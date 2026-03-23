ବିବାଦରେ 'ଧୁରନ୍ଧର 2'; ପୋଷ୍ଟର ଓ ଏହି ସିନ୍ ନେଇ ଶିଖ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଆପତ୍ତି, ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ
ଏକ ଶିଖ ସଂଗଠନ 'ଧୁରନ୍ଧର 2' ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିଛି । ଯେଉଁଥିରେ ଧୂମପାନ ସହ ଗୁରୁବାଣୀ ପାଠକୁ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ଏକ ପୋଷ୍ଟରକୁ ବିରୋଧ କରାଯାଇଛି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 23, 2026 at 12:40 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବକ୍ସ ଅଫିସ ସଫଳତା ମଧ୍ୟରେ ଏବେ ବିବାଦରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଛି ରଣବୀର ସିଂଙ୍କ ଅଭିନୀତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ଧୁରନ୍ଧର 2: ଦ ରିଭେଞ୍ଜ' । ଫିଲ୍ମ ଏକ ପୋଷ୍ଟର ଓ ସିନକୁ ନେଇ ଅଡୁଆରେ । ମୁମ୍ବାଇର ଏକ ଶିଖ ସଂଗଠନ ଫିଲ୍ମର ପୋଷ୍ଟର ଏବଂ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସିନ୍ ନେଇ ଆପତ୍ତି ଉଠାଇବା ସହ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିଛି । ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଶିଖମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀର ସଭାପତି ସର୍ଦ୍ଦାର ଗୁରଜ୍ୟୋତ ସିଂ ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି । ସଂଗଠନ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଯେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସହିତ ଜଡିତ ଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଶିଖ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଧାର୍ମିକ ଭାବନାକୁ ଆଘାତ ଦେଉଛି ।
The poster of the Pralay song from the film Dhurandhar 2 depicts a turbaned Sikh character holding a cigarette. This portrayal is deeply offensive and a serious violation of Sikh religious principles.— Paramjit Singh Sarna (@ParamjitSSarna) March 12, 2026
In Sikh tradition, tobacco is strictly prohibited and regarded as a Bajjar… pic.twitter.com/ZoThF3K5Vp
ପ୍ରାଥମିକ ଆପତ୍ତି ଏକ ପୋଷ୍ଟର ସହ ଜଡିତ ଯେଉଁଥିରେ ରଣବୀର ସିଂଙ୍କୁ ପାରମ୍ପରିକ ଶିଖ ପୋଷାକରେ- ପଗଡ଼ି ପିନ୍ଧି, ଦାଢ଼ି ରଖି ଏବଂ କଡ଼ା ପିନ୍ଧି - ସିଗାରେଟ୍ ଧରି ଚିତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି । ଅଭିଯୋଗକାରୀମାନେ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଧାର୍ମିକ ପ୍ରତୀକଗୁଡ଼ିକ ଶିଖ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ଗଭୀର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ରଖେ ଏବଂ ଧୂମପାନ ସହିତ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଚିତ୍ରଣ କରିବା ଅପମାନଜନକ । ETV ଭାରତ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ସର୍ଦ୍ଦାର ଗୁରଜ୍ୟୋତ ସିଂ କହିଛନ୍ତି, "ପୋଷ୍ଟର ରିଲିଜ୍ ହେବା ପରେ ଆମେ ତୁରନ୍ତ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିଥିଲୁ । ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସହ୍ୟ ଏବଂ ଶିଖ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଭାବନାକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଆଘାତ କରୁଛି ।"
ପୋଷ୍ଟର ବ୍ୟତୀତ, ଅଭିଯୋଗରେ ଅଭିନେତା ଆର. ମାଧବନଙ୍କ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସିନ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆପତ୍ତି ଉଠାଯାଇଛି । ଏହି ସିନରେ, ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ ଗୁରୁବାଣୀର ଏକ ଶ୍ଳୋକ ପାଠ କରିବା ସମୟରେ ଧୂମପାନ କରୁଥିବା ଦର୍ଶାଯାଇଛି, "ସୂରା ସୋ ପାଚନିୟେ ଜୋ ଲଦେ ଦିନ କେ ହେତ; ପୁରଜା ପୁରଜା କଟ୍ ମାରେ, କଭୁ ନା ଛାଡେ ଖେତ ।" ଏହି ଶ୍ଳୋକ ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସିଂଙ୍କ ସହ ଜଡିତ ଏବଂ 'ଦଶମ ଗ୍ରନ୍ଥ'ର ଏକ ଅଂଶ । ଏନେଇ ସର୍ଦ୍ଦାର ଗୁରଜ୍ୟୋତ ସିଂ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, "ଧୂମପାନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଗୁରୁବାଣୀ ପାଠ କରିବା ଆମ ଧର୍ମର ଅପମାନ । ଏପରି ସିନକୁ ସହ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ।"
ସଂଗଠନ ବିବାଦୀୟ ପୋଷ୍ଟରକୁ ତୁରନ୍ତ ହଟାଇବା ସହ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରୁ ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସିନକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛି । ଆବଶ୍ୟକ ସଂଶୋଧନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ETV ଭାରତ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ, ସେ ଏକ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ ପୋଷ୍ଟରଟି ହଟାଯାଉ ଏବଂ ଫିଲ୍ମରୁ ଦୃଶ୍ୟଟି ହଟାଯାଉ । ନଚେତ୍, ଶିଖ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ମନୋଭାବ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବ ।"
ଅଭିଯୋଗରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଅଭିନେତା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ପ୍ରଯୋଜକଙ୍କ ସମେତ ଜଡିତ ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରାଯାଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 'ଧୁରନ୍ଧର: ଦି ରେଭେଞ୍ଜ' ପ୍ରଯୋଜକ ଏହି ବିବାଦ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ସରକାରୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇନାହାଁନ୍ତି । ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ୧୯ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୬ ରେ ସିନେମା ହଲରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା ଏବଂ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ