ଧର ୨' ରୁ 'ଟକ୍ସିକ'...2026ରେ ଆସୁଛି ଏହି ବିଗ୍ ବଜେଟ୍ ଫିଲ୍ମ
2025 ପରି 2026 ବି ରହିବ ମଜାଦାର । ବିଜୟ, ରଣବୀର ସିଂ, ୟଶ, ରାମ ଚରଣ ଅଭିନୀତ ଆକ୍ସନ୍-ଥ୍ରୀଲର୍ ଏବଂ ବଡ଼ ବଜେଟ୍ ଫିଲ୍ମ କରିବ ମନୋରଞ୍ଜନ । ଆସୁଛି ଏହି ଫିଲ୍ମ...
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସରିସରି ଆସୁଛି 2025 ବର୍ଷ । ଆଉ ମାତ୍ର କିଛି ଦିନର ଅପେକ୍ଷା । ପୁଣି ନୂଆ ସମ୍ଭାବନା ନେଇ ଆସୁଛି ନୂଆ ବର୍ଷ 2026 । 2025ରେ ଅନେକ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ ହୋଇଥିଲା ଯାହା ଲୋକଙ୍କୁ ବେଶ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିଥିଲା । ସେହିପରି 2026 ମଧ୍ୟ ବେଶ ମଜାଦାର ରହିବ । ସିନେପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ବି ବେଶ ମନୋରଞ୍ଜନ ଭରା ରହିବ । କାରଣ ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ଅନେକ ଆକ୍ସନ-ଥ୍ରୀଲର ଫିଲ୍ମ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଥାଲାପତି ବିଜୟଙ୍କ 'ଜନ ନୟାଗନ', ରଣବୀର ସିଂଙ୍କ 'ଧୁରନ୍ଧର ୨' ଏବଂ ୟଶଙ୍କ 'ଟକ୍ସିକ' ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଜାନୁଆରୀ ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୬ ମଧ୍ୟରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାର ଆଶା କରାଯାଉଥିବା କିଛି ପ୍ରମୁଖ ସିନେମାର ତାଲିକା ଦେଖନ୍ତୁ....
'ଜନ ନୟାଗନ'
ଏଚ୍ ଭିନୋଥଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏବଂ କେଭିଏନ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଯୋଜିତ 'ଜନ ନୟାଗନ୍' ହେଉଛି ଏକ ତାମିଲ ଭାଷାର ଆକ୍ସନ୍ ଥ୍ରୀଲର୍ । ଯେଉଁଥିରେ ଥାଲାପତି ବିଜୟଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଏହା କେଭିଏନ୍ର ପ୍ରଥମ ତାମିଲ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରଯୋଜନା ଏବଂ ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବିଜୟଙ୍କ ଶେଷ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର । ବିଜୟଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ପୂଜା ହେଗଡେ, ବବି ଦେଓଲ, ମମିତା ବୈଜୁ, ଗୌତମ ବାସୁଦେବ ମେନନ୍, ପ୍ରକାଶ ରାଜ, ନାରାୟଣ ଏବଂ ପ୍ରିୟମଣି ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଯଦିଓ ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀର ବିବରଣୀ ଗୁପ୍ତ ରଖାଯାଇଛି, ତଥାପି ଏଥିରେ ବିଜୟଙ୍କୁ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଥିବା ଜଣେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଭାବରେ ସାମିଲ କରାଯିବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ବିଜୟଙ୍କ ବାସ୍ତବ ଜୀବନର ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରବେଶ ସହିତ ସମାନ ଆକ୍ସନ୍, ଡ୍ରାମା ଏବଂ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ରହିଛି । ଏହି ଫିଲ୍ମ ଜାନୁଆରୀ 9, 2026ରେ ରିଲିଜ ହେବ ।
'ଓ ରୋମିଓ'
'ଓ ରୋମିଓ' ହେଉଛି ବିଶାଲ ଭାରଦ୍ୱାଜଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏକ ଆଗାମୀ ଆକ୍ସନ-ଥ୍ରୀଲର ଫିଲ୍ମ । ଏହି ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ସ ଡେ ରିଲିଜରେ ସାହିଦ କପୁର ଏବଂ ତ୍ରିପ୍ତୀ ଡିମ୍ରି ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏହା ତୀବ୍ର ଆକ୍ସନ, ଡ୍ରାମା, ରୋମାନ୍ସ ଏବଂ ଘରୋଇ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ଥାନର ମିଶ୍ରଣ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିଛି । ବିଶାଲ ଭାରଦ୍ୱାଜ ଏବଂ ରୋହନ ନରୁଲାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ, ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ନାଡିଆଡୱାଲା ଗ୍ରାଣ୍ଡସନ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଯୋଜିତ । ଫେବୃଆରୀ ୧୩, ୨୦୨୬ ଫିଲ୍ମ ପରଦାକୁ ଆସିବ ।
'ମର୍ଦାନି 3'
'ମର୍ଦାନୀ 3' ସହ ପୁଣି ପରଦାକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି ରାନୀ ମୁଖାର୍ଜୀ । ଏହି ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜର ପୂର୍ବ କିସ୍ତିର ସଫଳତା ପରେ, ନିର୍ମାତାମାନେ ତୃତୀୟ ଭାଗ ସହ ଫେରୁଛନ୍ତି । ଏହି ଫିଲ୍ମ ଫେବୃଆରୀ 27, 2026 ରିଲିଜ ହେବ । "ମର୍ଦାନୀ 3" ଅଭିରାଜ ମିନାୱାଲାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ । ତୃତୀୟ କିସ୍ତିରେ ରାଣୀଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଭୀକ ପୋଲିସ ମହିଳା ଶିବାନୀ ଶିବାଜୀ ରୟ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ, ଯିଏ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି। ୟଶ ରାଜ ଫିଲ୍ମସ୍ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ, "ମର୍ଦାନୀ" ହିନ୍ଦୀ ସିନେମାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏକକ ମହିଳା ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍, ଯାହା 11 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲା । ଫିଲ୍ମ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ତା’ପରଠାରୁ ଏହାର ଶକ୍ତିଶାଳୀ କାହାଣୀ ପାଇଁ ପ୍ରେମ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସା ପାଇଛି। ଏହି ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଅପାର ପ୍ରେମ ପାଇଛି ଏବଂ ସିନେମା ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଲ୍ଟ ସ୍ଥିତି ହାସଲ କରିଛି।
'ଡାକୋଇଟ୍'
ଶାନିଲ୍ ଦେଓଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ, ଡାକୋଇଟ୍ ଏକ ତେଲୁଗୁ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଥ୍ରୀଲର୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଯାହା ଜଣେ କ୍ରୋଧିତ ଅପରାଧୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯାହା ତାଙ୍କ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରେମିକାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିଥିଲେ । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅନୁରାଗ କଶ୍ୟପ, ପ୍ରକାଶ ରାଜ, ସୁନୀଲ, ଅତୁଲ କୁଲକର୍ଣ୍ଣି, ଜାୟନ ମାରି ଖାନ, କାମାକ୍ଷୀ ଭାସ୍କରଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଦିଭି ସେଶୁ ଏବଂ ମୃଣାଲ ଠାକୁର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ମାର୍ଚ୍ଚ 19, 2026 ରେ ରିଲିଜ ହେବ ।
'ଟକ୍ସିକ'
ଗୀତୁ ମୋହନଦାସ ଏବଂ ୟଶଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ, ଟକ୍ସିକ ହେଉଛି ଗୀତୁ ମୋହନଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏକ ଆଗାମୀ ପିରିୟଡ୍ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ଆକ୍ସନ୍ ଥ୍ରୀଲର୍ ଫିଲ୍ମ । ଏଥିରେ ୟଶ, ନୟନଥାରା, କିଆରା ମାଲହୋତ୍ରା, ତାରା ସୁତାରିଆ, ହୁମା କୁରେଶୀ, ରୁକ୍ମିଣୀ ବସନ୍ତ, ଅକ୍ଷୟ ଓବେରୟ ଏବଂ ସୁଦେବ ନାୟର ଅଛନ୍ତି । ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଭେଙ୍କଟ କେ ନାରାୟଣ ଏବଂ ୟଶଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ନିଜ ନିଜ ବ୍ୟାନର କେଭିଏନ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ସ ଏବଂ ମନ୍ଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ କ୍ରିଏସନ୍ସ ଅଧୀନରେ ମିଳିତ ଭାବରେ ପ୍ରଯୋଜିତ । ଏହା ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୯, ୨୦୨୬ରେ ରିିଲିଜ ହେବ ।
'ଧୁରନ୍ଧର ୨'
ସ୍ପାଏ ଆକ୍ସନ୍ ଥ୍ରୀଲର୍ ଫିଲ୍ମ 'ଧୁରନ୍ଧର ୨', 'ଧୁରନ୍ଧର'ର ଏକ ସିକ୍ୱେଲ୍, ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା ସେହିଠାରୁ ଜାରି ରହିବ । ଏଥିରେ ରଣଭୀର ସିଂଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଫିଲ୍ମରେ ଆର ମାଧବନ, ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତ, ଅର୍ଜୁନ ରାମପାଲ, ଅକ୍ଷୟ ଖନ୍ନା, ସାରା ଅର୍ଜୁନ ଏବଂ ରଜତ ବେଦୀ ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରଥମ ଭାଗ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି । ଲୋକପ୍ରିୟତା ସହ କୋଟି କୋଟି ଟହ୍କା ଆୟ ମଧ୍ୟ କରିଛି । ଏହା ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୯, ୨୦୨୬ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ । ଆଦିତ୍ୟ ଧରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜ୍ୟୋତି ଦେଶପାଣ୍ଡେ ଏବଂ ଲୋକେଶ ଧରଙ୍କ ସହିତ ନିର୍ମିତ, ଧୁରନ୍ଧର କାନ୍ଦହାର ହାଇଜ୍ୟାକ୍ ଏବଂ 26/11 ମୁମ୍ବାଇ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ସମେତ ବାସ୍ତବ ଜୀବନ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ।
'ଲଭ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ୱାର୍'
ସଞ୍ଜୟ ଲୀଲା ବଂଶାଲିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ, ଆକ୍ସନ୍-ପ୍ୟାକ୍ଡ୍ ପିରିୟଡ୍ ଡ୍ରାମା/ଥ୍ରୀଲର ଭାବରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି । 'ଲଭ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ୱାର୍' ଏକ ମହାକାବ୍ୟିକ ପିରିୟଡ୍ ଡ୍ରାମା ଯେଉଁଥିରେ ରଣବୀର କପୁର, ଆଲିଆ ଭଟ୍ଟ ଏବଂ ବିକି କୌଶଲ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଫିଲ୍ମଟି ଗୁପ୍ତଚର ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ନାଟକ ସହ ରୋମାନ୍ସକୁ ମିଶ୍ରଣ କରିଥାଏ । 20 ମାର୍ଚ୍ଚ, 2026 ରେ ରିଲିଜ ହେବ ।
'ଦ ପାରାଡାଇଜ୍'
ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଓଡେଲାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ତେଲୁଗୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ଦ ପାରାଡାଇଜ୍' ଇଂରାଜୀ, ସ୍ପାନିସ୍, ହିନ୍ଦୀ ଏବଂ ତାମିଲ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୬, ୨୦୨୬ରେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଥିଏଟରରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ । ଏହା ସିକନ୍ଦରାବାଦର ଏକ ବସ୍ତିରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏକ ପିରିୟଡ୍ ଆକ୍ସନ୍-ଡ୍ରାମା । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ନାନିଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ତୀବ୍ର, ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଦେଖାଯାଇନଥିବା ଅବତାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଏ। ଏଥିରେ ରାଘବ ଜୁୟାଲ୍, ସୋନାଲି କୁଲକର୍ଣ୍ଣି, ତାନିକେଲା ଭରାନି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ।
'ପେଡ୍ଡି'
ବୁଚି ବାବୁ ସାନାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ, ପେଡ୍ଡି ହେଉଛି ଏକ ତେଲୁଗୁ କ୍ରୀଡା-ଆକ୍ସନ୍ ଥ୍ରୀଲର୍ ଯାହା ୧୯୮୦ ଦଶକର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଜଣେ ଉତ୍ସାହୀ ଗ୍ରାମାବାସୀ ବିଷୟରେ ଅଟେ ଯିଏ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଛିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ କ୍ରୀଡା (କ୍ରିକେଟ୍ ପରି) ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଏକତ୍ରିତ କରନ୍ତି । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ରାମ ଚରଣ ଏବଂ ଜାହ୍ନବୀ କପୁର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଶିବ ରାଜକୁମାର, ଜଗପତି ବାବୁ ଏବଂ ଦିବ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ଶର୍ମା ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୭, ୨୦୨୬ରେ ରିଲିଜ ହେବ ।
