ପୁଣି ସବୁ ଫିଲ୍ମକୁ ଧୂଳି ଚଟାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ 'ଧୁରନ୍ଧର 2', ଏହି ଦିନ ପରଦାକୁ ଆସୁଛି
'ଧୁରନ୍ଧର' କ୍ରେଜ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ସିକ୍ୱେଲର ରିଲିଜ ତାରିଖ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ପାଞ୍ଚଟି ଭାଷାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ଫିଲ୍ମ । କେବେ ହେବ ରିଲିଜ? ଜାଣନ୍ତୁ,
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 25, 2025 at 10:39 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: 'ଧୁରନ୍ଧର' ରିଲିଜ୍ ହେବା ପରଠାରୁ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଧମାକା କରୁଛି । ଆଜି (ଡିସେମ୍ବର 25) ରିଲିଜ୍ ହେବାର ୨1 ଦିନ ପୂରିଛି । ହେଲେ ଏହି ୨୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ, ଆଦିତ୍ୟ ଧରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଫିଲ୍ମ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବା ରୋଜଗାର ହାସଲ କରିଛି । 600 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ରୋଜଗାର ସହ 'ଧୁରନ୍ଧର' 2025 ର ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ଭାରତୀୟ ଫିଲ୍ମ ପାଲଟିଛି । ତେବେ ୨୦୨୫ରେ ଦୃଢ଼ ଆୟ ହାସଲ କରିବା ପରେ, ଏହି ଫିଲ୍ମ ୨୦୨୬ରେ ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟ ଫିଲ୍ମକୁ ପଛରେ ପକାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ନିର୍ମାତା ଏଥିପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିସାରିଛନ୍ତି ।
'ଧୁରନ୍ଧର' ଏହାର ହିନ୍ଦୀ ରିଲିଜ୍ ସହିତ ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା । ଏବେ, ଏହା ଆହୁରି ବଡ଼ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ଫିଲ୍ମଟି ବିଶେଷକରି ସାଉଥରେ ମଧ୍ୟ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା, ଯାହା ନିର୍ମାତାମାନଙ୍କୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଏକ ପ୍ୟାନ-ଇଣ୍ଡିଆ ରିଲିଜ୍ ସହିତ ଏକ ସିକ୍ୱେଲ୍ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା । 'ଧୁରନ୍ଧର' କେବଳ ହିନ୍ଦୀରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସାଉଥରେ ଏହାକୁ ଏକ ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିଛି । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଚର୍ଚ୍ଚା ଏବଂ ମୁଖ ପ୍ରଚାର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ପ୍ରବଳ ରାଜସ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା । ସାଉଥ ଭାରତୀୟ ବିତରକ ଏବଂ ଥିଏଟର ମାଲିକମାନେ ମଧ୍ୟ ନିରନ୍ତର ଏକ ଡବ୍ ସଂସ୍କରଣ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
ଦର୍ଶକଙ୍କ ଚାହିଦାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନିର୍ମାତାମାନେ "ଧୁରନ୍ଧର 2" ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । "ଧୁରନ୍ଧର 2" ବିଷୟରେ ଏକ ଅପଡେଟ୍ ଦେଇ ଟ୍ରେଡ ଆନାଲିଷ୍ଚ ତରଣ ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଧୁରନ୍ଧର 2 ହିନ୍ଦୀ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ଭାଷାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ । ଝଡ଼ ଫେରି ଆସୁଛି । ଏଥର, ସବୁଠି ।" "ଧୁରନ୍ଧର 2," ଯାହା 19 ମାର୍ଚ୍ଚ, 2026 ରେ ଏକ ମହାନ ଇଦ୍ ରିଲିଜ୍ ପାଇଁ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି, ହିନ୍ଦୀ, ତେଲୁଗୁ, ତାମିଲ, କନ୍ନଡ ଏବଂ ମାଲାୟଲମରେ ଏକକାଳୀନ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ । "ଧୁରନ୍ଧର 2" ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଷ୍ଟ-ପ୍ରଡକ୍ସନରେ ଅଛି ।
ତରଣ ଆଦର୍ଶଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, "ଧୁରନ୍ଧର 2"ରେ ଏକ ବଡ଼ କାହାଣୀ ଏବଂ ଆକ୍ସନ ରହିବ । ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଷ୍ଟ-ପ୍ରଡକ୍ସନରେ ଅଛି ଏବଂ ଏହାକୁ 2026 ର ସବୁଠାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଏବଂ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଭାରତୀୟ ଫିଲ୍ମ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି । ନିର୍ମାତାମାନେ ଭାରତ ଏବଂ କିଛି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଏକ ମୁଖ୍ୟଧାରାର ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଛନ୍ତି । ଡିସେମ୍ବର ୫ ତାରିଖରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା "ଧୁରନ୍ଧର" ୧୯ ଦିନରେ ୬୧୯.୩୦ କୋଟି ଆୟ କରିଛି । ଏହା ଚଳିତ ବର୍ଷର ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଛାବା (୫୮୫.୭ କୋଟି)କୁ ପଛରେ ପକାଇ ୨୦୨୫ର ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ହୋଇସାରିଛି ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ