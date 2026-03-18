'ଧୁରନ୍ଧର 2' ପେଡ୍ ପ୍ରିଭ୍ୟୁ: ତେଲୁଗୁ ଏବଂ ତାମିଲ ପ୍ରିମିୟର ଶୋ ବାତିଲ୍, ଜାଣନ୍ତୁ କାହିଁକି ?

'ଧୁରନ୍ଧର 2'ର ତେଲୁଗୁ ଏବଂ ତାମିଲ ପ୍ରିମିୟର ଶୋ ବାତିଲ୍ କରାଯାଇଛି । କାହିଁକି ଏହି ଦୁଇଟି ପ୍ରିମିୟର ଶୋ ବନ୍ଦ କରାଗଲା । ଜାଣନ୍ତୁ...

DHURANDHAR 2 PAID PREVIEW
DHURANDHAR 2 PAID PREVIEW (Photo: Film Poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 18, 2026 at 5:05 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଦିତ୍ୟ ଧରଙ୍କ ନୂତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ଧୁରନ୍ଧର: ଦ ରିଭେଞ୍ଜ' ଆଜି ୧୮ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଏହାର ଦେୟଯୁକ୍ତ ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ପ୍ରିମିୟର ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ରଣବୀର ସିଂ ଅଭିନୀତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ତେଲୁଗୁ ଏବଂ ତାମିଲ ପ୍ରିମିୟର ଶୋ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି । ଏହି ସମୟରେ, ହିନ୍ଦୀ ପ୍ରିମିୟର ଶୋ' ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବ ।

ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ତେଲେଙ୍ଗାନା ଏବଂ ତାମିଲନାଡୁରେ 'ଧୁରନ୍ଧର: ଦ ରିଭେଞ୍ଜ' ପାଇଁ ଅନେକ ଦେୟଯୁକ୍ତ ପ୍ରିମିୟର ଶୋ ଆରମ୍ଭ ହେବାର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ମୂଳ ହିନ୍ଦୀ ସଂସ୍କରଣ ଏହି ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ପ୍ରଦର୍ଶନର ସ୍ଥାନ ନେବ । ତାମିଲନାଡୁର କୋଏମ୍ବାତୁରର ବ୍ରଡୱେ ସିନେମାସ୍ ୧୮ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ସେମାନଙ୍କର ଏକ୍ସ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ସେୟାର କରାଯାଇଥିବା ଏକ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ବିକାଶକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି । ଯଦିଓ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଦେୟ ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ଶୋ'ଗୁଡ଼ିକ ମୂଳତଃ ଏହି ବୁଧବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ୫:୩୦ ରେ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସିନେମା ଚେନ୍ ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ ଉପଲବ୍ଧ ନ ଥିବାରୁ ତାମିଲ ଦେୟ ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ଶୋ'ଗୁଡ଼ିକୁ ବାତିଲ କରିବାକୁ ପଡିଛି ।

ସେମାନେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ହିନ୍ଦୀ ଦେୟ ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ଶୋ'ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଟିକେଟ୍ କିଣିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଥ ଫେରସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି; ସେମାନେ ହୋଇଥିବା ଅସୁବିଧା ପାଇଁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । ସିନେମା ଶୃଙ୍ଖଳା ପକ୍ଷରୁ ଏହାର ପୋଷ୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି, "ଧୁରନ୍ଧର: ଦ ରେଭେଞ୍ଜ'ର ପ୍ରିମିୟର ଶୋ - ବିଶେଷକରି ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହେବାକୁ ଥିବା ତାମିଲ ଦେୟଯୁକ୍ତ ପ୍ରିଭିୟୁ - ଉପଲବ୍ଧ ନହେବା କାରଣରୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି । ହିନ୍ଦୀ ଦେୟଯୁକ୍ତ ପ୍ରିଭିୟୁ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥିର କରାଯିବ । ଆମେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଫେରସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ । ଅସୁବିଧା ପାଇଁ ଆମେ ଦୁଃଖିତ ।"

ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଫିଲ୍ମର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଫାଇଲଗୁଡ଼ିକ ଥିଏଟରକୁ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ବିଳମ୍ବ ଯୋଗୁଁ ଏହି ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଛି । ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକ ସୂଚିତ କରୁଛି ଯେ ଶୋ' ଆରମ୍ଭ ହେବାର କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଫିଲ୍ମର ହିନ୍ଦୀ ସଂସ୍କରଣ ସିନେମାଘରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ​​ଏବଂ ସେତେବେଳକୁ ସବଟାଇଟେଲ୍ ପ୍ୟାକେଜଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇନଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ, ତାମିଲ ଏବଂ ତେଲୁଗୁ ସଂସ୍କରଣର ଡବିଂ କାମ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି, ଯାହା ପ୍ରିମିୟରଗୁଡ଼ିକୁ ବାତିଲ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଛି ।

ସେପଟେ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଏହାର ପ୍ରିମିୟର ଟାଇମ୍ ଏବଂ ସେନ୍ସରସିପ୍ କଟକଣା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଖବରରେ ଅଛି । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି 'A' ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇଛି ଏବଂ ପ୍ରାୟ 229.6 ମିନିଟର, ଯାହା ପ୍ରାୟ 3 ଘଣ୍ଟା 49 ମିନିଟ୍ । ଏହା ଏହାକୁ ପ୍ରଥମ ଅଂଶ 'ଧୁରନ୍ଧର' ଅପେକ୍ଷା 15 ମିନିଟ୍ ଅଧିକ ରହିଛି । ତଥାପି, ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କରଣଟି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସଂସ୍କରଣ ଅପେକ୍ଷା 6 ମିନିଟ୍ ରୁ ଅଧିକ ଛୋଟ । CBFC ମୁଖ୍ୟତଃ ହିଂସାତ୍ମକ ସିନ୍ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲା । "ମୁଣ୍ଡକାଟିବା ଏବଂ ଲାତ ମାରିବା" ଏବଂ "ହାତଡ଼ିରେ ମୁଣ୍ଡ ଆଘାତ କରିବା" ଭଳି ସିନଗୁଡ଼ିକୁ ହଟାଇବାକୁ କହିଥିଲା । କିଛି ଅପମାନଜନକ ଶବ୍ଦକୁ ମ୍ୟୁଟ୍ କିମ୍ବା ବଦଳାଇବାକୁ କହିଥିଲା । ଉପଶୀର୍ଷକ ସଂଶୋଧନ ଏବଂ ସ୍ଥାନ ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭଳି ଛୋଟ ବିବରଣୀ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ।

ଏହି କଟ୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ ଅନଲାଇନରେ ମିଶ୍ରିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିଛି । ଜଣେ ୟୁଜର୍ସ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି, "ଯଦି ଦୃଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ବି କଟାଯାଏ ତେବେ A-ରେଟିଂ ଫିଲ୍ମର ଅର୍ଥ କ'ଣ ?" ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ସତ୍ତ୍ୱେ ଟ୍ରେଡ ଆନାଲିଷ୍ଟମାନେ ଫିଲ୍ମର ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ ସମ୍ଭାବନା ବିଷୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସକାରାତ୍ମକ ରହିଛନ୍ତି । ତରଣ ଆଦର୍ଶ ଫିଲ୍ମକୁ "ସୁନାମି" ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହିଛନ୍ତି, "ଏହା ଏକ ତୁଫାନ୍.. ତୁମେ ସୁନାମିକୁ କିପରି ପରିଚାଳନା କରିବ ?"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ସିକ୍ୱେଲ୍ ରିଲିଜ୍ ପୂର୍ବରୁ 'ଧୁରନ୍ଧର 3' ନେଇ ହିଣ୍ଟ୍ ଦେଲେ ଆଦିତ୍ୟ ଧର, ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ କ୍ରେଡିଟ୍ ଶେଷ ନହେବା ଯାଏଁ ସିଟ୍ ନ ଛାଡିବାକୁ କଲେ ନିବେଦନ

'ଧୁରନ୍ଧର' ଡିସେମ୍ବର ୫, ୨୦୨୫ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା ​​ଏବଂ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ୧୩୦୦ କୋଟିରୁ ଅଧିକ(1328.23) ଆୟ କରିଛି ଏବଂ ଘରୋଇ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ପ୍ରାୟ ୯୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଥିଲା । ଏହାର 3 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସିକ୍ୱେଲ ରିଲିଜ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ରଣବୀର ସିଂ, ସାରା ଅର୍ଜୁନ, ଅର୍ଜୁନ ରାମପାଲ, ଆର. ମାଧବନ, ଅକ୍ଷୟ ଖନ୍ନା, ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତ ଏବଂ ରାକେଶ ବେଦୀ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ସିକ୍ୱେଲ୍ ରେହମାନ ଡକାୟତର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଲିଆରିରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ରଣବୀର ସିଂଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଭିନୀତ ହମଜାଙ୍କ କାହାଣୀ ଦର୍ଶାଇବ । ତେବେ ଧୁରନ୍ଧର 2 ପ୍ରଥମ ଭାଗ ପରି ଧମାକା କରିବ କି ନାହିଁ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

DHURANDHAR 2
ଧୁରନ୍ଧର 2
ଧୁରନ୍ଧର 2 ପେଡ୍ ପ୍ରିଭ୍ୟୁ
ADITYA DHAR
DHURANDHAR 2 PAID PREVIEW

