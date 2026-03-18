'ଧୁରନ୍ଧର 2' ପେଡ୍ ପ୍ରିଭ୍ୟୁ: ତେଲୁଗୁ ଏବଂ ତାମିଲ ପ୍ରିମିୟର ଶୋ ବାତିଲ୍, ଜାଣନ୍ତୁ କାହିଁକି ?
'ଧୁରନ୍ଧର 2'ର ତେଲୁଗୁ ଏବଂ ତାମିଲ ପ୍ରିମିୟର ଶୋ ବାତିଲ୍ କରାଯାଇଛି । କାହିଁକି ଏହି ଦୁଇଟି ପ୍ରିମିୟର ଶୋ ବନ୍ଦ କରାଗଲା । ଜାଣନ୍ତୁ...
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 18, 2026 at 5:05 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଦିତ୍ୟ ଧରଙ୍କ ନୂତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ଧୁରନ୍ଧର: ଦ ରିଭେଞ୍ଜ' ଆଜି ୧୮ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଏହାର ଦେୟଯୁକ୍ତ ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ପ୍ରିମିୟର ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ରଣବୀର ସିଂ ଅଭିନୀତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ତେଲୁଗୁ ଏବଂ ତାମିଲ ପ୍ରିମିୟର ଶୋ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି । ଏହି ସମୟରେ, ହିନ୍ଦୀ ପ୍ରିମିୟର ଶୋ' ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବ ।
Final Hour Hurdles for #Dhurandhar2 🚨— Rangasthalam (@RangasthalamIN) March 18, 2026
As ordered by CBFC, #DhurandharTheRevenge has 21 changes, causing delays in final processing.
QUBE locations – Hindi content delivered
Hard drive locations – Content still pending
Meanwhile, Telugu shows are being cancelled & refunds are…
ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ତେଲେଙ୍ଗାନା ଏବଂ ତାମିଲନାଡୁରେ 'ଧୁରନ୍ଧର: ଦ ରିଭେଞ୍ଜ' ପାଇଁ ଅନେକ ଦେୟଯୁକ୍ତ ପ୍ରିମିୟର ଶୋ ଆରମ୍ଭ ହେବାର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ମୂଳ ହିନ୍ଦୀ ସଂସ୍କରଣ ଏହି ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ପ୍ରଦର୍ଶନର ସ୍ଥାନ ନେବ । ତାମିଲନାଡୁର କୋଏମ୍ବାତୁରର ବ୍ରଡୱେ ସିନେମାସ୍ ୧୮ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ସେମାନଙ୍କର ଏକ୍ସ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ସେୟାର କରାଯାଇଥିବା ଏକ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ବିକାଶକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି । ଯଦିଓ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଦେୟ ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ଶୋ'ଗୁଡ଼ିକ ମୂଳତଃ ଏହି ବୁଧବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ୫:୩୦ ରେ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସିନେମା ଚେନ୍ ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ ଉପଲବ୍ଧ ନ ଥିବାରୁ ତାମିଲ ଦେୟ ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ଶୋ'ଗୁଡ଼ିକୁ ବାତିଲ କରିବାକୁ ପଡିଛି ।
Dhurandhar: The Revenge - Tamil paid previews scheduled for this evening have been cancelled due to non-availability. Hindi paid previews will be scheduled instead. We are initiating the refunds shortly.— Broadway Cinemas (@CinemasBroadway) March 18, 2026
We apologise for the inconvenience.
ସେମାନେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ହିନ୍ଦୀ ଦେୟ ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ଶୋ'ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଟିକେଟ୍ କିଣିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଥ ଫେରସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି; ସେମାନେ ହୋଇଥିବା ଅସୁବିଧା ପାଇଁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । ସିନେମା ଶୃଙ୍ଖଳା ପକ୍ଷରୁ ଏହାର ପୋଷ୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି, "ଧୁରନ୍ଧର: ଦ ରେଭେଞ୍ଜ'ର ପ୍ରିମିୟର ଶୋ - ବିଶେଷକରି ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହେବାକୁ ଥିବା ତାମିଲ ଦେୟଯୁକ୍ତ ପ୍ରିଭିୟୁ - ଉପଲବ୍ଧ ନହେବା କାରଣରୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି । ହିନ୍ଦୀ ଦେୟଯୁକ୍ତ ପ୍ରିଭିୟୁ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥିର କରାଯିବ । ଆମେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଫେରସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ । ଅସୁବିଧା ପାଇଁ ଆମେ ଦୁଃଖିତ ।"
O-U-T-S-T-A-N-D-I-N-G... 'DHURANDHAR THE REVENGE' TRAILER IS HERE... The #DhurandharTheRevengeTrailer lives up to the sky-high, monumental expectations... The excitement to watch #DhurandharTheRevenge has only multiplied after this rocking trailer.— taran adarsh (@taran_adarsh) March 7, 2026
PAID PREVIEWS on [Wednesday]… pic.twitter.com/TvlTKAMQvx
ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଫିଲ୍ମର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଫାଇଲଗୁଡ଼ିକ ଥିଏଟରକୁ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ବିଳମ୍ବ ଯୋଗୁଁ ଏହି ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଛି । ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକ ସୂଚିତ କରୁଛି ଯେ ଶୋ' ଆରମ୍ଭ ହେବାର କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଫିଲ୍ମର ହିନ୍ଦୀ ସଂସ୍କରଣ ସିନେମାଘରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଏବଂ ସେତେବେଳକୁ ସବଟାଇଟେଲ୍ ପ୍ୟାକେଜଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇନଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ, ତାମିଲ ଏବଂ ତେଲୁଗୁ ସଂସ୍କରଣର ଡବିଂ କାମ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି, ଯାହା ପ୍ରିମିୟରଗୁଡ଼ିକୁ ବାତିଲ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଛି ।
ସେପଟେ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଏହାର ପ୍ରିମିୟର ଟାଇମ୍ ଏବଂ ସେନ୍ସରସିପ୍ କଟକଣା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଖବରରେ ଅଛି । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି 'A' ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇଛି ଏବଂ ପ୍ରାୟ 229.6 ମିନିଟର, ଯାହା ପ୍ରାୟ 3 ଘଣ୍ଟା 49 ମିନିଟ୍ । ଏହା ଏହାକୁ ପ୍ରଥମ ଅଂଶ 'ଧୁରନ୍ଧର' ଅପେକ୍ଷା 15 ମିନିଟ୍ ଅଧିକ ରହିଛି । ତଥାପି, ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କରଣଟି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସଂସ୍କରଣ ଅପେକ୍ଷା 6 ମିନିଟ୍ ରୁ ଅଧିକ ଛୋଟ । CBFC ମୁଖ୍ୟତଃ ହିଂସାତ୍ମକ ସିନ୍ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲା । "ମୁଣ୍ଡକାଟିବା ଏବଂ ଲାତ ମାରିବା" ଏବଂ "ହାତଡ଼ିରେ ମୁଣ୍ଡ ଆଘାତ କରିବା" ଭଳି ସିନଗୁଡ଼ିକୁ ହଟାଇବାକୁ କହିଥିଲା । କିଛି ଅପମାନଜନକ ଶବ୍ଦକୁ ମ୍ୟୁଟ୍ କିମ୍ବା ବଦଳାଇବାକୁ କହିଥିଲା । ଉପଶୀର୍ଷକ ସଂଶୋଧନ ଏବଂ ସ୍ଥାନ ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭଳି ଛୋଟ ବିବରଣୀ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ।
ଏହି କଟ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଅନଲାଇନରେ ମିଶ୍ରିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିଛି । ଜଣେ ୟୁଜର୍ସ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି, "ଯଦି ଦୃଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ବି କଟାଯାଏ ତେବେ A-ରେଟିଂ ଫିଲ୍ମର ଅର୍ଥ କ'ଣ ?" ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ସତ୍ତ୍ୱେ ଟ୍ରେଡ ଆନାଲିଷ୍ଟମାନେ ଫିଲ୍ମର ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ ସମ୍ଭାବନା ବିଷୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସକାରାତ୍ମକ ରହିଛନ୍ତି । ତରଣ ଆଦର୍ଶ ଫିଲ୍ମକୁ "ସୁନାମି" ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହିଛନ୍ତି, "ଏହା ଏକ ତୁଫାନ୍.. ତୁମେ ସୁନାମିକୁ କିପରି ପରିଚାଳନା କରିବ ?"
'ଧୁରନ୍ଧର' ଡିସେମ୍ବର ୫, ୨୦୨୫ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା ଏବଂ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ୧୩୦୦ କୋଟିରୁ ଅଧିକ(1328.23) ଆୟ କରିଛି ଏବଂ ଘରୋଇ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ପ୍ରାୟ ୯୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଥିଲା । ଏହାର 3 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସିକ୍ୱେଲ ରିଲିଜ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ରଣବୀର ସିଂ, ସାରା ଅର୍ଜୁନ, ଅର୍ଜୁନ ରାମପାଲ, ଆର. ମାଧବନ, ଅକ୍ଷୟ ଖନ୍ନା, ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତ ଏବଂ ରାକେଶ ବେଦୀ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ସିକ୍ୱେଲ୍ ରେହମାନ ଡକାୟତର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଲିଆରିରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ରଣବୀର ସିଂଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଭିନୀତ ହମଜାଙ୍କ କାହାଣୀ ଦର୍ଶାଇବ । ତେବେ ଧୁରନ୍ଧର 2 ପ୍ରଥମ ଭାଗ ପରି ଧମାକା କରିବ କି ନାହିଁ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ